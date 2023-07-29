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Военный эксперт: Штурмовые операции ВСУ начинают «разваливаться» с уровня роты или батальона

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Военный эксперт: Штурмовые операции ВСУ начинают «разваливаться» с уровня роты или батальона

Как только вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются начинать крупный общевойсковой бой масштабнее взводного уровня, они приходят в состояние хаоса. Такой вывод делает военный аналитик Франк-Штефан Гэди, опубликовавший статью в издании The Economist.


Западный военный эксперт считает, что украинские войска понесли очень большие потери. Из-за этого Киев был вынужден провести несколько волн мобилизации, но это привело к тому, что в армии очень много новобранцев, не способных воевать на должном уровне. С ветеранами ВСУ их сравнивать по боевым качествам просто невозможно.

Хотя Украина может проводить общевойсковые операции на уровне взвода, штурмовые операции ВСУ начинают разваливаться с уровня роты или батальона

- делает вывод военный эксперт.

Но даже в том случае, если бы украинскому командованию удалось решить стоящие перед ВСУ проблемы с тактикой ведения боя, обеспечить успешное контрнаступление все равно было бы очень сложно. Для преодоления российской линии обороны у ВСУ просто нет ресурсов, а требуется украинской армии значительный перевес в военной технике.

Но достичь перевеса в вооружениях и военной технике Украина не может, так как ВС РФ все равно ощутимо превосходят ВСУ по большинству показателей. О том, чтобы «соревноваться» в противовоздушной обороне или авиации вообще не может идти и речи, даже при учете гипотетических западных поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов или самолетов-истребителей F-16.
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4 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:39
    +1
    На Западе хотят увидеть от хинзиров мясной штурм хотя бы бригадой.

    "Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
    -Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
    -Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
    -Как, где?
    -НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
    -Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
    Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
    -Как дела Коля?
    -Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
    -Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
    Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
    -Коля, как дела?
    -Уже почти все курицы сдохли...
    -Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
    Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
    -Коля, как?
    -Сдохли все курицы
    Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:42
      +2
      Западный военный эксперт считает, что украинские войска понесли очень большие потери. Из-за этого Киев был вынужден провести несколько волн мобилизации, но это привело к тому, что в армии очень много новобранцев, не способных воевать на должном уровне. С ветеранами ВСУ их сравнивать по боевым качествам просто невозможно.


      Немцы считают всё ровным счётом наоборот,что ставку нужно было делать на новобранцев.В докладе утверждается, что обученные на Западе украинцы понимают «оперативные принципы ведения огня и передвижения». Но только в теории. Когда они возвращаются на Украину, ими командуют офицеры, которые используют абсолютно иную военную тактику.Утечка немецких разведданных уже вызвала дипломатический скандал, пишет The Telegraph. Командование ВСУ пока никак не отреагировало на выводы германской разведки. Зато отреагировали… в минобороны Великобритании. Ведь именно британцы обучили более 18 тысяч украинских солдат. И теперь Лондон заявляет, что обучение было успешным, а выводы Берлина — искаженные.

      Натовцы констатируют: украинская армия не использовала западную подготовку. Киев слишком тонко распределяет свои войска по 1000-километровой линии соприкосновения, осторожничает, бережет силы и атакует подразделениями, состоящими из слишком малого числа солдат.Украинские солдаты, обученные Западом, демонстрируют «большие успехи в обучении», но их подводят командиры, которые не прошли через учебные лагеря, цитирует доклад издание Bild. Командование ВСУ изначально сделало неверную ставку на солдат с боевым опытом, а не на молодежь, которая прошла зарубежное обучение по стандартам НАТО. Таким образом, командиры могут демонстрировать «значительные недостатки в руководстве», которые приводят к «неправильным и опасным решениям», утверждается в военном документе.Ведь «боевой опыт не означает, что солдат является хорошим лидером в бою», считают немецкие разведчики.Согласно оценке Бундесвера, Украина жертвует своим преимуществом в живой силе, атакуя подразделениями численностью от 10 до 30 человек. Этого явно недостаточно для прорыва глубоко эшелонированных российских позиций.

      https://svpressa.ru/war21/article/381659/
  2. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 18:41
    +4
    Хотя Украина может проводить общевойсковые операции на уровне взвода, штурмовые операции ВСУ начинают разваливаться с уровня роты или батальона

    Да уж, как наш танчик с поддержкой арты усиленную танками роту мотопехоты размотал - любо-дорого посмотреть
  3. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 19:03
    0
    Цитата: Hwostatij
    Хотя Украина может проводить общевойсковые операции на уровне взвода, штурмовые операции ВСУ начинают разваливаться с уровня роты или батальона

    Да уж, как наш танчик с поддержкой арты усиленную танками роту мотопехоты размотал - любо-дорого посмотреть


    Подтверждаю.

    Я этот видос раз пять посмотрел !!!, класс!!!
    https://t.me/voenacher/49373