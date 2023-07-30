Военное обозрение
Войти Регистрация

Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

46
Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

Российское правительство отреагировало на инициативу Компартии РФ по выходу из МВФ (Международного валютного фонда). В парламентской партии аргументируют свою инициативу тем, что МВФ является инструментом западного (фактически американского) влияния. При этом «помощь» МВФ развивающимся странам идёт таким образом, что чаще всего эти страны попадают в прямую финансовую зависимость от США, а их экономикам ставятся такие условия, при которых самостоятельное развитие априори невозможно.


Ответ правительства России на инициативу КПРФ оказался отрицательным. В кабинете министров заявили о том, что «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».

Также заявлено, что и МВФ, и группа ВБ (Всемирного банка) были и на данный момент остаются важными и крупными экспертными площадкам и дают возможность России представлять свою позицию. В правительстве говорят о том, что также выход из МВФ и других международных финансовых структур может нести риски для вложенных туда активов БРИКС.

Тем не менее, эти площадки почему-то никаких экспертных советов по поводу того, как не позволить Западу заморозить сотни миллиардов долларов российских активов, не дали. И содействовать в их возвращении точно не собираются.

Получается, что в МВФ нужно состоять только по той причине, что в случае выхода фонд может попросту украсть российские вложенные средства?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
46 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:33
    +14
    Иного решения и быть не могло. Дико удивился бы если бы эту пен-дос-танскую организацию бы РФ покинула.
    А средства -всё-равно не вернут, кому когда США что возвращало?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:03
      +2
      А кто именно от компартии это предложил?
      Он там на следующих выборах в президенты не собирается?
      А то эта компартия большая. Все там разные, и к Зюганову у меня доверия нет.
      Какой же он коммунист, если в церковь стал ходить, как только президент туда сходил.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:12
        +3
        выход из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов.

        Можно подумать, что сейчас этих "рисков" нет.
        Ни рисков, ни активов... тем более "замороженных"
      2. Тихий Дон
        Тихий Дон Сегодня, 10:26
        +4
        Если бы дело было только в церкви , это полбеды , беда в том , что КПРФ коммунистическая только по названию , в программе ни слова о диктатуре пролетариата, а папа Зю на всех углах вещает , что Россия исчерпала лимит на революции и, кажется ,боится революции больше , чем сами буржуи.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 10:46
          +1
          Какая "диктатура", тем более "пролетариата" - цепи сдали в утиль, мечи перековали на бабки. Счета партии и Зю за бугром.
    2. влад сваргин_2
      влад сваргин_2 Сегодня, 10:03
      +3
      Получается, что в МВФ нужно состоять только по той причине, что в случае выхода фонд может попросту украсть российские вложенные средства?

      По крайней мере сейчас средства пока нет повода заморозить, а в дальнейшем либо время покажет либо изменится внешняя обстановка не в пользу США
    3. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 10:04
      +4
      Цитата: Nexcom
      кому когда США что возвращало?

      Индейцам , одеялами заражёнными оспой wink
    4. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:14
      +1
      Получается, что в МВФ нужно состоять только по той причине, что в случае выхода фонд может попросту украсть российские вложенные средства?

      Так для этого МВФ и заставил наших прозападников у власти вложить российские средства.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:33
    +5
    Слов нет...Впрочем,а чего можно ожидать от правительства капиталистов?Только не надо говорить,что они там патриоты...Понятно,что и коммунисты уже не те,и все это выглядит неприкрытым популизмом
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 09:44
      -3
      Угу..... Понятно, что и капиталисты и коммунисты уже "не те", а вот раньше барин был!
      На день рождения по три рубля на водку давал, да вот в Парижик уехал.... И куда теперича русскому человеку податься?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:48
        +8
        Ну,раньше был...Тот же Леонид Ильич..На водку всем давал,и в Париж не уехал...
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 10:15
          -5
          Цитата: dmi.pris1
          Ну,раньше был...Тот же Леонид Ильич..На водку всем давал,и в Париж не уехал...

