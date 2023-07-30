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Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

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Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

Обе стороны украинского конфликта активно используют беспилотники для ведения разведки. Операторы главным образом наблюдают за местностью с помощью обычных камер в оптическом диапазоне, реже – по ИК-каналу, так как это требует более специализированного оборудования. В Минобороны ФРГ решили протестировать ведение разведки в гиперспектральном режиме.


Как указывается на сайте бундесвера, человеческий глаз при ведении наблюдения в оптическом режиме обрабатывает основные цвета (красный, зеленый и синий) одновременно и с трудом может разделить их на отдельные спектральные диапазоны. Это мешает обнаружению объектов на поле боя.

Преодолеть это природное несовершенство позволяет использование гиперспектральных технологий, благодаря которым цветовой контур окружающей среды разбивается на отдельные, четко прорисованные фрагменты.


Изображение с грунтовой дорогой и деревьями, снятое с помощью гиперспектрального зондирования


При наличии нескольких сотен узкополосных каналов можно получить значительно больше информации, чем из обычного трехканального цветного изображения, состоящего из красного, зеленого и синего цветов. Эта технология уже используется, среди прочего, в спутниках для наблюдения Земли

- отмечают военные.

Для улучшения разведки с дронов бундесвер в июне провел испытания мульти- и гиперспектрального оборудования, установленного на БПЛА.

Гиперспектральные изображения дают больше информации. Ведение разведки улучшилось

- подвели итоги испытаний военные.
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10 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:08
    +3
    Во время войны инженерная мыслЯ работает ошеломляющими темпами. Жаль, что в мирное время она спит. (((
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 08:40
      +3
      Вообще-то концепция гиперспектрального дистанционного зондирования возникла в середине 80-х годов и до сих пор широко используется теми же геологами для картографирования полезных ископаемых. Погуглите...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:08
    +1
    Вероятно используют высокочувствительные многоканальные ПЗС-матрицы.
    ИМХО.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 08:42
      +2
      высокочувствительные многоканальные ПЗС-матрицы
      Cкорее всего несколько камер с соответствующими их параметрам обьективами, а картинку сводят и обрабатывают процессором. Подобную технологию применяют в ПНВ- сводят картинку с тепловизора и со снабженной светоусилителем камеры.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 08:42
      +2
      Цитата: Nexcom
      Вероятно используют высокочувствительные многоканальные ПЗС-матрицы.

      Главная проблема в распозновании. Если даже для видимого диапазона научить систему автоматического распознавания образов нужны терабайт и куча времени, то для многоспектральной системы эта задача становится из области фантастики.
      1. VasilyI
        VasilyI Сегодня, 09:41
        +1
        Распознавать надо силуэт не зависимо от части спектра. Тогда - проще.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    +1
    Ведение разведки улучшилось - подвели итоги испытаний военные.
    А перепроверить это утверждение можно только с помощью использования этого режима (аппаратуры) в наших условиях при наличии соответствующих технических возможностей. Вопрос еще в том сколько это будет стоит и как будет доступно.
  4. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 09:14
    +1
    Это будет действовать эффективно если сам аппарат будет высоко или невидимый, а так очередной виток развития разведки.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 09:39
    0
    Немцы давно не исследовали, что есть, когда нету хлеба. Отвлеклись. Подспудно надеются, что опять придет Россия и накормит. По карточкам.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 09:55
      0
      Немцы давно не исследовали, что есть, когда нету хлеба. Отвлеклись.
      Не отвлеклись, а приложили усилия и стали восьмым в мире экспортером хлеба,лишь на двенадцать процентов уступив Австралии по обьемам экспорта. А по общему обьему экспорта продовольствия ( в долларах) Германия почти вдвое превосходит Россию.