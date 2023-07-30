Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

Российское правительство отреагировало на инициативу Компартии РФ по выходу из МВФ (Международного валютного фонда). В парламентской партии аргументируют свою инициативу тем, что МВФ является инструментом западного (фактически американского) влияния. При этом «помощь» МВФ развивающимся странам идёт таким образом, что чаще всего эти страны попадают в прямую финансовую зависимость от США, а их экономикам ставятся такие условия, при которых самостоятельное развитие априори невозможно.Ответ правительства России на инициативу КПРФ оказался отрицательным. В кабинете министров заявили о том, что «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».Также заявлено, что и МВФ, и группа ВБ (Всемирного банка) были и на данный момент остаются важными и крупными экспертными площадкам и дают возможность России представлять свою позицию. В правительстве говорят о том, что также выход из МВФ и других международных финансовых структур может нести риски для вложенных туда активов БРИКС.Тем не менее, эти площадки почему-то никаких экспертных советов по поводу того, как не позволить Западу заморозить сотни миллиардов долларов российских активов, не дали. И содействовать в их возвращении точно не собираются.Получается, что в МВФ нужно состоять только по той причине, что в случае выхода фонд может попросту украсть российские вложенные средства?