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ЗРК «Тор-М2» заинтересовали гостей из стран Африки

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ЗРК «Тор-М2» заинтересовали гостей из стран Африки

Форум Россия-Африка, завершившийся в северной столице, стал важным событием для развития внешнеэкономической кооперации, укрепления международной безопасности и решения многочисленных гуманитарных проблем сегодняшнего дня.

Сегодня африканцев в России интересуют, прежде всего, ее промышленные технологии, а также комплексы и системы вооружений, способные обезопасить территории и жителей дружественных нам государств.

Так, российский Концерн «Алмаз-Антей», специализирующийся, прежде всего, на производстве зенитных ракетных систем и комплексов, представил вниманию участников и гостей мероприятия обширную линейку высокотехнологичной продукции военного назначения.

Это, прежде всего – зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции.


Например, гости форума смогли ознакомиться с макетами зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор-М2» производства Ижевского электромеханического завода «Купол».

В рамках экспозиции были показаны ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» - различные модификации этой боевой машины.

Следует отметить, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» разработаны, производятся и модернизируются на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

Эти боевые машины автономны, и могут работать в общей системе противовоздушной обороны.

В современных вооруженных конфликтах комплексы семейства «Тор» многократно демонстрировали свою высокую эффективность в борьбе с различными средствами воздушного нападения и разведки противника. Наилучшим образом «Торы» показали себя и в зоне специальной военной операции.


В небе Донбасса и Новороссии в числе целей для «Торов» оказались турецкие БПЛА Bayraktar TB2, реактивные ракеты американских РСЗО Himars, управляемые авиабомбы JDAM, британские ракеты Storm Shadow и другие «визитные карточки» оборонно-промышленного комплекса НАТО.

Сегодня курс России на укрепление и расширение деловых связей со странами Африки намечен на долгие годы вперед. И это многостороннее и взаимовыгодное взаимодействие государств Африки с Россией обещает всем сторонам весьма серьезные перспективы.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» постоянно расширяет номенклатуру своей продукции – как военного, так и гражданского назначения. В рамках реализации задач достижения технологического суверенитета в различных отраслях промышленности, мы реализовали ряд важнейших стратегических решений по диверсификации производства и импортозамещению, – заявил в ходе открытия форума генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. - В текущих условиях это особенно актуально и важно: мы используем и внедряем отечественные передовые технологии, оборудование и программное обеспечение, которые, уверен, будут востребованы в том числе и на Африканском континенте».

По словам главы Концерна, предприятия, входящие в его состав, давно зарекомендовали себя как надежные и финансово устойчивые партнеры с высоким научным и производственным потенциалом.

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13 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 04:02
    0
    Всего то лишь самостоятельная внешняя политика.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      0
      Интересно, а зачем африканским партнерам ПВО ? Какаду сбивать?
      Там у них авиации то у противника кот наплакал. А с серьезным противником им явно не справится самим.

      зы Вспомните египетско-израильскую войну. Там пока наши спецы не сели за установки - израильтяне наваливали египтянам по полной. Да и потом - наши сели за кнопки - их египетский офицер всё продал израильтянам - карту где устанрвки ПВО стояли, когда кто на дежурство заступает ...... Так и слили Израилю.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 04:08
    +1
    Тор машинка классная!
    На реальном поле боя зарекомендовал себя с самой лучшей стороны!
    Есть мнение, что сильно лучше Панциря.
    Но 1 ракета сильно дороже.
    Пусть расцветают сто цветов
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 04:22
    +3
    Если "Торы" заинтересовали их просто как большие умные железяки, это одно, а если платить готовы, то в добрый путь.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 04:32
    0
    ЗРК «Тор-М2» заинтересовали гостей из стран Африки

    Я так полагаю - любой каприз за наши деньги
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 05:33
      +2
      Я так полагаю - любой каприз за наши деньги

      А может наоборот??
      Любой каприз - за ваших денег. Но никак за наш счет!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:30
        0
        Поздно. Наши 90 лярдов помощи отсыпали африканским партнерам.....
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:33
    0
    Вообще то,больше всего их интересует поставка продовольствия.И как можно -подешевле.Вооружение интересует тоже,но во главу угла там похтже-продление "зерновой сделки"
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:41
      0
      До зерновой сделки(что за слово?)
      они как-то жили, а оружие в Африке на первом месте. Если жить хочется...
  6. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 05:55
    +1
    Надеюсь, что продажи подобной техники за пределы страны будут только после окончательного решения украинского вопроса. Потому как "такая корова нужна самому".
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 06:36
      0
      нынешним "торгашам" это не понять.
      закон "сначала прибыль (деньги), а потом будем думать" - еще в силе.
      ибо разделение обязанностей по ответственности: первые (торгаши) отвечают - за деньги сейчас, а за последствия - совсем третьи лица (которым тоже нужно в перспективе заплатить).
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:57
    0
    в числе целей для «Торов» оказались турецкие БПЛА Bayraktar TB2, реактивные ракеты американских РСЗО Himars, управляемые авиабомбы JDAM, британские ракеты Storm Shadow и другие «визитные карточки» оборонно-промышленного комплекса НАТО.
    Думаю, что лучшей рекламы и не требуется.
  8. АА17
    АА17 Сегодня, 07:12
    0
    «...которые, уверен, будут востребованы в том числе и на Африканском континенте».


    После уничтоженных американских РСЗО Himars и британских ракет Storm Shadow, "Торы" будут востребованы на всех континентах.
    Но пока идет СВО не должно быть ни каких поставок за рубеж, какими бы перспективами в области военного сотрудничества наши "эффективные менеджеры" это не оправдывали.
    В первую очередь поставка новейший техники и оружия должна производится только нашим союзникам - Российской Армии и Флоту.