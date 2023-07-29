От гибридного двигателя до КАЗ: раскрыты некоторые требования к европейскому «танку будущего»

В общем, кто бы что ни говорил, горизонт MGCS не так уж и далек, и ЕС ускоряется на этом фронте

После создания Европейского фонда обороны (EDF) все его средства уходили на закупку матчасти для ВСУ, что вызывало нарастающую критику со стороны европейских производителей оружия . На этом фоне решено направить 1,2 млрд евро на финансирование военных исследований внутри ЕС.В частности, 20 млн евро выделается на разработку так называемого «европейского танка будущего» (программа MGCS). При этом были раскрыты некоторые требования к перспективной боевой машине.Как указывается в издании RID, разработчики должны представить проект танка, имеющего следующие характеристики: гибридная силовая установка [видимо, для поддержания экологичности машины], возможность поражения на дальних дистанциях, уменьшенная сигнатура, возможность контроля над тепловым следом, интеграция оборудования, превосходная ситуационная осведомленность, активная защита против дронов [КАЗ], сокращенный экипаж (желательно до двух членов).Со слов автора, небольшая сумма, выделенная EDF на разработку танка, не должна смущать, так как основное финансирование осуществляется за счет стран-участниц программы.- делает вывод автор.