Российские войска нанесли удар по объекту противника в Сумах. Украинская сторона заявляет о том, что речь идёт о ракетном ударе, добавляя, что «ракеты попали в здание учебного заведения».
При этом ставленники киевского режима в Сумской области не говорят о том, что учебное заведение использовалось как место размещения личного состава вооружённых сил Украины и боевиков, которые готовились для осуществления вылазок на территорию Российской Федерации.
О том, какое количество украинских военнослужащих ликвидировано ударам по объекту в Сумах, пока не сообщается.
Одновременно с этим взрывы прогремели на объектах киевского режима в оккупированном его войсками Херсоне. Там также поражены цели, которые представляют собой места размещения личного состава подразделений украинской армии. Несколько таких подразделений ранее прибыли на оккупированную часть Херсонщины после подготовки на территории Германии и Польши. По некоторым данным, в составе этих подразделений танкисты, получившие навыки управления немецкими танками Leopard.
Напомним, что накануне российские ракеты поразили здание СБУ в Днепре (Днепропетровске). Уничтожено не менее 27 сотрудников ведомства, включая готовивших операции силовых структур Украины офицеров.