Ядерный арсенал Франции сегодня

Ядерный арсенал Франции за последнее десятилетие оставался неизменным и составляет примерно 290 ядерных боеголовок. Это число немного ниже по сравнению с прошлыми оценками Nuclear Notebook, потому что небольшое количество боеголовок, ранее считавшихся резервными или находящимися на вооружении, больше не считаются отдельно от арсенала. Почти все боеголовки Франции развернуты или готовы к развертыванию в кратчайшие сроки.
Если не считать Соединенных Штатов, Франция является самой открытой из ядерных держав, которая на протяжении многих лет раскрывала подробности о своих ядерных силах. Нынешний уровень ядерных сил является результатом корректировок, внесённых в ядерную политику Франции после объявления бывшего президента Николя Саркози 21 марта 2008 г. о том, что арсенал будет сокращён до менее чем 300 боеголовок. Бывший президент Франсуа Олланд подтвердил эту позицию 19 февраля 2015 года, заявив, что у Франции имеется запас из 300 боеголовок для «трёх комплектов из 16 ракет подводного базирования и 54 крылатых ракет ASMP-A» (средней дальности воздушного базирования). Президент Эммануэль Макрон подтвердил цифры Саркози о «менее 300 единиц ядерного оружия» на пресс-конференции 7 февраля 2020 года.
В одном из своих телевизионных интервью экс-президент Саркози в 2008 году сообщил, что
«арсенал из 300 боеголовок — это половина максимального количества боеголовок, которое Франция имела во время холодной войны.»
По оценке FAS, французские запасы боеголовок достигли пика в 1991-1992 годах и составляли около 540 боеголовок, а размер сегодняшнего запаса примерно такой же, как и в 1984 году, хотя состав значительно отличается.
Ядерная доктрина Франции
Сменявшие друг друга главы Франции, включая президентов Саркози, Олланда, а теперь и Макрона, периодически описывали роль французского ядерного оружия. В Стратегическом обзоре обороны и национальной безопасности Министерства обороны за 2017 год вновь подчёркивается, что ядерная доктрина носит «исключительно оборонительный характер», и что использование ядерного оружия «возможно только в экстремальных обстоятельствах законной самообороны», затрагивающих жизненно важные интересы Франции. Что именно представляют собой эти «жизненные интересы», однако, остаётся неясным. В феврале 2020 года президент Эммануэль Макрон объявил, что «жизненно важные интересы Франции теперь имеют европейское измерение», и попытался привлечь внимание Европейского союза к «роли ядерного сдерживания Франции в её коллективной безопасности». Макрон пояснил в октябре 2022 года, что эти жизненно важные интересы «не будут поставлены на карту, если на Украине или в регионе произойдёт ядерная атака», очевидно, пытаясь избежать того, чтобы его слова рассматривали как новую французскую ядерную доктрину. Макрон исключил применение французского ядерного оружия в случае ядерной эскалации в конфликте на Украине.
Франция не придерживается политики неприменения первыми ядерного оружия и оставляет за собой право нанести «последнее предупреждение» и ограниченный ядерный удар, чтобы сигнализировать противнику о том, что он пересёк линию, или сигнализировать о решимости французов нанести дальнейшие ядерные удары, если это необходимо, в попытке «восстановить сдерживание». Хотя Франция является членом НАТО, её ядерные силы не являются частью объединённой структуры военного управления Североатлантического союза. В Белой книге Министерства обороны 2013 года говорится, что французские средства ядерного сдерживания
«обеспечивают на постоянной основе нашу независимость в принятии решений и нашу свободу действий в рамках наших международных обязательств, в том числе в случае любой угрозы шантажа, которая может быть направлена против нас, в случае кризиса.»
Министерство обороны Франции, 2013 г.
Президент Франции Макрон объяснял в 2020 году, что
«ядерные силы Франции способны нанести абсолютно неприемлемый ущерб центрам силы любого государства: его политическим, экономическим и военным нервным центрам.»
