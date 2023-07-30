ЗРК «Тор-М2» заинтересовали гостей из стран Африки

Форум Россия-Африка, завершившийся в северной столице, стал важным событием для развития внешнеэкономической кооперации, укрепления международной безопасности и решения многочисленных гуманитарных проблем сегодняшнего дня.Сегодня африканцев в России интересуют, прежде всего, ее промышленные технологии, а также комплексы и системы вооружений, способные обезопасить территории и жителей дружественных нам государств.Так, российский Концерн «Алмаз-Антей», специализирующийся, прежде всего, на производстве зенитных ракетных систем и комплексов, представил вниманию участников и гостей мероприятия обширную линейку высокотехнологичной продукции военного назначения.Это, прежде всего – зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции.Например, гости форума смогли ознакомиться с макетами зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор-М2» производства Ижевского электромеханического завода «Купол».В рамках экспозиции были показаны ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» - различные модификации этой боевой машины.Следует отметить, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» разработаны, производятся и модернизируются на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).Эти боевые машины автономны, и могут работать в общей системе противовоздушной обороны.В современных вооруженных конфликтах комплексы семейства «Тор» многократно демонстрировали свою высокую эффективность в борьбе с различными средствами воздушного нападения и разведки противника. Наилучшим образом «Торы» показали себя и в зоне специальной военной операции.В небе Донбасса и Новороссии в числе целей для «Торов» оказались турецкие БПЛА Bayraktar TB2, реактивные ракеты американских РСЗО Himars, управляемые авиабомбы JDAM, британские ракеты Storm Shadow и другие «визитные карточки» оборонно-промышленного комплекса НАТО.Сегодня курс России на укрепление и расширение деловых связей со странами Африки намечен на долгие годы вперед. И это многостороннее и взаимовыгодное взаимодействие государств Африки с Россией обещает всем сторонам весьма серьезные перспективы.«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» постоянно расширяет номенклатуру своей продукции – как военного, так и гражданского назначения. В рамках реализации задач достижения технологического суверенитета в различных отраслях промышленности, мы реализовали ряд важнейших стратегических решений по диверсификации производства и импортозамещению, – заявил в ходе открытия форума генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. - В текущих условиях это особенно актуально и важно: мы используем и внедряем отечественные передовые технологии, оборудование и программное обеспечение, которые, уверен, будут востребованы в том числе и на Африканском континенте».По словам главы Концерна, предприятия, входящие в его состав, давно зарекомендовали себя как надежные и финансово устойчивые партнеры с высоким научным и производственным потенциалом.