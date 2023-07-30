Президент России: в ходе своего наступления армия Украины потеряла 415 танков

Президент России прокомментировал ход украинского контрнаступления, которое продолжается без малого два месяца. Напомним, что начинался так называемый «контрнаступ» с отвлекающей атаки подготовленных СБУ и главным управлением разведки Украины террористов на приграничные районы Белгородской области, после начались атаки с активным применением натовской бронетехники на Запорожском направлении. И уже в первые дни этих атак противник стал нести крупные потери, в том числе в той самой технике, которую получил от западного военного блока.
Владимир Путин, комментируя бои в районе города Орехов, указал на то, что украинские войска провели несколько штурмов на Запорожском направлении, которые снова оказались для них безуспешными.
В целом с начала украинского контрнаступления, по словам президента России, ВСУ потеряли 415 танков, две трети из которых были поставлены киевскому режиму западными странами. Это польские танки PT-91 Twardy, другие модификации Т-72, поставленные из Польши, французские AMX-10, немецкие Leopard, множество танков советского образца, поставленных Словенией, Чехией, другими странами НАТО.
Суммарные потери украинской армии с начала июня оцениваются не менее чем в 27 тысяч военнослужащих. Потеряно несколько полнокровных бригад, включая подразделения, считавшиеся на Украине элитными – например, подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, на которую командование ВСУ делало особую ставку.