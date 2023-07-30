Военное обозрение
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В День ВМФ России украинские войска попытались атаковать Крым с помощью 25 беспилотников

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В День ВМФ России украинские войска попытались атаковать Крым с помощью 25 беспилотников

Украинский режим осуществил очередную попытку беспилотной атаки на Крым. Украинская сторона не скрывает того, что атака была связана с желанием поразить объекты в Крыму в День Военно-морского флота, который сегодня празднуется в Российской Федерации.


Российское министерство обороны сообщает о том, что атака совершалась с использованием 25-ти БПЛА самолётного типа. В ведомстве сообщают, что 16 украинских дронов были сбиты средствами противовоздушной обороны, ещё 9 подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Большинство дронов упали в Чёрное море, в районе мыса Тарханкут.

Предполагается, что они выпускались противником с территории Николаевской и Одесской областей. Вероятной целью группы дронов были объекты Черноморского флота в Севастополе.

Напомним, что киевский режим в последние несколько дней активизировал беспилотные атаки на Крым. Накануне была предприняла попытка срыва железнодорожного сообщения на российским полуострове. Также враг пытается наносить удары по военным объектам, включая склады боеприпасов. О том, что «совсем скоро будут прогуливаться по набережной Ялты и проведут парад в Севастополе, который нужно переименовать в «Объект №6», в Киеве говорят всё реже.
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:43
    +9
    Ни разу не удивлён атакой в День ВМФ РФ. Более того, даже ожидал гадость от шароварных. Ну а что ещё от них ожидать? Это уже закономерность - праздник в РФ и шароварные в этот день гадят как могут и чем могут.... am
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 07:44
    +10
    С Днём Военно-Морского Флота!

    ПВОшники уже поздравили моряков.
  3. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 07:45
    +4
    В укрэйне не жалеют своих ради американской и натовской мечты, дураки одни сломя голову лезут за идею, которую им внушили, а управленец Зе богатеет и богатеет, вот так уничтожается народ за розовые мечты для народа, в то время как другие становятся богаче, не чего личного, только бизнес!
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 08:35
      +1
      Просто извините меня за грубость и неуместность сравнения идет естественный отбор, к которому из-за недостатка мозгов подвергли себя копатели Черного моря. Моряки, присоединяюсь к поздравлениям.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:46
    +2
    Не долетели,и хорошо.Другое дело,что мы начали привыкать к этому.Если можно привыкнуть к таким налетам.По Москве?Похоже,там еще хуже-сбывается песня "Ленинграда"-"Москва горела"
  5. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:48
    +12
    С Днём Военно Морского Флота СССР - России !
    Флот живёт , воюет , отбивает атаки злодеев жидобандеровских наносит удары по стратегически важным объектам врага .
    В Севастополе отличная погода ! drinks
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:02
      0
      Замечательные кадры.Моряксм и жителям города-Героя Севастополя удачи,здоровья!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:48
    +7
    атака совершалась с использованием 25-ти БПЛА самолётного типа.
    Ясно было, что попытаются испортить праздник, а себе добавить информационный бонус перед "дружественными странами". Поэтому наши предполагали атаку и ждали.
    Предполагается, что они выпускались противником с территории Николаевской и Одесской областей.
    Значит необходимо "прополоть" эти области еще более тщательнее, чем до этого.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:57
    +7
    Совершено очевидно что пока Одесса и Николаев не окажутся под нашим контролем Крым и ЧФ будут постоянно по угрозой атак со стороны ВСУ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:34
      +6
      Будут летпть с Винницы,Днепропетровска,Кривого Рога..Этого территориальрого недоразумения не должно быть априори
    2. VasilyI
      VasilyI Сегодня, 09:22
      0
      Вы иллюзий не питайте, пока от этой территории что-то будет оставаться под контролем НАТО с неё будут гадить. Сплошной заслон ПВО от целей с эпр Герани - не дешёвое удовольствие. Так что - только полностью.
  8. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 08:04
    +4
    Будем ждать праздничного салюта Калибрами по Киеву.
  9. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:12
    +6
    Нашим силам ПВО уважение и почём.
    Николаевской и Одесской областям желаем освобождения.
    Подполью на Украине стоийкости и развития.
    Всем нацикам цветы из калибров, кинжалов, гераней и Искандеров к празднику ВМФ России!!!
    С днем ВМФ России всех причастных!!!!
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:33
    +1
    Надо бы устроить праздничный салют на Майдане Незалежности: Искандеры для в самый раз, а вообще укронацистов надо отсекать от моря: они, если что новое выкопают.
  11. егерь650
    егерь650 Сегодня, 08:36
    +1
    Ведь уничтожили цеха по сборке БПЛА, причем не один раз.
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:37
    +2
    Предполагается, что они выпускались противником с территории Николаевской и Одесской++++Праздничный салют можно и днём отработать по этим уродам
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:47
    +6
    В День ВМФ России украинские войска попытались атаковать Крым с помощью 25 беспилотников

    Отправить им в ответ 250 беспилотников...
    Не должно на Украине быть ни государственности, ни праздников.
    Тут на YouTube мурло из Одессы расширялся, что Одесса не ждёт русских...Века не прошло, как русский город стали превращать в укронацистскую вотчину...
    Особо рьяных - к брустверу, остальных на каменоломни, чтобы трудом выбивать все мысли о нацизме и возврате того, что им никогда не принадлежало по праву.
    Красным террором нужно отвечать на бандеровские вопли.
  14. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:14
    +2
    Эти твари даже уже не злобу вызывают, а какое то отвращение. Долбить их надо всех, без разбора, пока не запищат. С одной стороны на фиг все эти парады, но с другой, дело политическое, 7 ноября 41 года. Это показательно.
    1. VasilyI
      VasilyI Сегодня, 09:25
      0
      Острову надо проблемы создавать. Чтобы спецам было чем заняться с сепаратистами Уэлса, Ирландии и Шотландии. Ну и аварий, всяких, само-собой.
  15. Kusja
    Kusja Сегодня, 09:23
    0
    С ними надо как с собакой Павлова: они 25- по ним тогда 50. Инстинкт, думаю, возымеет место о неизбежности пистюлей.
  16. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:36
    0
    Всех мореманов с праздником. Уже даже не знаю, считаю самыми отчаяными летунов вертолётов, но и моряки конечно тоже героические ребята. Что надводники, а уж тем более подводники. Да все красавцы, и пехотинцы, и танкисты, и артиллеристы. Всем удачи.
  17. Cooper
    Cooper Сегодня, 10:01
    0
    Чем раньше Одесса и Николаев вернутся в родную гавань - в Россию, тем лучше.