Нужна ли России Африка?

Чем России интересна Африка?

«Простите наши долги», или имеет ли право Россия дарить миллиарды?

«Россия понесла очень много потерь, чтобы освободить от нацизма Европу и мир во Вторую мировую войну. Во многом Африка и Россия... Их роль в борьбе с нацизмом была забыта! Что будет завтра в этом новом свободном мире, к которому мы стремимся? У нас одни и те же перспективы!»

Страны Африки хотят возобновления «зерновой сделки»

Использованная литература:

[1]. См. Арно Калика. «Активизация политики России в Африке и её ограничения», Russie.Nei.Visions, № 114, Ифри, апрель 2019.

[2]. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век: Пер. с англ./ Предисл. В. Согрина. — М.: Издательство «Весь Мир», 1997.