Во время слушаний во французском парламенте 11 января 2023 года министр обороны Франции генерал Тьерри Буркхард разъяснил французскую ядерную доктрину:
«Наши средства сдерживания не связаны с понятием порога, потому что это позволило бы нашим противникам с чистой совестью маневрировать вокруг него и обходить наше устрашение «снизу вверх». Наши возможности сдерживания гарантируют возможность нанесения второго удара за счет избыточности ресурсов и неуязвимости морского базирования. Предполагается возможность применения ядерного оружия первым: наша доктрина не является ни доктриной неприменения первым, ни доктриной единственной цели, согласно которой ядерное оружие обращено только к ядерной угрозе… Ядерное сдерживание не направлено ни на победу в войне, ни на предотвращение ее проигрыша.»
Относительно последствий российско-украинской войны для роли ядерного оружия Буркхард сказал:
«Война на Украине подтверждает стратегическую ценность ядерного сдерживания и его сдерживающий эффект в любом конфликте с участием одной или нескольких ядерных держав. Все также отметили большую сдержанность со стороны российских сил по отношению к НАТО… Другой урок, который следует извлечь из войны на Украине, — это, конечно, восстановление баланса страха угрозой применения силы, что является обычным действием во время холодной войны.»
Франция обычно ежегодно проводит поквартально ядерные учения воздушных сил, известные как «Покер». Эти учения предназначены для имитации стратегического воздушного налёта и проводятся в небе над Францией. В учениях «Покер» задействовано большинство французских самолётов Rafale, способных нести ядерное оружие, которые несут учебные крылатые ракеты воздушного базирования ASMP-A. Самые последние учения «Покер» были проведены в марте 2023 года, и в них участвовали самолёты Rafale, способные нести ядерные заряды, как из ВВС, так и из авиации ВМС.
При президенте Макроне французские ВВС занялись долгосрочной модернизацией и укреплением своих ядерных сил. По закону о военном планировании 2018 года (Loi de Programmation Militaire, или LPM) на период с 2019 по 2025 год выделено 37 миллиардов евро (43,7 миллиарда долларов) на техническое обслуживание и модернизацию ядерных сил и инфраструктуры Франции. Значительный рост по сравнению с 19,7 млрд евро (21,8 млрд долларов США), выделенными LPM на период с 2015 по 2019 год. В бюджете Министерства вооруженных сил (министерство обороны Франции) на 2022 год на деятельность, связанную с ядерным оружием, выделено 5,3 миллиарда евро (6,3 миллиарда долларов), что на 0,3 миллиарда евро больше, чем в бюджете на 2021 год. Рост расходов на ядерную программу продолжается, и это видно по опубликованному французским правительством бюджетному плану на 2023 год — выделяется 5,6 млрд евро (6,14 млрд долларов) на модернизацию своих ядерных сил.
Баллистические ракеты подводных лодок
Французские баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) составляют основу французского ядерного сдерживания. Под командованием Стратегических океанских сил (Force Océanique Stratégique, или FOST) ВМС Франции (Marine Nationale) эксплуатируют четыре атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа Triomphant, оснащённые баллистическими ракетами большой дальности с ядерными боеголовками. Triomphant (бортовой номер S616), Le Téméraire (S617), Le Vigilant (S618) и Le Terrible (S619).
Как и другие западные ядерные державы, ВМС Франции постоянно держат хотя бы одну ПЛАРБ в Северной Атлантике в районе БП, по крайней мере одна лодка патрулирует, одна готовится к патрулированию, одна возвращается в порт, и одна находится на техническом обслуживании. Каждое патрулирование подводных лодок длится в среднем около 70 дней, французские ПЛАРБ завершили свой 500-й «патруль сдерживания» в июле 2018 года, когда Le Téméraire вернулась на Иль-Лонг, отметив 46 лет непрерывного патрулирования ПЛАРБ с момента первого патрулирования в 1972 году. В марте 2022 года ВМС Франции впервые с 1980-х годов временно развернули более одной ПЛАРБ, вероятно, с испуга.