          Во.. Про то и речь... Был барин у холопов, такой "красный-красный" .... А как теперь холуям без барина-то?
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:09
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Понятно,что и коммунисты уже не те,и все это выглядит неприкрытым популизмом
      Для начала стоило бы прекратить транзит газа в Европу через Украину, перестать поставлять стратегические ресурсы на Запад и в США. Да хотя бы отключить электроэнергию в странах Прибалтики на время саммита НАТО и учений. Просто мозги врываются, когда говорят одно, а делают ровно противоположное,. Наши парни гибнут на фронте, а транспортная и коммуникационная инфраструктура бандеровского режима и их главари остаются неприкасаемы. Это что, война на истощение 30 стран НАТО и их союзников?
  3. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 09:37
    -7
    А какие выгоды Россия получила бы от выхода? В скольких рублях они измеряются?
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:45
      +7
      а какую выгоду в рублях от СВО РФ получает? по Вашей логике зачем начали- одни потери? не все в мире рублем меряется..
      1. Тихий Дон
        Тихий Дон Сегодня, 10:32
        0
        РФ может и не получает , а вот некоторые личности имеют неплохой гешефт на этом и личности эти на политику РФ имеют непосредственное влияние.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: Тарелка
      А какие выгоды Россия получила бы от выхода? В скольких рублях они измеряются?

      Выгода для России однозначно, это финансово-экономическая суверенность.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:36
      +1
      Цитата: Тарелка
      А какие выгоды Россия получила бы от выхода? В скольких рублях они измеряются?


      ЧИТАЕМ:
      МВФ (Международный валютный фонд).
      В эту структуру Москва вносит порядка 11,7 млн долларов.
      Кстати говоря, организация, чьи рекомендации наша власть безукоризненно исполняет.
      Ведь именно с подачи МВФ, в нашей стране повысили пенсионный возраст.

      https://newsland.com/post/6972041-skolko-rossiia-tratit-deneg-na-mezhdunarodnye-organizatsii-v-kotorykh-sostoit
      * * *
      11,7 млн. долларов это - 1 053 000 000 рублей...Этих денег хватило бы на лечение всех детей, которым мы собираем средства смс-ками...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:40
    +1
    «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».
    А до этого арестованные (читай украденные) по разнящимся данным более 300 млрд. МВФ оградил от рисков? А это были госактивы вложенные в иностранные банки для получения прибыли и еще черт знает чего.
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 09:42
    +9
    Пустая болтовня в ответ. " Важные и крупные экспертные площадки...", насоветовшие, в частности, повысить пенсионный возраст на 5 лет. И палец о палец не ударившие, когда у РФ 300 млрд резервов блокировали. Но мы не такие, мы будем отстаивать свою позицию в "институтах" и платить неслабые деньги их экспертам.
    1. Sovetskiy
      Sovetskiy Сегодня, 10:02
      +3
      Цитата: Борис Сергеев
      мы будем отстаивать свою позицию в "институтах" и платить неслабые деньги их экспертам.

      А разве "озабоченности" бесплатно выражают? wink Идейные нынче уже далече, а бабло всегда было главной религией нынешнего мира.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:47
    +5
    Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа за 30-ть серебренников...
  7. Stas157
    Stas157 Сегодня, 09:50
    +5
    . «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».

    О каких рисках могут говорить те, которые потеряли по глупости 300 млрд. долл.? Держать их дальше на должностях вот это настоящие риски для страны и для ее финансовых активов.
    1. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 10:07
      +1
      Цитата: Stas157
      Держать их дальше на должностях вот это настоящие риски для страны и для ее финансовых активов.

      Держать их в стране и на свободе, вот это настоящий риск hi
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:33
      0
      А по глупости ли? """"
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:51
    +2
    "Во время оно" - Верховный Совет СССР мог сменить это самое правительство на своей сессии....
    НО в России закон существует не для того, чтобы его исполнять.
    В итоге получили "демократию" с бесправной Гос Думой. Которая кроме права думать, других прав не имеет.
    По Сенькам и шапка....
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:54
    +2
    Компартии остаётся только занять большинство мест в парламенте. Плюс в обозримом будущем, протащить своего Президента.
    И тогда они смогут творить всё что захотят.
    1. Тихий Дон
      Тихий Дон Сегодня, 10:39
      0
      Это называется "парламентский кретинизм" и никакой коммунистической партии (действительно коммунистической ) никто не даст занять большинство и протащить своего президента ни у нас , ни где-нибудь.
  10. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 09:57
    +1
    Компартия абсолютно безполезное образован е в нынешнее время.одна балтология.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 10:11
      -1
      Нет. Абсолютно не правильно. Компартии как и другие партии не только полезны, но и необходимы. Как и любая партия она выражает взгляды объединяет и поддерживает людей в неё входящих.

