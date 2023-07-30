Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

Я полагаю, сближение уже происходит.

Президент США Джо Байден заявил о том, что «есть все возможности для достижения сделки между Израилем и Саудовской Аравией».По словам американского президента, такая сделка в скором времени может быть заключена между указанными странами после проведения его советником по нацбезопасности переговоров с представителями Саудовского королевства. Переговоры проводятся в Джидде.Байден:Знают ли что-то о заявленном Джо Байденом «сближении» израильтяне и саудиты?Ранее сделку для нормализации между Израилем и Саудовской Аравией активно продвигал 45-й президент США Дональд Трамп. При нём появились первые контуры соглашения. Однако перенос американского посольства в Иерусалим многое в этих планах скомкал.Ситуация как минимум не улучшилась и при Байдене, который откровенно называет наследного принца Саудовской Аравии «диктатором» и «убийцей». При этом Байден рассчитывает, что его советник по нацбезопасности найдёт слова для убеждения принца Салмана бен Сауда в том, что американской стороне можно верить и что сделка с Израилем непременно будет соблюдаться.Сама активизация США в плане работы по этой сделке связана с тем, что Саудовская Аравия и Иран значительно улучшили свои отношения. В Израиле это стали воспринимать как дополнительную угрозу национальной безопасности. США, понимая, что в соглашении Эр-Рияда и Тегерана ключевую роль сыграл Китай, теперь пытаются продемонстрировать, что и они способны добиваться от враждебных друг другу государств заключения соглашений о мире и партнёрстве.