Силы ПЛАРБ базируются на военно-морской базе Иль-Лонге недалеко от Бреста в Бретани, которая включает в себя два сухих дока, хранилище ядерных боеголовок и уникальное сооружение с 24 вертикальными шахтами для хранения ракет, не загруженных на подводные лодки. Ракеты собираются примерно в четырёх километрах к югу от базы на пиротехнической площадке Генвенеса. Длительный ремонт и дозаправка подводных лодок происходят на Брестской военно-морской базе через залив, имеющей три крупных сухих дока (Военно-морская техника и др.). ПЛАРБ строятся и разбираются на верфи в Шербуре.
За последние несколько лет на Иль-Лонге было проведено несколько модернизаций инфраструктуры, которые видны на спутниковых снимках, включая строительство новой электростанции и насосной станции, а также то, что выглядит как крытый бункер, окружающий железнодорожную ветку, соединяющую в сухие доки ПЛАРБ.
Франция переместила свой командный центр ПЛАРБ из городка Уй, провинция Ивелин, на базу Иль-Лонг в 2000 году, в то время как средства подводной связи продолжают работать с использованием французского передатчика HWU в Росне и, возможно, в других местах. Французские ПЛАРБ, развернутые в районах боевого патрулирования, защищены атомными ударными подводными лодками, морскими патрульными самолётами, такими как Atlantique 2, противолодочными фрегатами и тральщиками.
Все французские ПЛАРБ теперь несут БРПЛ M51, которая разворачивалась с 2010 года и постепенно заменила БРПЛ M45. Последняя M45 была выведена из эксплуатации в сентябре 2016 года. Сообщается, что БРПЛ M51 была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами, работающими над гражданской космической ракетой-носителем Ariane 5, и у них есть ряд технологических общих черт, включая тяжелые ускорители на твердом топливе, электронику, проводку и системы наведения. Сообщается, что трехступенчатая M51 имеет дальность полёта более 6000 километров, РГЧ ИН ракеты оснащена жидкостным ракетным двигателем, позволяющим развертывать несколько боеголовок (до 10) индивидуального наведения.
БРПЛ M51 постоянно совершенствуется: первая версия — M51.1 — имела увеличенную дальность и повышенную точность по сравнению с M45 и могла нести до шести 100-килотонных боеголовок TN75 MIRV. В декабре 2017 года министр обороны Франции отметил, что вторая версия, известная как M51.2, вступила в строй, хотя, как сообщается, более новая ракета была введена в эксплуатацию ещё в 2016 году. БРПЛ M51.2, по заявлению Министерства обороны Франции, «способна иметь гораздо большую дальность действия», чем её предшественница (возможно, более 9000 километров), и несёт новую боеголовку — ТNО. Сообщается, что корпус боеголовки TNO выполнен по технологии «Стелс», в отличие от старых боеголовок TN75, и, как сообщается, весит около 230 кг, что примерно вдвое больше, чем у TN75. Неясно, сколько боеголовок TNO может нести БРПЛ M51.2, но есть подозрения, что некоторые ракеты были загружены с меньшим количеством боеголовок, чтобы повысить гибкость наведения в ограниченных сценариях. По крайней мере, три из четырёх французских подводных лодок были перевооружены ракетами версии M51.2 с боеголовками TNO по состоянию на май 2023 года. Французские представители ядерной отрасли заявили, что боеголовки TN75 оставались на вооружении ракеты M51.1 ещё в январе 2023 года. Основываясь на этих и других комментариях французских официальных лиц, а также на графике переоборудования четырёх французских подводных лодок, считается, что последняя подводная лодка — Le Vigilant — ещё не модернизирована.
