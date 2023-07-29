Военный эксперт: Штурмовые операции ВСУ начинают «разваливаться» с уровня роты или батальона

Как только вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются начинать крупный общевойсковой бой масштабнее взводного уровня, они приходят в состояние хаоса. Такой вывод делает военный аналитик Франк-Штефан Гэди, опубликовавший статью в издании The Economist.
Западный военный эксперт считает, что украинские войска понесли очень большие потери. Из-за этого Киев был вынужден провести несколько волн мобилизации, но это привело к тому, что в армии очень много новобранцев, не способных воевать на должном уровне. С ветеранами ВСУ их сравнивать по боевым качествам просто невозможно.
Хотя Украина может проводить общевойсковые операции на уровне взвода, штурмовые операции ВСУ начинают разваливаться с уровня роты или батальона
- делает вывод военный эксперт.
Но даже в том случае, если бы украинскому командованию удалось решить стоящие перед ВСУ проблемы с тактикой ведения боя, обеспечить успешное контрнаступление все равно было бы очень сложно. Для преодоления российской линии обороны у ВСУ просто нет ресурсов, а требуется украинской армии значительный перевес в военной технике.
Но достичь перевеса в вооружениях и военной технике Украина не может, так как ВС РФ все равно ощутимо превосходят ВСУ по большинству показателей. О том, чтобы «соревноваться» в противовоздушной обороне или авиации вообще не может идти и речи, даже при учете гипотетических западных поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов или самолетов-истребителей F-16.