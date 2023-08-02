Нужна ли России Африка?

Саммит «Россия-Африка» привлёк достаточно серьёзное внимание СМИ, несмотря на то, что назвать его совсем успешным достаточно затруднительно – многие главы африканских государств отказались от поездки в Москву из-за давления стран Запада. Только 17 из 49 прибывших в Москву африканских делегаций возглавляли главы государств. При этом для сравнения стоит напомнить, что в 2019 году на саммит приехали 43 лидера стран Африки.
На саммите говорили о том, что Россия простила странам Африки многомиллиардные долги (в основном это кредиты, которые предоставлял некоторым странам Советский Союз, но не только), о том, что Москва готова бесплатно поставлять зерно в шесть африканских стран, о экономическом сотрудничестве, ну и, конечно, о военном конфликте на Украине и о том, что НАТО и США, а также президент Украины Зеленский не хотят идти на мирные переговоры с Россией.
Никаких взаимовыгодных договоров о сотрудничестве и важных политических решений на саммите принято не было, хотя какие-то бизнес-вопросы наверняка обсуждались в кулуарах мероприятия. Об этом, в частности, говорит присутствие на саммите владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – свою бизнес-империю в Африке он, судя по всему, по-прежнему сохраняет в своих руках, несмотря на недавние события, связанные с мятежом.
Тем не менее возникает вопрос – а что, собственно, Африка может предложить России? Ну то есть безвозмездная помощь бедным африканцам – это, конечно, альтруистично, а выгода отдельных бизнесменов – это хорошо для бизнесменов, но в чём здесь политическая выгода Москвы? Насколько для России важны хорошие отношения со странами Африки? Об этом и порассуждаем в данном материале.
Чем России интересна Африка?
Некоторые СМИ высказывают мнение, что Россию в Африке интересует доступ к дешёвым ресурсам – возможно, это отчасти верно, хотя у Москвы и нет недостатка в ресурсах, а добыча ресурсов на Чёрном континенте связана с существенными рисками из-за того, что это крайне неспокойный и опасный регион. Вести там бизнес очень рискованно. Поэтому делать инвестиции в неблагополучные страны, влияние на которые сильно ограничено, перспектива сомнительная.
Кроме того, часто говорят о том, что Россия стремится восстановить своё политическое влияние в Африке – мол, Советский Союз когда-то поддерживал некоторые страны Чёрного континента, сохранял там влияние, а значит, этим должна заниматься и Москва. Утверждение, прямо скажем, более чем спорное, учитывая, что достижения СССР в Африке достаточно сомнительны.
Какую выгоду получил Советский Союз от поддержки эфиопского диктатора Менгисту Хайле Мариама, втянувшись во внутриусобный конфликт, а затем и в конфликт Эфиопии и Сомали, кроме существенных материальных затрат на военные поставки и призрачных геополитических выгод? Ответ представляется очевидным. Я уже не говорю о поддержке людоеда Жан-Беделя Бокассы, который впоследствии провозгласил себя императором.
Если говорить о современности, то на данный момент влияние России в Африке очень ограничено. В частности, экономический вес России на Чёрном континенте очень скромен – по данным открытых источников, в 2017 году торговый оборот между РФ и странами Африки к югу от Сахары составил всего 5 млрд долларов, а вместе с Северной Африкой – 17 миллиардов долларов. Для сравнения, по данным Африканского агентства экономической информации «Ecofin», объём торговли между Африкой и Европейским союзом в 2017 году составил 275 млрд долларов, а с Китаем – 200 млрд долларов [1]. Едва ли Россия способна соревноваться с ЕС и Китаем в этом отношении.
Ещё одна версия гласит, что Африка интересует Россию как экспортер российского оружия. Это верно лишь отчасти – как уже было сказано, экономическое влияние Москвы на страны Чёрного континента невелико, в 2018 году торговый оборот России с Африкой составил всего 2,5 %, сейчас эти цифры не сильно изменились. Даже несмотря на то, что Россия действительно является одним из крупнейших поставщиков оружия в африканские страны, Африка не является основным торговым партнёром России. Плюс к этому покупают оружие африканцы в основном за счёт кредитов, в том числе и российских.
Тем не менее экономические интересы на Чёрном континенте у российского бизнеса, безусловно, есть, что доказывает существование того же ЧВК «Вагнер», который выполняет в Африке (и не только) вполне определённый круг задач.
Западная пресса и некоторые эксперты расценивают попытки Москвы сблизиться с африканскими государствами как способ обойти западные санкции, с возможностью вести бизнес вне зоны санкций. Именно поэтому африканские рынки важны для политических и экономических элит РФ. Эта версия вполне заслуживает внимания, хотя, как уже было сказано выше, возможности российских бизнесменов вести бизнес в Африке ограничены как конкурентами, так и высокими рисками.
«Простите наши долги», или имеет ли право Россия дарить миллиарды?
На саммите «Россия-Африка» президент России Владимир Путин заявил, что за всё время Россия простила африканским странам 23 миллиарда долларов. Как уже было указано выше, большинство этих долгов – это кредиты, которые предоставлял африканским странам ещё Советский Союз, однако стоит вспомнить, что на аналогичном форуме в 2019 году речь шла о прощённых $20 млрд. То есть за этот период было списано ещё около 3-х миллиардов.