Разработка третьей версии ракеты — M51.3 — началась в 2014 г., её планируется ввести в эксплуатацию на одной из французских ПЛАРБ в 2025 г., она будет включать в себя новую третью ступень для увеличения дальности и дальнейшего повышения точности. БРПЛ M51.3 будет нести «адаптированную океанскую боеголовку». Также в будущем планируется новая версия ракеты M51.4.
Каждая подводная лодка может нести комплект из шестнадцати БРПЛ M51, но поскольку одна лодка всегда проходит плановое техническое обслуживание, Франция произвела только 48 БРПЛ — достаточно ракет для оснащения каждой из трёх находящихся в эксплуатации ПЛАРБ Франции.
Франция обычно проводит испытательные пуски своих БРПЛ с двух стартовых площадок: на суше в базе DGA Essais de Missiles недалеко от городка Бискаросса и на морском полигоне недалеко с тем же местом. Последнее испытание БРПЛ M51, 19 апреля 2023 года, было проведено с ПЛАРБ Le Terrible, которая стала первой ПЛАРБ, получившей ракеты нового поколения M51 в 2010 году. Испытания, вероятно, были связаны с модернизацией ракет серии M51.1 до M51. 2, что позволяет ей нести новые боеголовки TNO вместо старых TN-75. Это был шестой тестовый пуск М51 с борта подводной лодки и одиннадцатый пуск ракеты в целом.
Учитывая, что срок службы ПЛАРБ класса Triomphant, как ожидается, подойдёт к концу в 2030-х годах, начались работы по проектированию нового типа подводных лодок по программе SNLE−3G. Ожидается, что строительство головной лодки начнётся в 2023 году, а ввод его в эксплуатацию планируется примерно в 2035 году. Планируется также четвёртая итерация БРПЛ M51 — M51.4.
Крылатые ракеты воздушного базирования
Вторая часть ядерного арсенала Франции состоит из ядерных крылатых ракет воздушного базирования ASMPA (air-sol moyenne portée-amelioré) для доставки истребителями-бомбардировщиками ВВС стратегического назначения и Сил ядерной авиации ВМС. Бомбардировщики, предназначенные для ядерной миссии, также выполняют обычные миссии.
Стратегические ВВС (Forces Aériennes Stratégiquesили FAS) эксплуатируют около 40 самолётов Rafale BF3, способных нести ядерное оружие, организованных в две эскадрильи — EC 1/4 «Gascogne» и EC 2/4 «La Fayette» на авиабазе Сен-Дизье (авиабаза 113) примерно в 190 км к востоку от Парижа. EC 2/4 эксплуатировала ядерные Mirage 2000N на авиабазе Истр до 21 июня 2018 года, когда самолёт был официально выведен из состава ВВС Франции. После вывода Mirage 2000N из эксплуатации EC 2/4 переехала из Истра в Сен-Дизье. Теперь обе эскадрильи используют двухместные ударные истребители Rafale BF3, в результате чего Rafale остаётся единственным самолётом, ответственным за ядерную ударную миссию Франции. В FAS входит примерно 50 процентов всех экипажей Rafale.
Ядерная авиация Военно-морских сил (Force Aéronavale Nucléaire или FANu) имеет по крайней мере одну эскадрилью (11F и, возможно, 12F) из 10 самолётов MF3 для выполнения ядерных ударов на борту единственного французского авианосца Charles de Gaulle. Французский авианосец — единственный надводный корабль в НАТО, оснащённый ядерным оружием. FANu и её ракеты ASMP-A не размещены на борту авианосца постоянно, но могут быть быстро развернуты президентом для поддержки ядерных операций. Пока «Шарль де Голль» базируется в порту приписки — Тулоне на побережье Средиземного моря, самолёты базируются на военно-морской авиабазе Ландивизио на севере Франции. Предполагается, что ядерные ракеты ASMP-A, предназначенные для размещения на авианосце, размещены вместе с ASMP-A, принадлежащими Стратегическим военно-воздушным силам, либо на авиабазе Аворд, либо на авиабазе Истр, либо, возможно, на обеих авиабазах.
