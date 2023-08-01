Цивилизация. Что это такое

Слово «цивилизация»





Отдельными сторонами культуры или Ц. можно считать:



1) материальный быт, всё то, что служит человеку для удовлетворения его физических потребностей (промышленность, пища, одежда, жилище,



2) общественный быт (семья и др. соединения, основанные на происхождении, сословные организации, различ. ассоциации, гос-во и право);



3) дух. культуру (религия, мораль, искусство, философия и наука). совокупность признаков соц. и полит. уклада и дух. развития, отличающая высш. степень развития человеческого общ. от первобытного состояния.Отдельными сторонами культуры или Ц. можно считать:1) материальный быт, всё то, что служит человеку для удовлетворения его физических потребностей (промышленность, пища, одежда, жилище, оружие и т. д.);2) общественный быт (семья и др. соединения, основанные на происхождении, сословные организации, различ. ассоциации, гос-во и право);3) дух. культуру (религия, мораль, искусство, философия и наука).

Цивилизация – синоним понятия «культура»; совокупность материальных и духовных достижений общества в его историческом развитии, уровень общественного развития и материальной культуры, достигнутый в том или ином обществе; степень и характер развития культуры определённых эпох и народов.

цивилизация

уровню цивилизованности

Иной подход