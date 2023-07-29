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Пресса США: Илон Маск ввёл запрет на использование Starlink украинскими военными в районе Крыма

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Пресса США: Илон Маск ввёл запрет на использование Starlink украинскими военными в районе Крыма

Владелец американской компании Space X Илон Маск принял решение по поводу использования системы спутниковой связи Starlink вооружёнными силами Украины.


Как сообщает издание The New York Times, Илон Маск ввёл запрет на использование «Старлинк» в военных целях в районе Крымского полуострова.

По последним данным, запрет распространяется на применением системы спутниковой связи украинской армией как на территории непосредственно Крыма, так и в полосе, к полуострову примыкающей. Какова ширина этой полосы, не сообщается.

Основной причиной принятия американским бизнесменом такого решения стало, как пишут в американской прессе, то, что ВСУ намеревались использовать ударные беспилотные средства для нанесения ударов по Крыму и российским кораблях на базе ВМФ в Севастополе и в ряде районов акватории Чёрного моря. Ранее сообщалось, что ВСУ для таких целей систему компании Илона Маска уже использовали.

Напомним, что в прошлом году Илон Маск объявлял, что перестаёт предоставлять Украине бесплатные услуги по использованию Starlink. Тогда же он предложил Пентагону оплачивать эксплуатацию системы спутниковой связей за Украину. Впоследствии Маск отменил своё решение. Произойдёт ли аналогичная ситуация с новым решением миллиардера, покажет уже ближайшее время.
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8 комментариев
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  1. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 22:20
    0
    Куда он денется - какие запреты, какие ограничения для ВСУ - народ, вы О ЧЁМ??? Этот миллионер - жалкая тряпка, о которую ноги даже Киев вытирает. Всё восстановит, и ещё прощения у ВСУ попросит. Ещё и башмаки им вылижет... Маск не человек слова - так, жалкий и ничтожный приспособленец, над которым серьёзные люди ухахатываются в голос.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 22:24
      +3
      Цитата: Антон Болдаков
      Этот миллионер - жалкая тряпка, о которую ноги даже Киев вытирает.

      А может он думает о своём бизнесе, о том, что будет после Победы РФ?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 22:44
        +2
        Цитата: Румaтa
        А может он думает о своём бизнесе, о том, что будет после Победы РФ?

        Вот как раз про бизнес ему беспокоиться не надо.
        Много Россия запретов против стран НАТО ввела по поводу их помощи, а порой и прямого участия в действиях укро-фашистов?
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 22:30
      +3
      Цитата: Антон Болдаков
      о которую ноги даже Киев вытирает

      Плевал он на Киев. На него давят в США.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:22
    +1
    ...Тогда же он предложил Пентагону оплачивать эксплуатацию системы спутниковой связей за Украину. Впоследствии Маск отменил своё решение. Произойдёт ли аналогичная ситуация с новым решением миллиардера, покажет уже ближайшее время...

    Действительно интересно - прогнут, илошу, в этот раз или нет. Если устоит то может получиться интересный прецендент однако. what
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 22:52
      0
      Не устоит, это игра на имидж. Я сделал все что смог, но нац безопастность в сша и все такое. Да и кто кому там что запретит? Пальчиком погрозит или гневно наорет в твиттере? Боиться он за ответку, а она модет быть финансово жестокой.
  3. blackcat
    blackcat Сегодня, 22:25
    0
    Так он уже озвучивал такой запрет и вот опять? am
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 22:42
    0
    А может это страус злой, а может и не злой... Может ввел запрет, а может и не ввел. Желто-коричневая пресса гонит такой поток ахинеи, что верить чему либо нет резона, пока нет подтвержденных фактов. К тому же чубатым наемникам дозволено всё, что бы там не заявляли публично.