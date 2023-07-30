Напомнил о «Посейдоне»: Медведев заявил, что в случае успеха противника в ходе контрнаступления ВС РФ могут применить ядерное оружие

Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия



P. S. Беспилотный аппарат «Посейдон» присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России. С Днём Военно-морского флота России!P. S. Беспилотный аппарат «Посейдон» присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал действия российских Вооружённых сил по отражению украинского контрнаступления. Медведев подчеркнул, что ВС РФ, отражая контрнаступление, защищают граждан РФ и нашу землю, что, по его словам, очевидно всем приличным людям.Также действия российских войск позволяют предотвратить мировой конфликт.Медведев в ТГ-канале:По словам экс-главы правительства, в таком случае другого выхода просто не останется.Медведев указал на то, что враг «должен молиться на наших воинов, так как они не позволяют разгореться мировому ядерному пожару».Дмитрий Медведев:Напомним, что ранее Дмитрий Медведев неоднократно писал о случаях, при которых Россия способна применить ядерное оружие. Один из таких случаев – прямое участие войск НАТО в украинском конфликте.