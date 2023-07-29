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Япония заявила о создании нового эсминца для борьбы с Россией, Китаем и КНДР

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Япония заявила о создании нового эсминца для борьбы с Россией, Китаем и КНДР

Японское правительство приняло новую стратегию развития вооруженных сил, в которой впервые в качестве угрозы для безопасности государства обозначена Россия наряду с уже встречавшимися ранее Китаем и КНДР.


В целях ведения эффективной борьбы с «угрозами», как называются эти страны в официальном документе, на текущем этапе планируется построить два эсминца-носителя противоракетной системы Aegis. В издании Naval News раскрыты характеристики перспективного проекта, изображение которого было опубликовано в «Белой книги обороны 2023».

Как указывается, новый эсминец будет оснащен твердотельным радаром дальнего обнаружения SPY-7, который станет ключевым компонентом корабельной системы ПРО. В качестве средств поражения выступят ЗУР, размещенные в 128 ячейках ВПУ. Как предполагается, столь внушительный арсенал позволит перехватывать не только боеголовки баллистических ракет, но и гиперзвуковых планирующих аппаратов. Больших деталей о вооружении корабля не приводится.

Стандартное водоизмещение эсминца составит 20 тыс. тонн, длина 210 м, ширина 40 м. Для сравнения, у вертолетоносцев класса Izumo оно составляет 19,5 тыс. т. В связи с большими габаритами перспективного эсминца критики в Японии уже окрестили корабль «Ямато из Рейвы». «Ямато» - это один из крупнейших линкоров времен Второй мировой войны, был потоплен ВМС США в 1945 году, а Рейва – нынешний период японского летоисчисления.

Этот план вызвал споры, поскольку новые корабли могут стать еще одним тяжелым бременем для Сил самообороны и налогоплательщиков. Кроме того, военные эксперты заявляют, что корабли слишком большие и недостаточно маневренные

- говорится в издании.
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13 комментариев
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  1. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 19:04
    +1
    А какие-то куколды планировали передать джапам "северные территории" под честное слово laughing
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:05
      -2
      в Японии уже окрестили корабль «Ямато из Рейвы». «Ямато» - это один из крупнейших линкоров времен Второй мировой войны, был потоплен ВМС США в 1945 году, а Рейва – нынешний период японского летоисчисления.


      Зря.Как корабль назовёшь так он и поплывёт.В наше время благодаря изобилию различных средств поражения надводный флот слишком уязвим. Тем более для России,Китая и КНДР вечно что то изобретающих и испытывающих. В принципе судьба этого корабля уже можно сказать что предрешена.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 19:20
        0
        Это не название корабля, а ироническое прозвище проекта
        журналистами.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 19:23
      +1
      Японии давно пора прищемить хвост и ввести полный запрет на вылов морепродуктов в российской экономической зоне, это им не подержанными автомобилями торговать, в раз глаза расширят.
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:08
    +1
    У Яппов- большой плюс им моторы /редуктора и прочее никто не ограничит в поставках.
    А у нас?!.. love
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:20
      -1
      А у нас ,в квартире-газ(С).Короче,в ядерной войне эти корабли вряд ли будут полезными
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:10
    0
    В тайне верю что японцы в момент ослабления и фатальной ошибки америки моментом переобуются и флот направят для защиты от безумных янки. Ну должно же быть чувство самосохранения при их островном положении,близосте таких соседей и дальности сша,а с их повадками обонкротить и кинуть тем более быть должно это чувство.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:11
    +4
    20 тысяч тонн водоизмещение это уже не эсминец, а крейсер.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:23
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      20 тысяч тонн водоизмещение это уже не эсминец, а крейсер.

      Карманный линкор!
  5. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 19:14
    0
    Из Вики: противоракетной системы Aegis

    Система противоракетной обороны «Иджис» (от англ. Aegis — «эгида»[1]) — американская программа глобальной противоракетной обороны. Разработана Министерством обороны США. Предназначена для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности. Является частью национальной системы противоракетной обороны США[2][3][4][5].
    Официально система «Иджис» находится в ведении ВМС США, ...]
  6. spirit
    spirit Сегодня, 19:24
    0
    128 ячейках ВПУ.

    Это все ближе подходит к концепту огромных плавучих ракетоносцев где будут сотни ячеек под ракеты.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:24
    +1
    Два эсминца против трёх стран это очень грозно! yes
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:26
    +1
    Пока японцы презентуют новый " Ямато" эскадра в составе ВМС РФ и ВМС НОАК вышла на совместное патрулирование в Тихий океан.Что то мы зачастили! soldier