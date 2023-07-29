Министр обороны Боливии по итогам поездки в Иран заявил об интересе к беспилотникам

Мы должны полностью образумить тех, кто хотел представить мою поездку в Иран как риск, угрозу миру в регионе. Я считаю, что это заблуждение, выдуманное на пустом месте и с чисто политическими интересами

На днях глава военного ведомства Боливии Эдмундо Новилло нанес официальный визит в Тегеран, где провел переговоры с руководством страны.- заявил министр.С его слов, Боливия является миролюбивым государством и желает лишь развития науки и техники, а не заниматься созданием угроз для других стран. Он отметил, что в ходе его визита в Иран была достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам технологий, пограничного контроля, нанотехнологий, информационной безопасности и был заключен соответствующий меморандум.Как пояснил Новилло, по итогам поездки он заинтересовался закупкой таких изделий иранского ВПК, как БПЛА. Они позволят эффективно контролировать границу и бороться с идущим через нее трафиком наркотиков.Его пояснения последовали после того, как МИД соседней Аргентины потребовало раскрыть суть переговоров с Ираном. Со слов Новилло, зачинателем дипломатического скандала стал один из депутатов аргентинского парламента, который, по всей видимости, имеет израильские корни, намекая, вероятно, на противостояние Тегерана с Тель-Авивом.