      У вас коммунистические, анархические, либеральные взгляды на жизнь и общество? Без партии Вы не сможете ничего сделать, а будете лишь по стариковски, бухтеть на форумах.
  11. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:58
    +2
    МВФ практически содержит Украину и ВСУ. всякие НКО и экстремисты - чепуха по сравнению с финансированием Киева. Теперь становятся персонально очевидны персоны "Пятой колонны" в "верхах".

    п.с. В РФ есть депутаты и сенаторы. Они власть выше рангом. Могли бы сами принять закон о признании МВФ "недружественной организацией", финансирующей режим Зеленского.
  12. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 09:59
    +1
    >остаются важными и крупными экспертными площадкам и дают возможность России представлять свою позицию.

    Это же бред! Это как с ПАСЕ было : мы платили, чтобы нас якобы там слушали. Это как платить бетонной стене, чтобы та слушала вашу речь. Денег этих уже понятно, что не вернут. Умный правитель арестовал бы этих Силуановых и Набиуллиных, но те сказали бы, что не они в МВФ нас заводили.
  13. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:02
    +1
    Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

    Даже здесь ужимки.
    Правильный заголовок был бы: Российское правительство не согласилось с инициативой КПРФ о выходе страны из МВФ
  14. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 10:02
    +1
    Цитата: Nexcom
    Иного решения и быть не могло. Дико удивился бы если бы эту пен-дос-танскую организацию бы РФ покинула.
    А средства -всё-равно не вернут, кому когда США что возвращало?

    Союзники у США золото начали забирать еще с 2014г. А российские компрадоры не стали ничего менять ..
  15. mark1
    mark1 Сегодня, 10:07
    0
    С начала десятых годов Антон Силуанов занимает пост министра финансов России. Собственно говоря, он прямой работник МВФ на территории России. Его официальная должность — управляющий от Российской Федерации в МВФ. Подробнее на KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/pages-view-11523.html

    Ну а Набиуллина его заместитель в этой шараге. Какая еще должна быть реакция?
  16. ergh081
    ergh081 Сегодня, 10:08
    +3
    Коммунисты правы. А в правительстве нашем сидят откровенные враги.А гарант им благоволит. 300 млрд народных денег где? Кто за это ответил? Никто. Кто отвалил 3 млрд Януковичу, и где они эти деньги? Как говорят давали через финансовые институты т.н. "международные".И на хрена нам эти вражеские институты? Закрыли лавку в совете европы, спч и т.д. и хорошо. Вообще не холодно и ни фиолетово, там мы или не там. Только взносы платим
  17. Dekimen
    Dekimen Сегодня, 10:15
    +1
    Кто бы сомневался. Не менее половины правительства в кремле ставленники госдепа сша и лоббируют интересы своих хозяев еще со времен борьки алкаша и борьки березовского. Кудрин, Греф, Набиуллина и т.д. и т.п. все одного поля ягодки, как и беглый чубайс, олигархи типа Дерипаски и Абрамовича.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:31
      -1
      Цитата: Dekimen
      беглый чубайс

      Чубайс не беглый, он "высочайше выпущенный".
      Назначение его
      Специальным представителем Президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития.
      было индульгенцией.
  18. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 10:24
    +1
    Ответ правительства России на инициативу КПРФ оказался отрицательным.
    А на что коммуняки надеялись? что ПЧЕЛЫ (вернее сказать -- ТРУТНИ!) проголосуют против МЁДА!? Весь финансовый блок у нас сплошь выкидыши гарвардской школы! И что самое противное -- никого к кормушке даже близко не подпускают...
    Только вперед ногами... иначе никак от них не избавиться будет!
    «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».
    Так вы эти средства выведите, а потом сделайте акулам ручкой "АДЬЮ!"
    Что, никак? Наверное потому, что г-жа Набиуллина -- лучший финансист 2015 года! Не верите? напрасно:
    журнал Euromoney... опубликовал материалы, в которых говорится, что глава Банка России Эльвира Набиуллина признана «руководителем года» - лучшей среди всех руководителей центробанков стран мира.

