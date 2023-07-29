Пресса США: Илон Маск ввёл запрет на использование Starlink украинскими военными в районе Крыма

Владелец американской компании Space X Илон Маск принял решение по поводу использования системы спутниковой связи Starlink вооружёнными силами Украины.Как сообщает издание The New York Times, Илон Маск ввёл запрет на использование «Старлинк» в военных целях в районе Крымского полуострова.По последним данным, запрет распространяется на применением системы спутниковой связи украинской армией как на территории непосредственно Крыма, так и в полосе, к полуострову примыкающей. Какова ширина этой полосы, не сообщается.Основной причиной принятия американским бизнесменом такого решения стало, как пишут в американской прессе, то, что ВСУ намеревались использовать ударные беспилотные средства для нанесения ударов по Крыму и российским кораблях на базе ВМФ в Севастополе и в ряде районов акватории Чёрного моря. Ранее сообщалось, что ВСУ для таких целей систему компании Илона Маска уже использовали.Напомним, что в прошлом году Илон Маск объявлял, что перестаёт предоставлять Украине бесплатные услуги по использованию Starlink. Тогда же он предложил Пентагону оплачивать эксплуатацию системы спутниковой связей за Украину. Впоследствии Маск отменил своё решение. Произойдёт ли аналогичная ситуация с новым решением миллиардера, покажет уже ближайшее время.