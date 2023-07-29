ВМС Индии запретили ношение дубинок как «колониального наследия»

В соответствии с указанием правительства бороться с колониальным наследием, ВМС Индии запретили практику ношения дубинок, потребовав от всего личного состава флота немедленно избавиться от них.
С течением времени ношение дубинок военно-морским персоналом стало нормой. Символика власти, подогреваемая держанием дубинки, является колониальным наследием, которое неуместно в преобразованном флоте
- говорится в заявлении ВМС, которое приводит издание The Economic Times.
Командование флота указало, что церемониальная дубинка должна находиться только в кабинете командира подразделения.
Данный приказ является частью реализации масштабной программы избавления от колониального и предшествующего ему прошлого, запущенной Нью-Дели в 2022 году. Планируется полностью стереть следы британского присутствия в стране, поменяв обычаи, правила, законы, форму и гербы штатов. Поставлена задача избавиться от английских названий всех объектов в стране – правительственных, военных, гражданских.
По всей видимости, целью этой реформы является выработка самодостаточной идеологии на государственном уровне и демократизация порядков, которые во многом продолжают упираться в кастовую систему.