Вообще, у африканцев достаточно специфические представления о собственных внешних задолженностях – во многих странах Чёрного континента доминирует мнение, что Запад и вообще все белые народы и страны обязаны платить чернокожим за колониализм и работорговлю. А следовательно, получать кредиты там всегда готовы, а вот расплачиваться по ним – нет. Едва ли на Россию, несмотря на антизападную риторику, смотрят как-то по-другому. Хотя на словах африканские лидеры выражают солидарность с Москвой. Правда, солидарность весьма странную.
«Россия понесла очень много потерь, чтобы освободить от нацизма Европу и мир во Вторую мировую войну. Во многом Африка и Россия... Их роль в борьбе с нацизмом была забыта! Что будет завтра в этом новом свободном мире, к которому мы стремимся? У нас одни и те же перспективы!»
— цитирует президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, с сарказмом замечая, что ему всё же не хотелось бы для России «африканских перспектив».
У автора сих строк, правда, возник и другой вопрос – а какую, собственно, роль в борьбе с нацизмом играла Африка, что её важную роль вдруг позабыли? История об этом скромно умалчивает. Но, может быть, у африканских партнёров какие-то другие учебники истории, которые рисуют совершенно иную картину мира.
Говорили на форуме «Россия-Африка» и о колониализме и неоколониализме. Эта тема всегда центральная среди политиков Чёрного континента, которые пытаются таким образом объяснить все беды Африки. В то время как реальной проблемой стал как раз антиколониализм (см. мой материал в двух частях «Новые левые» и «революция» 1968 года: как борьба с неравенством трансформировалась в культ покаяния, культуру отмены и диктатуру меньшинств»). Объяснить все проблемы Африки лишь колониализмом невозможно, поскольку многие бывшие колонии достаточно быстро встали на путь экономического развития.
Как отмечает, например, профессор Йельского университета Пол Кеннеди, ничто не иллюстрирует растущие различия между развивающимися странами лучше, нежели тот факт, что в 60-х годах ВНП на душу населения в Южной Корее был абсолютно такой же, как в Гане (230 долларов), а ныне в первой он в 10-12 раз больше, чем в последней. В обеих странах преобладала аграрная экономика, обе более полувека находились под колониальным правлением. Обретя независимость, каждая из них столкнулась со множеством трудностей, пытаясь «догнать» Запад, и шансы Кореи могли бы выглядеть менее предпочтительными, поскольку она располагала скудными природными ресурсами (за исключением вольфрама) и понесла тяжелые потери во время войны 1950-1953 гг. [2].
Спустя десятилетия государства Африки остаются одними из беднейших стран мира, а Южная Корея приблизилась к разряду стран с высоким доходом. Ныне вести бизнес в Южной Корее безопасно и выгодно, в то время как Африка стала чёрной дырой, в которой миллиарды долларов исчезают бесследно. Уровень коррупции и преступности в большинстве стран Африки, за исключением относительно благополучных стран севера континента, вроде Египта, превышает все мыслимые и немыслимые границы.
По вышеуказанным причинам инвестиции в африканские страны выглядят «рисковыми активами». Давать кредиты на какое-то масштабное строительство с перспективой последующего «прощения» этих кредитов или национализации объектов строительства после очередного военного переворота – дело достаточно сомнительное. Может быть, строить заводы и электростанции лучше не в Африке, а в России? Имеет ли Россия право, учитывая её непростое международно-политическое положение, делать щедрые подарки странам Чёрного континента?
Страны Африки хотят возобновления «зерновой сделки»
Если ответить на вопрос «чем России интересна Африка?», как уважаемый читатель уже понял из текста выше, оказалось достаточно непростой задачей, то ответить на вопрос «чем Африке интересна Россия?» оказалось куда проще. Африканцы приехали получить от России какие-то вполне конкретные «плюшки», получить конкретные выгоды – бесплатное зерно, оружие, обещания финансовой помощи и развития промышленности и т. д. Более того, некоторые африканские лидеры решили выдвинуть требования российской стороне.
Так, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность России за безвозмездные поставки зерна, но подчеркнул, что африканские страны прибыли не только для получения «даров». Президент ЮАР призвал Россию восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Такие же мысли высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который призвал участников «зерновой сделки» к скорейшему достижению консенсуса. То есть становится очевидно, что саммит проходил далеко не так гладко, как пишут некоторые СМИ.
Говорили на саммите и о конфликте на Украине (в том числе и в контексте «зерновой сделки») – об африканской мирной инициативе и возможном прекращении огня. Председатель Африканского союза Азали Ассумани, активно жестикулируя, заявил, что президент России заверил его, что готов к диалогу, а значит, необходимо добиться прекращения огня, убедив в этом же другую сторону. Правда, кто же её будет убеждать, Азали Ассумани не уточнил.
В завершение саммита страны-участницы приняли совместную декларацию с предельно размытыми формулировками о расширении политического и торгово-экономического сотрудничества, а также о «совместной борьбе против неоколониализма и расизма» (это сейчас модно и на том самом Западе, который на мероприятии активно критиковали), а также односторонних экономических санкций. В общем, за всё хорошее против всего плохого.
Африканские партнёры готовы принимать «дары» и получать безвозмездную помощь, попутно выдвигая политические требования, но, может быть, России всё же следует вести прагматичные отношения с государствами, которые выгодны не одной, а обеим сторонам?
Использованная литература:
[1]. См. Арно Калика. «Активизация политики России в Африке и её ограничения», Russie.Nei.Visions, № 114, Ифри, апрель 2019.
[2]. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век: Пер. с англ./ Предисл. В. Согрина. — М.: Издательство «Весь Мир», 1997.