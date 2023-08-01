Ядерный арсенал Франции сегодня

«арсенал из 300 боеголовок — это половина максимального количества боеголовок, которое Франция имела во время холодной войны.»

Ядерная доктрина Франции

«обеспечивают на постоянной основе нашу независимость в принятии решений и нашу свободу действий в рамках наших международных обязательств, в том числе в случае любой угрозы шантажа, которая может быть направлена против нас, в случае кризиса.»

Министерство обороны Франции, 2013 г.

«ядерные силы Франции способны нанести абсолютно неприемлемый ущерб центрам силы любого государства: его политическим, экономическим и военным нервным центрам.»

«Наши средства сдерживания не связаны с понятием порога, потому что это позволило бы нашим противникам с чистой совестью маневрировать вокруг него и обходить наше устрашение «снизу вверх». Наши возможности сдерживания гарантируют возможность нанесения второго удара за счет избыточности ресурсов и неуязвимости морского базирования. Предполагается возможность применения ядерного оружия первым: наша доктрина не является ни доктриной неприменения первым, ни доктриной единственной цели, согласно которой ядерное оружие обращено только к ядерной угрозе… Ядерное сдерживание не направлено ни на победу в войне, ни на предотвращение ее проигрыша.»

«Война на Украине подтверждает стратегическую ценность ядерного сдерживания и его сдерживающий эффект в любом конфликте с участием одной или нескольких ядерных держав. Все также отметили большую сдержанность со стороны российских сил по отношению к НАТО… Другой урок, который следует извлечь из войны на Украине, — это, конечно, восстановление баланса страха угрозой применения силы, что является обычным действием во время холодной войны.»

Баллистические ракеты подводных лодок

Крылатые ракеты воздушного базирования