Военное обозрение
Войти Регистрация

Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

11
Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

Президент США Джо Байден заявил о том, что «есть все возможности для достижения сделки между Израилем и Саудовской Аравией».

По словам американского президента, такая сделка в скором времени может быть заключена между указанными странами после проведения его советником по нацбезопасности переговоров с представителями Саудовского королевства. Переговоры проводятся в Джидде.

Байден:

Я полагаю, сближение уже происходит.

Знают ли что-то о заявленном Джо Байденом «сближении» израильтяне и саудиты?

Ранее сделку для нормализации между Израилем и Саудовской Аравией активно продвигал 45-й президент США Дональд Трамп. При нём появились первые контуры соглашения. Однако перенос американского посольства в Иерусалим многое в этих планах скомкал.

Ситуация как минимум не улучшилась и при Байдене, который откровенно называет наследного принца Саудовской Аравии «диктатором» и «убийцей». При этом Байден рассчитывает, что его советник по нацбезопасности найдёт слова для убеждения принца Салмана бен Сауда в том, что американской стороне можно верить и что сделка с Израилем непременно будет соблюдаться.

Сама активизация США в плане работы по этой сделке связана с тем, что Саудовская Аравия и Иран значительно улучшили свои отношения. В Израиле это стали воспринимать как дополнительную угрозу национальной безопасности. США, понимая, что в соглашении Эр-Рияда и Тегерана ключевую роль сыграл Китай, теперь пытаются продемонстрировать, что и они способны добиваться от враждебных друг другу государств заключения соглашений о мире и партнёрстве.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    +3
    «есть все возможности для достижения сделки между Израилем и Саудовской Аравией». Знают ли что-то о заявленном Джо Байденом «сближении» израильтяне и саудиты?
    В любом случае интересно посмотреть, как еврей с арабом будут заключать сделку. Кто же кого обдурит и останется в выигрыше с хорошим гешефтом? Вопрос исключительно риторический. Лично Байден давно заключил сделку с темными силами.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:05
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Лично Байден давно заключил сделку с темными силами.

      Цитата: ROSS 42
      Ты, маразматик, можешь быть только посредником между могильными червями и печью крематория!


      Встретились двое репрессированных в одном месте и в одно время...
      drinks
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:25
        0
        Цитата: rotmistr60
        интересно посмотреть, как еврей с арабом будут заключать сделку

        Саудам не нужна угроза танкерам и нефтепромыслам. Так что и с Израилем, и с Ираном на сделку пойдут охотно.
        Израилю и Палестины хватит для поддержания народа в тонусе, они и с Ираном бы замирились, но вот как раз Иран их простит очень не скоро. Не бизнесмены иранцы.
        Однако, учитывая, что в переговоры США влезли - евреи могут и с Саудами разругаться, американцы тут большие спецы.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 09:08
      +1
      В одну телегу впрячь не можно , коня и трепетную лань . Вряд ли такой союз будет крепким и долговечным , слишком большие различия .
      1. Наган
        Наган Сегодня, 09:53
        +1
        Цитата: Кузнец 55
        Вряд ли такой союз будет крепким и долговечным , слишком большие различия

        Пока их обоих беспокоит Иран, они будут против него дружить. Дружба против Гитлера объединила таких несовместимых личностей, как консерватор Черчилль, либераст Рузвельт, и коммунист Сталин.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:01
    -2
    Байден заявил, что в скором времени может быть заключена сделка между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США

    Старая обезьяна! Ты, маразматик, можешь быть только посредником между могильными червями и печью крематория!
    Когда в девяностые я встретил твоих сограждан, собирающих ответы на вопросы, я им всё сказал (повторить не позволяет модерация), и с тех пор своего мнения не изменил.
    В Израиле есть много достаточно умных людей и, что такое ваша американская помощь, - им известно.
    Ваша мерзкая идеология в мире не прижилась, но страх перед тем, что добра от вас мало, а нагадить вы можете по самую маковку, заставляет быть осторожным...
    Верю, что вытрут ноги и о ваш полосатый флаг.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 09:15
    +1
    насколько знаю Бен Салман Байдена категорически не выносит
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Грац
      насколько знаю Бен Салман Байдена категорически не выносит

      Его на предстоящих выборах свои вынесут...если доживёт...
  4. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 09:36
    0
    Самоходный дед отжигает )))
    Не тот ли представитель его обеспечит сделку , которого кроме байдена никто не видит ?)))
  5. Наган
    Наган Сегодня, 09:48
    0
    This weekend, Joe Biden is expected to appear in the following states:
    Delaware, Unaware, Confusion, Vegetative.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 09:58
    0
    Вот именно-не договор,не обязательства,а именно "сделка"-примерно как "правила".....хочу исполняю,хочу отменяю,как у всех торгашей....т.е. никаких обязательств от "посредников".....