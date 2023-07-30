ВКС России нанесли удары по позициям и объектам ВСУ в районе Купянска и на левом берегу Оскольского водохранилища

Вечером и ночью российские войска провели очередную операцию по нанесению ударов по объектам противника. Поражались цели в различных регионах Украины, а также на оккупированных ВСУ российских территориях.
Российские бомбардировщики применили десятки авиационных бомб с модулями планирования по позициям и объектам противника в районе Купянска, а также на левом берегу Оскольского водохранилища в Харьковской области. Напомним, что на этом направлении ВС РФ в последнее время освободили значительные по площади территории, продвинувших на стыке ЛНР и Харьковщины на глубину не менее 12 км за последние несколько суток. Общая площадь взятых за указанное время под контроль территорий к северо-западу от Сватово составляет свыше 130 квадратных километров. Противник попытался восстановить контроль на части своих позиций, однако российская боевая авиация охладила его пыл, своими действиями нанеся значительный урон в живой силе и технике.
В ночное время суток были нанесены удары по объектам в Днепропетровской области. Поражены места размещения личного состава резервных частей ВСУ, а также подразделений иностранных наёмников.
В результате авиаудара к западу от Артёмовска (ДНР) значительные потери понесли формирования 28-й бригады ВСУ.
Сообщается о ликвидации грузинского наёмника Арчила Деврисашвили, командовавшего отрядом специального назначения «Чёрный орёл» (запрещённая в РФ террористическая организация).