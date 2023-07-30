Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России заявил о получении планов, предусматривающих повышение уровня безопасности Крымского моста

16
Президент России заявил о получении планов, предусматривающих повышение уровня безопасности Крымского моста

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о получении им планов, предусматривающих повышение мер безопасности Крымского моста. С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции по итогам второго по счёту саммита, а также экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка».


Планы получил. Все они будут реализованы. Но до тех пор, пока они не будут реализованы, считаю, что рано ещё делать какие-либо выводы на этот счёт. Эффект будет виден только после того, как всё будет завершено

– отметил глава российского государства.

Как подчеркнул российский президент, внедрение данных мер является крайне необходимой вещью, поскольку оно обеспечит мосту как техническую, так и физическую защиту. В то же время Путин выразил надежду на то, что технологии, предложенные специалистами, окажутся надёжными.

Владимир Путин:

Речь здесь идёт именно о применении технических средств, а не о каком-нибудь идеологическом обеспечении защиты Крымского моста

Напомним, что инцидент на Крымском мосту произошёл ночью 17 июля, когда 2 морских БПЛА, запущенные ВСУ, атаковали объект. В этой связи, СК России возбудил уголовное дело по статье 205-й УК РФ «Террористический акт». В результате теракта была повреждена автомобильная часть моста. Есть жертвы – одна девочка пострадала, а её родители погибли. Движение поездов было восстановлено в тот же день, а движение автотранспорта лишь в реверсивном режиме путём использования только крайней правой полосы направления Тамань-Керчь. Что касается восстановления двустороннего движения по одной стороне моста, то его, как ожидается, запустят не ранее 15 сентября, а по второй – к 1 ноября текущего года. В связи с этим было решено временно переориентировать транспортный поток на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор, проходящий через новые российские регионы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:57
    +10
    Это потрясающе - наконец-то появились планы повышения безопасности объекта.
    Всего-то два раза нужно было "прилететь". А раньше то никак с планами озаботится нельзя было?
    До прилетов? Ну хорошо, хотя бы после первого теракта?
    1. Комментарий был удален.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 10:17
        +1
        повесили?

        Вот это было бы правильно, но кто же дасть это сделать...
        Скорей повысят, как у нас принято...
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 10:40
          0
          Хорошо что третьего раза не потребовалось.)
          ... и опять мой коммент удалён. Это дискриминация.)
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 10:18
        +3
        Хорошо что третьего раза не потребовалось.)

        Так изначально было заявлено что Крымский мост защищён на 100%. В итоге как-лы уже два раза утёрли нос золотову и не факт что не утрут в 3,4....... раз.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 10:33
          +3
          "изначально было заявлено что Крымский мост защищён на 100%." Во-первых, согласно известной пословице - "делать заявления, не мешки таскать". Во-вторых "...защищен на 100%", а Вы не рассматривали возможность перевыполнения плана, типа - стахановцы.
    2. monetam
      monetam Сегодня, 10:15
      +2
      нет, нельзя. Практика есть двигатель развития. Вопрос уместный только в том случае, если вы были в числе разработчиков плана, предусмотрели все ныне предлагаемые меры, а их отвергли.
      В другом случае это не вопрос, на наброс на вентилятор.
    3. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:29
      +2
      За несколько месяцев до атаки на Крымский мост, Шойгу С. К. рапортовал о защите стратегического объекта вот с такими картинками.
    4. Комментарий был удален.
    5. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 10:49
      0
      19км мост, тут только орбитальная платформа с лазерными пушками сможет с 100% вероятностью от ракет и беспилотников защитить. А современными средствами слишком дорого будет обходится контроль, что собственно и выгодно всу
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:04
    +3
    Не прошло и шесть лет...Видно до этого было невдомек,что мост надо охранять всеми доступными средствами..Всего навсеоо-планы
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 10:25
      0
      мост надо охранять всеми доступными средствами.

      По стране едешь, мостов разных много, смотришь везде видеонаблюдения, огорожены колючей проволокой, а Крымский мост длиной 15км не обеспечена должной защитой, значение которой для страны, для Крыма огромна, и на атаку которой укронацисты нацелены с начала СВО, и после первой атаки над мостом и под даже птичка и рыбка не должна была пролетать, проплыть без иденфикации...
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:08
    +1
    Русская эдинтичность в ярких красках. «Покой гром не грянет мужик не перекрестится».
    1. Комментарий был удален.
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:11
    +1
    19-километровый мост защитить на 100% сложно.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:12
    +1
    Последовательность, стабильность. Как обычно в последние 20+ лет. Скоро все будет "длинше и толше".
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:24
    0
    Ну, хорошо, план защиты Крымского моста появился. Ждем план по защите центра Москвы. А, там, глядишь и до плана защиты остальных граждан в субъектах дойдет.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:26
    +1
    Речь здесь идёт именно о применении технических средств, а не о каком-нибудь идеологическом обеспечении защиты Крымского моста

    А до сего дня разве только идеологией мост был защищён?
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:37
    0
    Так были же красивые картинки перед его открытием где и истребители и ПЗРК и РЭБ и боевые моржи и с пингвинами, и что - обманули?