Военное обозрение
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ВМС Индии запретили ношение дубинок как «колониального наследия»

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ВМС Индии запретили ношение дубинок как «колониального наследия»

В соответствии с указанием правительства бороться с колониальным наследием, ВМС Индии запретили практику ношения дубинок, потребовав от всего личного состава флота немедленно избавиться от них.


С течением времени ношение дубинок военно-морским персоналом стало нормой. Символика власти, подогреваемая держанием дубинки, является колониальным наследием, которое неуместно в преобразованном флоте

- говорится в заявлении ВМС, которое приводит издание The Economic Times.

Командование флота указало, что церемониальная дубинка должна находиться только в кабинете командира подразделения.

Данный приказ является частью реализации масштабной программы избавления от колониального и предшествующего ему прошлого, запущенной Нью-Дели в 2022 году. Планируется полностью стереть следы британского присутствия в стране, поменяв обычаи, правила, законы, форму и гербы штатов. Поставлена задача избавиться от английских названий всех объектов в стране – правительственных, военных, гражданских.

По всей видимости, целью этой реформы является выработка самодостаточной идеологии на государственном уровне и демократизация порядков, которые во многом продолжают упираться в кастовую систему.
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10 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:35
    +1
    Полиции тоже запретят носить дубинки? laughing
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    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:43
      0
      Цитата: Аль Манах
      Полиции тоже запретят носить дубинки? laughing

      У городовых до революции дубинок не было. Они с саблями ходили- никто не жаловался. wink
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 20:48
      +1
      полиция применят дубинки против опасных нарушителей. А дубинки на флоте видимо применяли давно физически наказывая подчиненных?
      1. Влад2012
        Влад2012 Сегодня, 20:59
        0
        Это просто должностной знак как символ власти. Украшенная палка
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:54
      0
      Цитата: Аль Манах
      Полиции тоже запретят носить дубинки?

      Все противно, какая то дубинка и наследие британского рабства. В Индии должны помнить английский империализм. Аль забыли, как вас там уродовали, а про опиум весь мир знает и молчит.
  2. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 20:43
    0
    feel Хорошо хоть не " церемониальная кувалда " winked
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:47
    0
    Дебританизация?
    .........................................................................
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:03
      0
      Сша заход. Против лондона играют.
      Потом кредиты вместе давать будут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:50
    +1
    Жаль ушли спецы с сайта по вопросам кастовости в индийском обществе.Что мы знаем про Индию? 90 % только джими джими ача ача.Сожалею что вместо перегона на иголки в Индию,выбрал Африку.Хотя дютифри в Уолфиш -Бее и старпом баск Хосе Варгос с испанского траулера Песко Пуэрто Трасс красят воспоминания в после 60 ти.Ребята сходили- об Индии полноя антисанитария.
  5. tonicio
    tonicio Сегодня, 21:05
    0
    Болезнь украинствующих передалась индусам? Теперь всё переименовывать, перерисовывать, перешивать.