АСМР-А с дальностью действия до 500 километров впервые поступила на вооружение в 2009 году и полностью заменила более старую АСМР. Франция произвела в общей сложности 54 ракеты АСМР-А, в том числе необходимые для лётных испытаний. В 2016 году Франция запустила программу модернизации промежуточного звена, предназначенную для продления срока службы ракеты до 2030-х годов. Версия с увеличенным сроком службы известна как «air-sol moyenne portée-amélioré rénové», или ASMPA-R, и будет оснащена той же боеголовкой, что и ASMP-A, tête nucléaire aéroportée (ТНА). Производитель ракеты, MBDA, сообщает, что боеголовка имеет «средний энергетический» выход, по оценкам — от 150 до 300 кт. Первые стрельбы ASMPA-R были проведены в декабре 2020 года, а после успешных тестовых стрельб в марте 2022 года Французский парламент одобрил серийное производство и модернизацию ракеты. Ввод в эксплуатацию обновлённой ракеты намечен на конец 2023 года.
Министерство вооруженных сил Франции также разрабатывает преемника ASMPA-R: ядерную ракету класса «воздух-поверхность» четвёртого поколения ASN4G с повышенной скрытностью и маневренностью, которые должны выйти на начальную эксплуатационную готовность в 2035 году и оставаться в эксплуатации после 2050-х годов. Ракета будет гиперзвуковой и обладать высокой маневренностью на гиперзвуковых скоростях. Французские самолёты Rafale также модернизируются, а оборонный бюджет на 2023 год включает планы поставки 13 новых самолётов Rafale в вооруженные силы с планами создания к 2035 году воздушного флота, полностью состоящего из Rafale. Когда ракеты ASN4G вступят в строй, их будут нести Rafale F5 — самолёты гораздо более совершенные, чем текущая версия F3. Через 10-15 лет ракеты ASN4G будут интегрированы во французский истребитель шестого поколения.
На выставке Euronaval в октябре 2022 года Генеральное управление вооружений Франции (DGA) представило новейший проект авианосца нового поколения (Porte-Avions Nouvelle Génération, или PA-NG), который, как ожидается, начнёт ходовые испытания к 2037 году и заменит «Шарль де Голль» к 2038 г. После некоторых неудач Франция и Германия также приступили к совместной разработке боевого самолёта шестого поколения, который потенциально может быть ядерным.
До 2009 года управление и хранение французского ядерного оружия воздушного базирования осуществлялось в Dépôts-Ateliers de Munitions Speciales (DAMS), расположенных на авиабазах Сен-Дизье, Истр и Аворд. В 2009 году эти три базы были адаптированы для хранения ASMP-A, а хранилища ядерных боеприпасов переименованы в «Здания K». Хотя все «Рафали», вооружённые ракетами с ядерными боеголовками, находящиеся в ведении Стратегических ВВС, расположены в Сен-Дизье, все три базы служат местами рассредоточения и хранения. Более того, считается, что базы «Аворд» и «Истр» служат площадками для хранения ракет ASMPA, предназначенных авианосцу «Шарль де Голль» для ударной миссии сил ядерной авиации ВМФ.
Учитывая относительно небольшую дальность полёта «Рафалей», возможности Франции по созданию ядерного оружия воздушного базирования зависят от парка самолётов-заправщиков. В настоящее время Франция эксплуатирует смешанный парк самолётов-заправщиков Boeing C-135FR и KC-135 R. Замена этого стареющего парка была стратегическим приоритетом в течение почти десятилетия, но была значительно отложена из-за проблем с бюджетом. LPM на 2019-2025 годы предусматривал ускоренную замену старых заправщиков парком из 15 новых многоцелевых транспортных самолётов-заправщиков (MRTT) Airbus A330-200 «Phénix». По состоянию на март 2023 года поставка 9 самолётов Phénix была завершена, ещё три должны прибыть к концу 2023 года.