Неуловимые разрушители и их противники

Речь пойдет об известном противостоянии ракет и противоракет, причем, инспирировал это не кто иной, как представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, хорошо известный нас по своим, скажем так, неоднозначным высказываниям.
На этот раз что-то где-то замкнуло и от привычных обвинений и перемог Игнат неожиданно выдал очень удивительную вещь: оказывается, некоторые российские ракеты невозможно перехватить, даже при помощи пусть и не самых современных, но довольно передовых зенитных ракетных комплексов НАТО.
Что же, налицо обычная классика: кто круче, ракета или противоракета.
И здесь мы рассмотрим два списка. Первый – это оценим возможности иностранных и украинских ЗРК в плане возможности перехвата высокоскоростных и маневренных целей, второй – это данные о некоторых ракетах, применяемых армией России в СВО.
Начнем с систем ПВО и сразу из огромного списка того, что наволокли в Украину со всего мира, уберем ПЗРК. Они хороши для работы в упор по самолетам и вертолетам, БПЛА, но по ракетам - увы. Так же убираем и ствольную артиллерию, понятно, почему.
Кроме того, отметаем ЗРК, созданные на основе ракет для ПЗРК: FV4333 Stormer, M1097 Avenger. Туда же отправляем старые советские С-125, «Оса-АКМ» и «Стрела-10», которые просто не могут работать против таких целей и несоветские MIM-23 «Hawk».
Итак, у нас на рассмотрении еще куча ЗРК, у которых нас интересуют два параметра: дальность работы и скорость цели, которую может поразить комплекс. Скорость переведем в более привычные км/ч.
1. «Тор-М». Самая первая модификация этого комплекса, дальность действия 12 км, скорость полета цели до 2500 км/ч.
2. С-300. Здесь разброс огромный, все зависит от модификации ЗРК и применяемых ракет, но в среднем, по ракетам 5В55К и 5В55Р (более современных взяться неоткуда) данные такие: дальность до 75 км, скорость цели до 4 680 км/ч.
3. «Crotale» (Франция). Дальность действия до 15 км, скорость цели до 3 000 км/ч. Очень неплохой такой старичок достался украинцам.
4. MIM-104 «Patriot» РАС-2 (США). Дальность действия до 100 км, по баллистической цели до 25 км. Скорость цели до 5 750 км/ч.
5. «Бук-М1». Дальность действия до 25 км, скорость цели до 2 900 км/ч.
6. IRIS-T SLM (Германия). Дальность действия до 40 км, скорость цели до 4 300 км/ч.
7. NASAMS-2 (Норвегия/США). Дальность действия до 20 км (ракетой AMRAAM ER — 40 км), скорость цели до 3 600 км/ч.
8. «Skyguard-Aspide» (Швейцария/Италия). Дальность действия до 20 км, скорость цели до 4 300 км/ч. Стоит сразу оговориться, итальянцы откровенно завышают ТТХ, ракета «Aspide» проиграла все конкурсы американской AIM-120 AMRAAM.
Набор, конечно, не маленький, причем, есть и откровенно достойные комплексы, вопрос, конечно, в их количестве и прямых руках операторов.
Однако мы не станем делать пока никаких выводов и посмотрим на то, что эти комплексы должны перехватить. Что, как говорится, стало камнем преткновения на пути ЗРК стран НАТО к безоговорочной и окончательной победе в небе над Украиной.
1. Х-22 «Буря» и Х-32
Здесь необходимо рассматривать вместе и порознь одновременно и вот почему: Х-32 есть прямое продолжение темы Х-22 и собирается в том же самом корпусе, но начинка иная. Внешне отличить ракеты практически невозможно.
Х-22 «Буря».
Монстр весом в 5,6-5,7 тонны летящий со скоростью до 5 700 км/ч, работает с высоты 25 км, то есть, практически из недосягаемой для ЗРК зоны. Выйдя на высоту 22-25 км, ракета начинает пикирование и так подходит к цели. Понятно, что скорости, на которых происходит конечный отрезок траектории, не предполагают перехвата.
У ракеты есть очень большой минус: система наведения. Вообще Х-22 – это противокорабельная ракета, то есть, работающая по высококонтрастной цели, коей является корабль в море. Использование ГСН с пассивной инерциальной системой отсчета, двухрежимным автопилотом и радиолокационной системой наведения на конечном отрезке по площадям дают просто фантастические отклонения от цели.
Но перехватить ракету, пикирующую со скоростями за 5М очень непросто.
Х-32
Этот кошмар, летящий 800-1000 км со скоростью до 5 400 км/ч разрабатывался очень долго, с 80-х годов прошлого века до принятия на вооружение в 2016-м. В итоге в корпус Х-22 был установлен новый двигатель, уменьшен вес боеголовки, взамен увеличены топливные бваки, но главное – новая система наведения. Она радиолокационно-инерциальная с радиокомандной коррекцией и привязкой к рельефу местности от радиовысотомера. Вместо автопилота установлена система автоматического управления.
То есть, до момента включения РГСН (это за 200-300 км до цели) ракета идет по ИНС, с корректировкой по внешним каналам. Далее сама. Точность много выше, чем у Х-22.
