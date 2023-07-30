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Трамп: с Россией нужно ладить, потому что у неё много ядерного оружия

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Трамп: с Россией нужно ладить, потому что у неё много ядерного оружия

С Россией нужно ладить, потому что у нее много ядерного оружия. Его у россиян даже больше, чем у американцев.


Такое мнение высказал претендент на должность президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в выступлении перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания.

Он считает, что Белый Дом должен как можно скорее приложить все усилия к налаживанию отношений с Кремлем. Трамп отметил, что смог бы справиться с такой задачей, снова став президентом, так как хорошо знает российского лидера. По словам экс-главы Соединенных Штатов, СМИ подвергают его нападкам из-за этого. Трампа критикуют за его заявления о том, что он превосходно ладит с Путиным, но бывший глава государства не видит в этом ничего плохого или противоречащего американским национальным интересам. Ведь нужно осознавать, считает Трамп, что у России слишком много ядерного оружия, даже немного больше, чем у Америки.

По мнению экс-президента США, из-за своего отношения к украинскому конфликту его страна оказалась в глупом и опасном положении. Она направляет Киеву в несколько раз больше средств, чем ее европейские союзники. Америка выделяет киевскому режиму 200 миллиардов долларов, тогда как европейцы ограничились 25 миллиардами.

Трамп пообещал, что как только он победит на выборах, то сумеет остановить украинский конфликт в течение суток. И если бы он был президентом в начале прошлого года, то, по словам кандидата, военных действий между Россией и Украиной удалось бы избежать.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    +1
    Позиция Трампа более или менее ясна.Президентом он вряд ли теперь будет,и даже если он снова заедет в Белый Дом,то будет вести ту политику,которую ему скажут.Может только не будет здороваться с воздухом,все таки он в лучшей форме,чем действующий
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:28
    +3
    Даже если Трамп и победит на выборах, ему не дадут закончить этот конфликт. ВПК США не даст - у них такая кормушка обламывается
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:31
      +3
      ВПК будет против мирных инициатив Трампа, но на его стороне со всей очевидностью оказались бы те, кто конкурирует с Китаем на американском рынке: металлурги, автопроизводители, электронщики и прочие, вплоть до пошивщиков одежды. Да я думаю, он смог бы и с военными производителями сторговаться. Можно ведь не поставлять Украине оружие, а продавать в том же объёме тем же европейцам. Да и по всему остальному миру впаривать. Он бизнесмен - он может, полагаю.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 09:48
      +1
      ВПК США не даст - у них такся кормушка обламывается

      Трамп такой же бенефициар от ВПК как и бидон.Вспомните как он арабам контракты на миллиарды продавливал.Это он сейчас как проженный популист сказки рассказывает.станет презентом переобуться на 180градусов.Это кормушка от которой кормятся все, не смотря на партию, иначе ты там в кресле долго не просидишь hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:29
    +1
    С Россией нужно ладить, потому что у нее много ядерного оружия. Его у россиян даже больше, чем у американцев.
    В переводе на простой язык - этот парнишка крепкий и спортивный поэтому не буду у него кошелек "просить". А ведь если вдруг действительно станет президентом, то запоет совершенно по другому. Совсем недавно хвастался тем, что ни кто не ввел столько санкций против России, как он.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:29
    +1
    как только он победит на выборах, то сумеет остановить украинский конфликт в течение суток.
    Тремя словами в адрес зели- "денег не дам".
    хвастался тем, что ни кто не ввел столько санкций против России, как он.
    Вообще-то не хвастался, а отбивался от обвинений в пророссийскости.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 09:35
      0
      Вообще-то не хвастался
      Действительно говорил это когда на него круто наезжали, но преподносил это, как свою заслугу. И в чем нестыковка?
  5. beybender
    beybender Сегодня, 09:32
    -1
    А кто сейчас Россию боится ?!? Негры зерна хотят , поэтому лижут , Европа от всего российского отказалась и выжила как то и прогнозы Медведева про замерзающую Европу и газ по 5000 не сбылись , зато заводов и технологий в России больше нет !!! Даже пшеки и лабусы пасть разевают !!!
  6. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:33
    +2
    А толку от того оружия? Ложим ребят тысячами, вместо того чтобы сказать ясно. Ядерный удар по Киеву в течение суток если хахболит не уймется
  7. HAM
    HAM Сегодня, 09:36
    +2
    Помнится и Зеля обещал установить мир на Украине.....чего не скажешь ради президенства....
    Как в том анекдоте:"Милый,ты же обещал на мне жениться!"--"Дорогая,ну,мало ли чего я на тебе обещал!"
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:41
    +1
    На очереди вопрос Тайваня, а он приорететен для Трампа: так что шансы есть, что он хотя бы попытается.
  9. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:47
    +1
    Трамп показал свою сучность. Он ясно дал понять что он такой же агрессор тиран и убийца как и все предыдущие перзиденты сша потому что они боятся только силу и ЯО. На все остальное им чихать и они готовы уничтожать все страны у которых нет силы и ЯО в целях каких то эфемерных интересов.
  10. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 10:04
    -1
    Нужно больше ядерных боеголовок. Арсенал следует нарастить с нынешних 6к до 10-15к, чтобы иметь возможность противостоять коалиции враждебных государств без необходимости серьезного наращивания арсенала обычных вооружений. Ядерное оружие - самое дешёвое, если соотнести его стоимость и наносимый ущерб
  11. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 10:10
    +1
    С Россией нужно ладить, потому что у нее много ядерного оружия. А у кого его мало, ладить не нужно!
  12. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 10:14
    +1
    Мистер Трамп человек расчётливый: идиот не сумел бы составить себе состояние
    Так что ,я бы прислушалась к мнению Трампа
    Р
    S
    Всех с праздником Дня ВМФ