С Россией нужно ладить, потому что у нее много ядерного оружия. Его у россиян даже больше, чем у американцев.
Такое мнение высказал претендент на должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в выступлении перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания.
Он считает, что Белый Дом должен как можно скорее приложить все усилия к налаживанию отношений с Кремлем. Трамп отметил, что смог бы справиться с такой задачей, снова став президентом, так как хорошо знает российского лидера. По словам экс-главы Соединенных Штатов, СМИ подвергают его нападкам из-за этого. Трампа критикуют за его заявления о том, что он превосходно ладит с Путиным, но бывший глава государства не видит в этом ничего плохого или противоречащего американским национальным интересам. Ведь нужно осознавать, считает Трамп, что у России слишком много ядерного оружия, даже немного больше, чем у Америки.
По мнению экс-президента США, из-за своего отношения к украинскому конфликту его страна оказалась в глупом и опасном положении. Она направляет Киеву в несколько раз больше средств, чем ее европейские союзники. Америка выделяет киевскому режиму 200 миллиардов долларов, тогда как европейцы ограничились 25 миллиардами.
Трамп пообещал, что как только он победит на выборах, то сумеет остановить украинский конфликт в течение суток. И если бы он был президентом в начале прошлого года, то, по словам кандидата, военных действий между Россией и Украиной удалось бы избежать.