Носители этого ужаса – большие парни типа Ту-22М, Ту-95 и Ту-160.
2. Х-31ПМ
Это противорадиолокационная (Х-31П) или противокорабельная (Х-31А) ракета, которая в зависимости от цели можно оснастить либо активной РГСН (вариант А), либо пассивной (вариант П) ГСН.
Эта ракета не чета предыдущим, весит в десять раз меньше, летит всего на 160-250 км со скоростью 3 600 км/ч. Зато эту ракету можно подвесить кому угодно, от МиГ-29 до Су-34. И вычислить, откуда прилетит сие удовольствие не так просто, как ту же Х-23, пуск которой с тяжелого бомбардировщика можно отследить, если пристально наблюдать за носителем. А вот Х-31 может запустить кто угодно, что делает проблемным ее обнаружение.
Ракета мерзка не только скоростью и небольшими размерами, но и способностью летать на малых высотах (от 10 м) с огибанием рельефа местности и последующим пикированием на цель. И доносить до цели аргумент весом 110 кг боевой части.
3. П-800 «Оникс»
Эта противокорабельная ракета тоже очень хорошо себя показала в плане атак наземных объектов. Что корабельный, что авиационный (короче на 2 метра из-за отсутствия стартовой ступени) варианты практически не перехватываются ЗРК.
«Оникс» летит на 300 км, по комбинированной траектории, «Оникс-М» на 800 км. Скорость полета на высоте до 3 200 км/ч, у поверхности 2 600 км/ч.
Как любая нормальная ПКР, «Оникс» на маршевом участке забирается на высоту до 14 000 м и идет там по данным инерциальной системы отсчета и радиовысотомеру. Конечный участок – около 50 км, ракета опускается на высоту 10-15 метров и задействует всепогодную моноимпульсную активно-пассивную РЛГСН, которая к тому же очень спокойно смотрит на возможные воздействия на нее со стороны РЭБ.
4. Х-47М2 «Кинжал»
Аэробаллистическая ракета воздушного базирования. Применяется с самолетов, по сути – «Искандер», который стартует с самолета. Ракета поднимается до 20 км, и оттуда, маневрируя, спускается на цель.
Дальность до 2000 км, скорость на конечном участке траектории до 14 000 км/ч, вес БЧ 500 кг плюс кинетическая энергия. Наведение по ИНС с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС, самолетов ДРЛОиУ, на финишном участке включается оптическая ГСН.
ВСУ отчитывались об успешном перехвате «Кинжалов», по словам одного из операторов ЗРК «Пэтриот», якобы осуществившего перехват, скорость перехваченного 4 мая 2023 г. на терминальном участке траектории «Кинжала» составляла 3 700 км/ч, что значительно ниже заявленных представителями РФ минимальный 12 000 км/ч.
Учитывая, что абсолютно никаких доказательств данному событию, кроме обтекателей от ракет Х-555 не было представлено, комментировать здесь особо нечего. «Пэтриот» очень хороший ЗРК, но доказательства нужны несколько более весомые, чем ничем не подтвержденные слова.
Итого, даже не беря в расчет «Кинжалы», которые, надо сказать, применяются нечасто, можно сказать, что в распоряжении российской армии больше средств уверенного поражения, чем у украинской средств противодействия.
Причем, даже взяв вот так за основу цифры, нельзя быть уверенным в результате. Тот же MIM-104 «Patriot» очень уверенно смотрится в теории и ничего не может поделать с тем же «Ониксом» (это не я, это Игнат говорит). Почему? Потому что несмотря на то, что «Оникс» хоть и летит со скоростью, которая дает возможность «Пэтриоту» захватить и поразить цель, но летит на такой высоте, да еще и маневрируя, что очень сильно затрудняет саму возможность своего перехвата.
Так что цифры – это половина дела, а вторая – это как раз все вкупе. И вкупе даже очень продвинутый ЗРК не в состоянии обеспечить перехват ракеты, летящей на большой скорости и на небольшой высоте. Либо наоборот, баллистические ракеты, летящие под большим углом пикирования вниз на гиперзвуковых скоростях (а все баллистические ракеты в той или иной степени гиперзвуковые на конечном отрезке) тоже не по зубам компьютерам и радарам ЗРК.
И здесь стоит обратить внимание на то, что кроме Х-47 все ракеты из нашего хит-парада – это изделия советской оборонной промышленности. Можно сказать, что немолодые, как Х-22 и П-800, тем не менее, не имеют эффективного противодействия со стороны противника. Это говорит очень о многом. Одновременно, конечно, просто прекрасно, что наши отцы и деды разрабатывали такое замечательное оружие, с другой – рано или поздно противник шагнет вперед и сможет нивелировать такое преимущество.
Этот неприятный момент стоит максимально отодвинуть, в первую очередь, за счет новых разработок. Тем более, что направление уже понятно: либо гиперзвуковые ракеты, крылатые или аэробаллистические, либо сверхзвуковые, но сверхманевренные.
Практика СВО четко показала, в каком направлении нужно двигаться, остается только начинать движение.