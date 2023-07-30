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Напомнил о «Посейдоне»: Медведев заявил, что в случае успеха противника в ходе контрнаступления ВС РФ могут применить ядерное оружие

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Напомнил о «Посейдоне»: Медведев заявил, что в случае успеха противника в ходе контрнаступления ВС РФ могут применить ядерное оружие

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал действия российских Вооружённых сил по отражению украинского контрнаступления. Медведев подчеркнул, что ВС РФ, отражая контрнаступление, защищают граждан РФ и нашу землю, что, по его словам, очевидно всем приличным людям.


Также действия российских войск позволяют предотвратить мировой конфликт.

Медведев в ТГ-канале:

Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия.

По словам экс-главы правительства, в таком случае другого выхода просто не останется.

Медведев указал на то, что враг «должен молиться на наших воинов, так как они не позволяют разгореться мировому ядерному пожару».
Дмитрий Медведев:

С Днём Военно-морского флота России!
P. S. Беспилотный аппарат «Посейдон» присоединяется к поздравлениям и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев неоднократно писал о случаях, при которых Россия способна применить ядерное оружие. Один из таких случаев – прямое участие войск НАТО в украинском конфликте.
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14 комментариев
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  1. ВлР
    ВлР Сегодня, 10:29
    +5
    А Херсон они что, не отторгли? Или все эти референдумы "понарошку" были?
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 10:47
      0
      А из под Куева, а из под Харькова не ушли - это у словоблуда "нашего" ничего не означает!? Или там приказ Темнейшего был по договорняку!?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:30
    +2
    А что господин ДАМ не говорил о применении ядерного оружия осенью прошлого года?Когда нашим воинам пришлось оставить часть землицы российской.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:33
      +2
      Вот это поздравил.... Вроде он не курил раньше, или это не травка, другое чего.
  3. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 10:31
    +6
    Псевдоястреб везде, надоели уже его везде вставлять, ни кому его пустозвонство неинтересно.
  4. marchcat
    marchcat Сегодня, 10:33
    +1
    Что то зачастили политики упоминать про "ядерную дубину". Толку от этого мало и не останавливает Запад от своих намерений.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:43
      0
      Это очередная "красная линия", не беспокойтесь.)
  5. 41 РЕГИОН
    41 РЕГИОН Сегодня, 10:38
    +1
    С Днём Военно-морского флота России!
    P. S. Беспилотный аппарат «Посейдон» присоединяется к поздравлениям

    Пока не заметил что бы Посейдон присоединился к поздравлениям. Всех причастных с днём ВМФ drinks
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:38
    +1
    Цитата: marchcat
    Что то зачастили политики упоминать про "ядерную дубину". Толку от этого мало и не останавливает Запад от своих намерений.
    Это не от великого ума.
  7. JD1979
    JD1979 Сегодня, 10:39
    +1
    Подарите ему уже кто-нибудь новый айфон - пусть успокоится.
  8. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 10:42
    0
    Интересно, а какие функции возложены на Зампреда Совбеза РФ?
    Сдается мне ДАМ занялся афишированием тех страшилок, о которых первые лица напрямую высказываться по известным причинам не могут... Это как бы "внутренний голос", озвученные мысли нашего руководства...
    А что, тоже -- вариант! Пусть хоть так до "тупых американцев" доводят их ближайшей перспективы, если (упаси Господи!) они сдуру дернутся...
    И "отмазка"при этом уже готова: МЫ ЖЕ вас ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! Чего тогда орать-то коли по-хорошему не хотели??? bully
  9. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:44
    0
    Ну не зря же мы тратим наши средства на разработку производства и поддержание сил и средств сдерживания.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:44
    -1
    А потом такие "ненене, Россия никогда не угрожает ядерным оружием". И снова ..
    Вот конкретно ДАМ - я примерно понимаю зачем он все это говорит , но для запада эта стратегия с разными головами Змея Горыныча и разным мнением у них - не сигнализирует о том, о чем мы желаем сигнализировать. Запад видит в этом симптоматику нарастающего бардака с отсутствия четкого властного курса. Это не пугает его (как ряд персонажей у нас также могли бы подумать) , он никогда не воспримет такие вещи как отражение консолидации или "плохого полицейского" или еще как . У него будет четкая линия восприятия - "начался бардак ,они давят на все кнопки".
  11. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:49
    0
    Цитата: Удав КАА
    Интересно, а какие функции возложены на Зампреда Совбеза РФ?bully
    Пальцы гнуть в Телеге.