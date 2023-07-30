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ВКС России нанесли удары по позициям и объектам ВСУ в районе Купянска и на левом берегу Оскольского водохранилища

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ВКС России нанесли удары по позициям и объектам ВСУ в районе Купянска и на левом берегу Оскольского водохранилища

Вечером и ночью российские войска провели очередную операцию по нанесению ударов по объектам противника. Поражались цели в различных регионах Украины, а также на оккупированных ВСУ российских территориях.


Российские бомбардировщики применили десятки авиационных бомб с модулями планирования по позициям и объектам противника в районе Купянска, а также на левом берегу Оскольского водохранилища в Харьковской области. Напомним, что на этом направлении ВС РФ в последнее время освободили значительные по площади территории, продвинувших на стыке ЛНР и Харьковщины на глубину не менее 12 км за последние несколько суток. Общая площадь взятых за указанное время под контроль территорий к северо-западу от Сватово составляет свыше 130 квадратных километров. Противник попытался восстановить контроль на части своих позиций, однако российская боевая авиация охладила его пыл, своими действиями нанеся значительный урон в живой силе и технике.

В ночное время суток были нанесены удары по объектам в Днепропетровской области. Поражены места размещения личного состава резервных частей ВСУ, а также подразделений иностранных наёмников.

В результате авиаудара к западу от Артёмовска (ДНР) значительные потери понесли формирования 28-й бригады ВСУ.



Сообщается о ликвидации грузинского наёмника Арчила Деврисашвили, командовавшего отрядом специального назначения «Чёрный орёл» (запрещённая в РФ террористическая организация).
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:10
    +10
    Вот этих грузинов-легионеров надо как можно больше кромсать...Во всяком случае в Грузии уже начали чесать репу.Впрочем,утырков полно в любой нации.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:18
    +7
    Не добили их всех в 2008, а зря: надо было брать Тбилиси.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:22
      +6
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Не добили их всех в 2008, а зря: надо было брать Тбилиси.

      Вот! И с Киевом также поступили. Надеюсь, что во второй раз не остановимся, кто бы чего не просил.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:32
        -1
        Это Вы донесите до господ в Кремле.А то они уже талдычат о готовности к переооворам.Конечно,мы не знаем многое,но если случится остановка на тех рубежах,что мы имеем на сегодня,то что они могут сказать родственникам павших под Киевом,Изюмом,Харьковом?
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 08:44
          -6
          Там пали те, кто на контракте был, поэтому так и можно сказать: "Они знали, на что подписались". Это про мобилизованных так уже не скажешь: тут действительно объясняться придётся, случись что. Собственно, именно поэтому лучше не пользоваться мобилизациями, а завлекать всех контрактами.
          1. БойКот
            БойКот Сегодня, 08:57
            +7
            Они знали, на что подписались
            Интересно девки пляшут. Контрактникам отказано в патриотизме и желании изничтожить нацизм на корню? И их можно прикопать при случае с напутствием: сам виноват, всех денег не заработаешь? Слов нет литературных, исключительно матерные.
            1. Тарелка
              Тарелка Сегодня, 09:35
              0
              Я лишь написал, что с родственниками погибших контрактников никаких проблем, кроме денежных, быть не должно. Это вот с родственниками погибших мобилизованных уже могут появиться не только денежные, но и политические.
        2. suhorukofal
          suhorukofal Сегодня, 08:53
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          что они могут сказать родственникам павших под Киевом,Изюмом,Харьковом?

          Найдут что сказать, недовольных мятежниками объявят, опыт с Пригожиным имеется. Находятся же не обезображенные интеллектом, которые верят что 50 тыс. подготовленных солдат разом решили от замечательной и хорошей жизни решили взбрыкнуть. Еще еще что-то вздумали плохое сказать про Министра обороны.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:37
        -1
        Точности ради - наши продвинулись на 12 км по фронту, а в глубину на 3 км. Но все равно приятно. Грустно другое. Сегодня ночью противник атаковал небоскребы в Москве. Повредил их. Даже и обсуждать надоело. Снос ясен. Новая нотка, однако, прозвучала . Ха-ха-ха, ущерб минимальный. И объяснят, эту акцию враг предпринял чтобы достичь имиджевого эффекта. Если так, то придется их поздравить - враг имиджевого эффекта достиг. А что Путин? Путин в день ВМФ в очередной раз начнет хвастаться какой у него непобедимый флот, а об ударе -- молчок. Крейсер Москва на дне досадно поморщился.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 09:01
          +8
          противник атаковал небоскребы в Москве.
          Это тоже самое, что "сосед нагадил под калиткой"- зловредная акция бессилия. Так можно и в Лондоне "атаковать", и в Нью-Йорке. Нужна только пара отморозков\неумных и копеечные дроны.
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 09:13
          +6
          Цитата: mikh-korsakov
          Если так, то придется их поздравить - враг имиджевого эффекта достиг.

          Достиг. А вот в Крыму, где он пытался достичь военного эффекта все 25 БПЛА были уничтожены ПВО и РЭБ.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    +2
    Сообщается о ликвидации грузинского наёмника Арчила Деврисашвили, командовавшего отрядом специального назначения «Чёрный орёл» (запрещённая в РФ террористическая организация).
    ещё одним неонациком стало меньше. Это им не сафари angry
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:26
    +4
    Грузинские наемники, должны тотально уничтожаться! Им нет пощады и жалости!
    Эти- «не люди», резали и стреляли, наших пленных солдат.
  5. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:31
    +5
    ЧОрный ароль таки отлетался.
    Комментарий короткий, но по существу.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:57
    +4
    Цитата: Metallurg_2
    ЧОрный ароль таки отлетался.
    Комментарий короткий, но по существу.

    Больше на чОрный куриц похож.