Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

Изображение с грунтовой дорогой и деревьями, снятое с помощью гиперспектрального зондирования

При наличии нескольких сотен узкополосных каналов можно получить значительно больше информации, чем из обычного трехканального цветного изображения, состоящего из красного, зеленого и синего цветов. Эта технология уже используется, среди прочего, в спутниках для наблюдения Земли

Гиперспектральные изображения дают больше информации. Ведение разведки улучшилось