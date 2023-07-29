Военное обозрение
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От гибридного двигателя до КАЗ: раскрыты некоторые требования к европейскому «танку будущего»

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От гибридного двигателя до КАЗ: раскрыты некоторые требования к европейскому «танку будущего»

После создания Европейского фонда обороны (EDF) все его средства уходили на закупку матчасти для ВСУ, что вызывало нарастающую критику со стороны европейских производителей оружия. На этом фоне решено направить 1,2 млрд евро на финансирование военных исследований внутри ЕС.


В частности, 20 млн евро выделается на разработку так называемого «европейского танка будущего» (программа MGCS). При этом были раскрыты некоторые требования к перспективной боевой машине.

Как указывается в издании RID, разработчики должны представить проект танка, имеющего следующие характеристики: гибридная силовая установка [видимо, для поддержания экологичности машины], возможность поражения на дальних дистанциях, уменьшенная сигнатура, возможность контроля над тепловым следом, интеграция оборудования, превосходная ситуационная осведомленность, активная защита против дронов [КАЗ], сокращенный экипаж (желательно до двух членов).

Со слов автора, небольшая сумма, выделенная EDF на разработку танка, не должна смущать, так как основное финансирование осуществляется за счет стран-участниц программы.

В общем, кто бы что ни говорил, горизонт MGCS не так уж и далек, и ЕС ускоряется на этом фронте

- делает вывод автор.
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:48
    +5
    Мощное видео.Бронегруппа ВСУ пыталась прорваться к Работино: Ореховские спартанцы всех разгромили.Прямо Прохоровка 2.0 какая то.
    https://dzen.ru/video/watch/64c5198884efff1b5ae88555
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:24
      0
      Шведскую бээмпэху затрофеили.Командир гикнулся,остальные сбежали.В башню из ОПГ врезали
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:51
    0
    MGCS- Main Ground Combat System(Основная наземная боевая система).
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 20:58
    0
    "гибридная силовая установка [видимо, для поддержания экологичности машины],"///
    ----
    Для того, чтобы бесшумно подобраться к переднему краю.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 21:03
      0
      и потом с фейерверком сгореть ибо его спалили с коптера, заверните 2 пожалуйста)))
    2. Мрачный Жнец
      Мрачный Жнец Сегодня, 21:06
      0
      Нет. Это как с афроамериканцами. Ибо надо. :)
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 21:08
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Для того, чтобы бесшумно подобраться к переднему краю

      Ему надо еще красные глаза. Как слону. Чтоб в помидорах прятаться.

      Представил себе танк, неслышно крадущийся к переднему краю. Чётаржу. laughing
    4. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 21:17
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Для того, чтобы бесшумно подобраться к переднему краю.

      Это -- первое. А второе -- снижение ИК сигнатуры изделия. По аналогии с БПЛА. Тогда ПТУР-ы с ИК ГСН как бы его не будут "замечать". АГА !!! Это Джавелины так летают... А наши все более по лазерной дорожке бегают, да по ТЛВ-портрету работают... yes
      Но да пусть себе потешатся: то война у них гибридная, то двигуны теперь "огибридчивать" собрались. Одно слово -- садоводы-мичуринцы какие-то! bully
  4. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 21:04
    +1
    гибридная силовая установка [видимо, для поддержания экологичности машины],
    ..........
    Браво!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:08
      0
      Ветрогенератор будет внедрён в танк.Танк будет от ветрогенератора работать. Зелёная энергетика.Сверху танка посадят зелёный газон и пару кустов и экологично и маскировка на высоте.Отходы жизнедеятельности экипажа можно будет использовать в качестве удобрения.Можно даже
      пару кустов чего то сьедобного посадить поверх танка.Там малина, крыжовник. Что там ещё?Экипаж танка одна семья.В прямом смысле этого слова.Родитель номер 1,родитель номер 2 ,родитель номер 3 с африканскими корнями обязательно и собака тоже как равноправный член семьи,в качестве родителя номер 4.
      1. Мрачный Жнец
        Мрачный Жнец Сегодня, 21:24
        0
        Не знаю как крыжовник, но малина очень растет на кладбище.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:06
    0
    В Антарктиде воевать? Или сахаре? Помогу оптимизировать расходы :Т50-60 сдадим в аренду. 500-1000 шт.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:08
    -1
    гибридная силовая установка [видимо, для поддержания экологичности машины]

    Автор думает, что он пошутил, но на самом деле он спорол абсолютную чушь.
    Гибридная силовая установка позволяет значительно снизить мощность, а значит вес и габариты ДВС составляющей.
    Электромотор будет увеличивать мощность силовой установки в периоды работы на максимальной мощности.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 21:19
      0
      а электромотор ни чего не весит?и аккумуляторная сборка не нужна ему для работы и приведения в движение танка?вы бред не пишите, ни чего надежнее всеядного дизеля нет и не будет лет днацать
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 21:23
      0
      Цитата: Румaтa
      Электромотор будет увеличивать мощность силовой установки в периоды работы на максимальной мощности.

      О как! А что вы скажите насчет закона сохранения энергии.
      Или вы таки изобрели вечный двигатели с умножением мощности силового агрегата..прям из "эфира"!? fellow
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 21:25
      0
      Только заместо компактного ДВС придется впендюрить очень некомпактный аккумулятор. Вообще аккумулятор чтоб танк сдвинуть должен быть немалых размеров, а гореть будет если что на загляденье