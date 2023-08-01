Цивилизация. Что это такое

Года полтора тому назад в комментариях к одной из статей возникла мини-дискуссия на предмет того, что же подразумевается под термином «цивилизация». Тогда к согласию пришли быстро (ибо принципиальных разногласий не было), однако, как показало последующее личное общение, у некоторых участников форума тема вызвала интерес, но выглядела не раскрытой.
Попытаюсь исправиться (прошу простить за неизбежное при этом самоцитирование).
Слово «цивилизация»
Слово «цивилизация» происходит от лат. civilis – гражданский, государственный. Сама идея цивилизации возникла во времена античности и была связана с социальной упорядоченностью города и государства в противовес варварству.
В Европе слова civiliser и civilisé (фр.) издавна использовались в значениях «смягчать нравы, просвещать», «благовоспитанный, просвещённый».
В науке термин «цивилизация» появился в конце XVIII века для характеристики ступени развития общества (дикость –> варварство –> цивилизация). В таком значении он приводится, например, в словаре Брокгауза и Ефрона (XIX в.):
совокупность признаков соц. и полит. уклада и дух. развития, отличающая высш. степень развития человеческого общ. от первобытного состояния.
Отдельными сторонами культуры или Ц. можно считать:
1) материальный быт, всё то, что служит человеку для удовлетворения его физических потребностей (промышленность, пища, одежда, жилище, оружие и т. д.);
2) общественный быт (семья и др. соединения, основанные на происхождении, сословные организации, различ. ассоциации, гос-во и право);
3) дух. культуру (религия, мораль, искусство, философия и наука).
Отдельными сторонами культуры или Ц. можно считать:
1) материальный быт, всё то, что служит человеку для удовлетворения его физических потребностей (промышленность, пища, одежда, жилище, оружие и т. д.);
2) общественный быт (семья и др. соединения, основанные на происхождении, сословные организации, различ. ассоциации, гос-во и право);
3) дух. культуру (религия, мораль, искусство, философия и наука).
По взглядам ученых того времени, признаки цивилизованности включают в себя развитие земледелия и ремёсел, классовое общество, наличие государства, городов, торговли, частной собственности и денег, а также монументальное строительство, развитую религию, письменность и т. п.
При этом единого методологического подхода с четкими критериями к определению уровня «цивилизованности» как не было, так и нет до сих пор.
Удивительно, но подобное понимание цивилизации (лишь как ступени развития общества) практикуется и в наши дни:
Цивилизация – синоним понятия «культура»; совокупность материальных и духовных достижений общества в его историческом развитии, уровень общественного развития и материальной культуры, достигнутый в том или ином обществе; степень и характер развития культуры определённых эпох и народов.
(Исторический словарь. 2000).
Порочность такого сведéния понятия «цивилизация» фактически к «уровню цивилизованности» несомненна, так как провоцирует деление культур, находящихся на разных этапах своего исторического развития, на «более цивилизованные» и «менее цивилизованные», а это уже почти фашизм с его делением на «людей» и «недочеловеков».
История знает примеры попыток «цивилизаторства» от Средневековья (обращение «дикарей» и «неверных» в «истинную веру») и до нашего времени («демократизация»). Итог, как правило, один – геноцид «обращаемых».
А ведь ещё в XIX веке сформировалась идея о том, что история человечества – это не единый процесс, а переплетение множества процессов, которые невозможно расположить на одной линии.
Так, впервые термин «локальная цивилизация» появился в работе французского философа Шарля Ренувье «Руководство к древней философии» (1844) применительно к обществу, существующему в определённых географических и временных рамках.
В 1869 году русский социолог Николай Данилевский в своей книге «Россия и Европа» сформулировал схожее понятие «культурно-исторический тип» как совокупность культурных, психологических и иных факторов, присущих народу или общности народов, близких по духу и языку.
