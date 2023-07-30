Украинские беспилотники упали на башни «Москва-сити»

В очередной раз Москва была атакована украинскими беспилотниками. На этот раз один из дронов упал на одну из башен бизнес-комплекса «Москва-сити». Информацию подтверждает мэр столицы Сергей Собянин.
В 4:25 мск Собянин в своём Телеграм-канале сделал запись следующего содержания:
Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет.
На кадрах можно видеть, что на средней части одной из башен комплекса выбиты стёкла, повреждены металлические конструкции. Возгорания объекта не произошло.
На месте работают специальные и экстренные службы. Идёт сбор обломков беспилотников, выпущенных сегодня по Москве.
Украинский режим используют свою традиционную тактику: если нет особых успехов на фронте, начинает переходить к откровенно террористическим действиям для информационного отвлечения собственной аудитории от так называемого контрнаступа и возникших проблем на поле боя. Падение дронов на башни «Москва-сити», по понятным причинам, не несёт в себе никакой военной составляющей, а представляет собой очередной акт государственного терроризма киевского режима.