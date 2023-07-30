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Украинские беспилотники упали на башни «Москва-сити»

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Украинские беспилотники упали на башни «Москва-сити»

В очередной раз Москва была атакована украинскими беспилотниками. На этот раз один из дронов упал на одну из башен бизнес-комплекса «Москва-сити». Информацию подтверждает мэр столицы Сергей Собянин.


В 4:25 мск Собянин в своём Телеграм-канале сделал запись следующего содержания:

Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.

На кадрах можно видеть, что на средней части одной из башен комплекса выбиты стёкла, повреждены металлические конструкции. Возгорания объекта не произошло.

На месте работают специальные и экстренные службы. Идёт сбор обломков беспилотников, выпущенных сегодня по Москве.

Украинский режим используют свою традиционную тактику: если нет особых успехов на фронте, начинает переходить к откровенно террористическим действиям для информационного отвлечения собственной аудитории от так называемого контрнаступа и возникших проблем на поле боя. Падение дронов на башни «Москва-сити», по понятным причинам, не несёт в себе никакой военной составляющей, а представляет собой очередной акт государственного терроризма киевского режима.
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12 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:13
    +5
    Сейчас получат ноту!!!.
    На самом деле это какие то системные косяки...
    Даже писать дальше не буду, а то тема мостов вспомнится и удар по Банковской....
    Ох, помоги Господи нам....
    1. Комментарий был удален.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:24
      -2
      Даже писать дальше не буду,
      Но написали...
      Не Банковская, а Банковая.
      А про системные косяки - верно.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:13
    +4
    Какой плохой киевский режим.
    А может хороших воспитать? И прополоть плохих? Бабло рубили при януке, забыв о том воспитании.
  3. Комментарий был удален.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:16
    +2
    В нашей прессе пишут что есть один пострадавший после "хлопка в башне в Москва-Сити" (с).

    Как всегда, в своём репертуаре насчёт "хлопков".....
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:26
      0
      Не дай бог, и мы когда-нибудь будем писать про громкие хлопки ТЯО. soldier
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 07:19
    +5
    Пора выражать озабоченность!
    Дмитрий Сергеевич Песков - ваш час пробил!
    Отомстите за Россию!
    Заклеймите нацистов!
    Пусть им станет стыдно!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:28
      0
      ДАМа забыли позвать. laughing
      Вот ужо он им всем в Твиттере как напишет!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +2
    В очередной раз Москва была атакована украинскими беспилотниками.
    С утра по ДВ времени прочитал эту новость и, скажу честно, даже нормальных слов не нашлось, чтобы на нее отреагировать.
    И про "хлопки" правильно выше подмечено.
  7. ДМБ 75
    ДМБ 75 Сегодня, 07:22
    +1
    очередной акт государственного терроризма киевского режима
    Когда уже этот режим признают террористическим?А никогда.
    Но с террористами никто переговоры не ведет, это аксиома, — замечает эксперт. — Понятие «терроризм» не только юридическое, оно политическое.

    Российская Федерация до сих пор не признавала киевский режим террористическим, чтобы оставить возможность для переговоров
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:29
      0
      Цитата: ДМБ 75
      Российская Федерация до сих пор не признавала киевский режим террористическим, чтобы оставить возможность для переговоров

      И кому же так неймется переговоры начать? А может кто-то снова попросил не признавать?
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:26
    0
    Попытались повторить 11 сентября 2001?
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:27
    0
    Цитата: Пауль Зиберт
    Пора выражать озабоченность!
    Дмитрий Сергеевич Песков - ваш час пробил!
    Отомстите за Россию!
    Заклеймите нацистов!
    Пусть им станет стыдно!

    А почему только Песков? А М.Захарову почему забыли. Она выражает свою озабоченность гораздо эмоциональнее, я бы сказал даже вдохновеннее!
    p.s. Ну а генерал-счетовод Конашенков может добавить эти два беспилотника к общему числу сбитых украинских летательных аппаратов. Они же больше не летают.