В 1918 году германский философ Освальд Шпенглер в работе «Закат Европы» изложил взгляд на мировую историю как на ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, развития, расцвета и угасания (Древний Египет, Вавилон и Ассирия, Древний Китай, Древняя Индия, античная Греция и Древний Рим, цивилизации Древней Америки, мусульманская цивилизация Арабского халифата и Османской империи, Западноевропейская цивилизация и т. д.).
Английский историк Арнольд Тойнби в своём 12-томном труде «Постижение истории» (1934–1961 гг.) также подразделил историю человечества на ряд локальных цивилизаций, подчеркнув важность их взаимодействия и взаимовлияния: некоторые общества, присоединяясь к другим или, наоборот, обосабливаясь, обеспечивают тем самым непрерывность исторического процесса.
В итоге сформировался подход к рассмотрению цивилизации с учетом не только уровня развития общества, но и происходящих в нём процессов, а также его взаимодействия с внешней средой.
Используя этот подход, можно уже рассуждать о глобальной цивилизации, расширив географические рамки на всю поверхность планеты, а временные – на всё время существования человека как биологического вида.
Можно даже попытаться определить, на какой стадии развития мы находимся: зарождение вроде бы прошли, а теперь развиваемся, цветём или уже угасаем? Или же, наоборот, мы – только эмбрион чего-то более сложного и находимся ещё в утробе, роль которой досталась третьей планете от Солнца?
Только ничего из этой затеи, скорее всего, не выйдет, так как нет для таких оценок ни методологии, ни критериев.
Так, например, материальная культура бронзового века с позиций современных технологий выглядит примитивной, но для того времени это была непрерывная (пусть и не быстрая) череда технологических прорывов, а параллельно с технологиями, наукой развивались и искусства. То есть налицо и развитие культуры духовной.
Однако кто-то скажет, что там процветало варварство – от поголовного истребления своих врагов и уничтожения их реликвий до ритуальных жертвоприношений…
Ну и чем атомная бомбардировка американцами японских городов, выжигание ими же напалмом и химикатами вьетнамских деревень, насаждение с помощью бомб и ракет «демократии по-американски» в Югославии и Ираке цивилизованнее того варварства?
И кто цивилизованнее – обезумевший император Нерон, сжегший (по преданию) Рим, или президент США Трумэн, отдавший приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки?
Насколько цивилизованны люди, присудившие Нобелевскую премию мира американскому же президенту Обаме, фактически уничтожившему Ливию как государство?
Чего уж говорить о считавшей себя «пупом цивилизации» средневековой Европе с её конкистой, инквизицией, крестовыми походами и Варфоломеевой ночью…
Иной подход
По всей видимости, требуется иной подход к изучению цивилизации как единой сложной системы. В этом могли бы помочь методология и инструментарий кибернетики и системного анализа.
Однако и тут усматривается ряд принципиальных трудностей: если объект управления в этой системе выделить не сложно (это общество и происходящие в нём процессы), то с субъектом управления ясности нет – то ли это само общество со своим общественным сознанием и коллективным бессознательным, или же это какая-то часть общества, или вообще нечто надобщественное?
Какие ограничения накладываются на процессы управления?
И самое главное – какова цель управления?
А пока ответы на эти вопросы не найдены, предлагаю использовать наиболее универсальное, на мой взгляд, понимание глобальной цивилизации.
«Цивилизация – это мы, в самом широком смысле этого «мы» из всех возможных.
Это мы научились добывать огонь и приручать животных.
Это мы изобрели оружие, и это мы с этим оружием не только охотились, но и истребляли друг друга (чем и по сей день успешно занимаемся).
Это мы строили великие пирамиды и разрушали великие храмы.
Это мы развивали науки и технологии, открыли законы движения планет (при этом отправив Джордано Бруно на костёр) и свойства атомов (сразу же занявшись ядерным оружием).
Это мы создали величайшие произведения искусства, и это мы заменяем их потоками пошлости из Интернета.
Это мы пытаемся понять: кто мы, что мы, зачем мы?
Это мы надеемся, что всё это поймём».