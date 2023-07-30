В День ВМФ России украинские войска попытались атаковать Крым с помощью 25 беспилотников

Украинский режим осуществил очередную попытку беспилотной атаки на Крым. Украинская сторона не скрывает того, что атака была связана с желанием поразить объекты в Крыму в День Военно-морского флота, который сегодня празднуется в Российской Федерации.
Российское министерство обороны сообщает о том, что атака совершалась с использованием 25-ти БПЛА самолётного типа. В ведомстве сообщают, что 16 украинских дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны, ещё 9 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
Большинство дронов упали в Чёрное море, в районе мыса Тарханкут.
Предполагается, что они выпускались противником с территории Николаевской и Одесской областей. Вероятной целью группы дронов были объекты Черноморского флота в Севастополе.
Напомним, что киевский режим в последние несколько дней активизировал беспилотные атаки на Крым. Накануне была предприняла попытка срыва железнодорожного сообщения на российским полуострове. Также враг пытается наносить удары по военным объектам, включая склады боеприпасов. О том, что «совсем скоро будут прогуливаться по набережной Ялты и проведут парад в Севастополе, который нужно переименовать в «Объект №6», в Киеве говорят всё реже.