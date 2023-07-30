Президент России заявил о получении планов, предусматривающих повышение уровня безопасности Крымского моста

Планы получил. Все они будут реализованы. Но до тех пор, пока они не будут реализованы, считаю, что рано ещё делать какие-либо выводы на этот счёт. Эффект будет виден только после того, как всё будет завершено

Речь здесь идёт именно о применении технических средств, а не о каком-нибудь идеологическом обеспечении защиты Крымского моста

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о получении им планов, предусматривающих повышение мер безопасности Крымского моста. С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции по итогам второго по счёту саммита, а также экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».– отметил глава российского государства.Как подчеркнул российский президент, внедрение данных мер является крайне необходимой вещью, поскольку оно обеспечит мосту как техническую, так и физическую защиту. В то же время Путин выразил надежду на то, что технологии, предложенные специалистами, окажутся надёжными.Владимир Путин:Напомним, что инцидент на Крымском мосту произошёл ночью 17 июля, когда 2 морских БПЛА, запущенные ВСУ, атаковали объект. В этой связи, СК России возбудил уголовное дело по статье 205-й УК РФ «Террористический акт». В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Есть жертвы – одна девочка пострадала, а её родители погибли. Движение поездов было восстановлено в тот же день, а движение автотранспорта лишь в реверсивном режиме путём использования только крайней правой полосы направления Тамань-Керчь. Что касается восстановления двустороннего движения по одной стороне моста, то его, как ожидается, запустят не ранее 15 сентября, а по второй – к 1 ноября текущего года. В связи с этим было решено временно переориентировать транспортный поток на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор, проходящий через новые российские регионы.