    Это наверное потому, что 300 млрд дол. про..ли!
    Интересно: а "проценты по вкладам" с этого куша кто получает??? am
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:24
    0
    Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

    Правильно!!! fellow Имеет полное право - его же не народ избирал, а поставил у кормушки назначенный для сохранения безопасности семьи ЕБН...
    К слову сказать, никто не хочет поспорить, что это не так?! Тогда ответьте, почему вот это:
    Валентин Борисович Юмашев (род. 15 декабря 1957, Пермь, РСФСР, СССР) — российский журналист, политический деятель и девелопер. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации с 11 марта 1997 по 7 декабря 1998 года. Советник Президента Российской Федерации с 23 декабря 1998 года по апрель 2022 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (1997).

    прозябало во властных структурах, какие советы оно давало ВВП и куда подевалось, не доработав до начала пенсионного возраста (по новому стилю)?
    А нас же никто ни о чём не спрашивает...Решили в узком кругу и объявили, как народную инициативу...
    На сайте есть те, кто верит в искренность и здравость ума вот этого:
     Показать / Скрыть текст

    * * *
    Министры-миллионеры рассчитывают бюджеты и определяют потребности; депутаты-миллионеры принимают законы о МРОТ и прожиточном минимуме; сенаторы-миллионеры (и коррупционеры тоже) накладывают своё вето на принятое депутатами-миллионерами.
    В каком месте этого процесса рядовые россияне? Алё! Народ, ты где?! Правильно:
     Показать / Скрыть текст
  20. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 10:39
    0
    риски для вложенных в фонд финансовых активов».

    Это они про те риски, про те замороженные (украденные) наши средства, которые лежали в зарубежных финансовых структурах?! А чем лучше эти МВФ и ВБ от них, это те же западные структуры, работающие на интересы США?!
  21. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:46
    0
    еще бы... тогда придется объяснять, чем занималась унылая тетка с побрякушками на ниве финансов. хотя, что ждать от бухгалтера
  22. r5555
    r5555 Сегодня, 10:46
    0
    Интересно, какие олигархи это проталкивают МВФ ? Еще 100 лет назад было понятно, что России это не выгодно, но, кто то за счет этого набивает свои карманы
  23. konst
    konst Сегодня, 10:50
    0
    По конституции ЦБ россии является хранилищем денег МВФ.КПРФ нарушать конституцию хотят?Исключить их из Думы!
  24. ettore
    ettore Сегодня, 10:53
    0
    Ответ правительства России на инициативу КПРФ оказался отрицательным.

    В ЦБ и Минфине радостно хлопают в ладоши.
    В кабинете министров заявили о том, что «одностороннее решение России о выходе из МВФ несёт риски для вложенных в фонд финансовых активов».

    Также заявлено, что и МВФ, и группа ВБ (Всемирного банка) были и на данный момент остаются важными и крупными экспертными площадкам и дают возможность России представлять свою позицию. В правительстве говорят о том, что также выход из МВФ и других международных финансовых структур может нести риски для вложенных туда активов БРИКС.

    Блокировка миллиардов России до этого оказывается не несёт рисков, и снова грабли. Дyрни ничему не учатся или враги.
  25. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:55
    0
    Жалкие попытки старыми песнями реанимировать давно погибшие организмы наших "типа красных".
    Надо понимать что хоть КПРФ давно перестала быть однородной, решения и власть там по прежнему за группой старых (очень старых) партократов ,может быть когда-то и соображавших в марксизме-ленинизме образца каких-нибудь 1970х , но точно не соображающих в особенностях современной глобальной экономики или реального места России во всем этом.
    Не, они умеют реально шикарно (снимаю шляпу) изображать из себя "ниириальный" интеллектуальный потенциал и всеобъемлющую животворность некой мифологии восприятия вещей ,стоящей за ними , однако каждому стоит напоминать себе с каких % КПРФ начинала в 1990х и к каким пришла к 2020 на выборах в ГД ту же.
    Люди неспособные за десятки лет остановить или купировать стагнацию своего электората (имея его более чем достаточно в свое время) ,вряд ли способны посоветовать что-то путное для более крупной системы.