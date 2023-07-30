Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

Европейский Союз не признаёт и не признает власть в Нигере, которая образовалась путём мятежа. Конституционный порядок должен быть восстановлен

ЕС не признаёт законность нового руководства Нигера, которое пришло к власти путём государственного переворота. Об этом на своей странице в соцсети написал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Вот как дипломат прокомментировал произошедшее в этой африканской стране:Более того, добавил глава европейской дипломатии, Брюссель в связи с этим принял решение о замораживании финансовой помощи этой стране, прекращая также сотрудничество с ней. Как уточнил Боррель, «финансовая поддержка бюджета Нигера, равно как и сотрудничество в сфере безопасности и по другим направлениям, приостанавливаются на неопределённый срок, а данные меры незамедлительно вступают в силу».Напомним, что мятеж охватил страну 26 июля в результате захвата в столице Нигера – Ниамее - президентской гвардией резиденции главы государства Мохамеда Базума. Несмотря на то, что изначально офис президента отвергал сообщения о том, что ни Национальная гвардия, ни армия не встали на сторону заговорщиков, уже спустя несколько часов выяснилось, что нигерийский лидер был свержен.Новым главой государства себя объявил Омар Тчиани – генерал, руководящий путчем в этом стране.И на этот раз не обошлось без обвинений в адрес нашей страны по поводу якобы её причастности к событиям в Нигере. Реакция на данное событие уже последовала от директора Департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко, заявившего о том, что все обвинения касательно вмешательства Москвы во внутренние дела этого государства являются беспочвенными. Как добавил российский дипломат, данная ситуация всё же «требует определённого времени на оценку».Напомним, что еврочиновник никакого негатива относительно попытки военного мятежа в России не высказывал. Или «это другое»?..