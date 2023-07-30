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Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

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Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

ЕС не признаёт законность нового руководства Нигера, которое пришло к власти путём государственного переворота. Об этом на своей странице в соцсети написал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.


Вот как дипломат прокомментировал произошедшее в этой африканской стране:

Европейский Союз не признаёт и не признает власть в Нигере, которая образовалась путём мятежа. Конституционный порядок должен быть восстановлен

Более того, добавил глава европейской дипломатии, Брюссель в связи с этим принял решение о замораживании финансовой помощи этой стране, прекращая также сотрудничество с ней. Как уточнил Боррель, «финансовая поддержка бюджета Нигера, равно как и сотрудничество в сфере безопасности и по другим направлениям, приостанавливаются на неопределённый срок, а данные меры незамедлительно вступают в силу».

Напомним, что мятеж охватил страну 26 июля в результате захвата в столице Нигера – Ниамее - президентской гвардией резиденции главы государства Мохамеда Базума. Несмотря на то, что изначально офис президента отвергал сообщения о том, что ни Национальная гвардия, ни армия не встали на сторону заговорщиков, уже спустя несколько часов выяснилось, что нигерийский лидер был свержен.

Новым главой государства себя объявил Омар Тчиани – генерал, руководящий путчем в этом стране.

И на этот раз не обошлось без обвинений в адрес нашей страны по поводу якобы её причастности к событиям в Нигере. Реакция на данное событие уже последовала от директора Департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко, заявившего о том, что все обвинения касательно вмешательства Москвы во внутренние дела этого государства являются беспочвенными. Как добавил российский дипломат, данная ситуация всё же «требует определённого времени на оценку».

Напомним, что еврочиновник никакого негатива относительно попытки военного мятежа в России не высказывал. Или «это другое»?..
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39 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:04
    +13
    А полученную на украине путем мятежа власть приветствуют и поддерживают belay ,демократией величают с высоких трибун, втч и сам Боррель. А ведь нигерцы явно не рыжие wassat почему им нельзя?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:17
      +8
      Цитата: Болторез
      А полученную на украине путем мятежа власть приветствуют и поддерживают

      Почему РФ признала эту власть?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:03
        +1
        Такие вопросы задавать не принято.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:12
        0
        Потому что гладиолус..Совершенно беспринципная власть творит все,что заблагорассудится
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:25
      +1
      А полученную на украине путем мятежа власть приветствуют и поддерживают
      Это другое...-так у них называется...50 процентов урана лягушатники тащат из Нигера.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:40
        -1
        Ключевое слово в этой статье - "Брюссель в связи с этим принял решение о замораживании финансовой помощи этой стране". А дальше надо смотреть, кто возьмет на себя поддержку нового режима. Раньше СССР сходу вписывался и поддерживал любого рррр-еволюционера, когда-то слышавшего или умеющего выговорить слово социализм. Пусть даже по факту он оказывался людоедом в прямом смысле, как Бокасса в ЦАР, которого быстро облыбызал Леонид Ильич.
        Думаю лобызать не будем, но сможет ли Нигер покуситься на частную собственность французских компаний, ведущих добычу урана? И не станет ли это предлогом для ввода французского военного контингента, как уже бывало не раз? Взять власть легко, труднее её удержать.
    3. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 13:38
      +2
      Потому что франция треть урана получала из Нигера
      Тут уж демократия или нет европейцам не шибко важно
  2. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:04
    +7
    Прикольно. А что, так можно было? Украинские события тоже начинались с государственного переворота, но реакция была совсем другой...
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 12:04
    +13
    России также следует прекратить признавать украинскую власть сформированную путем мятежа в 2014-м году. Таким образом Янукович - законный президент имеющий право руководить Украиной в изгнании и обращаться за военной помощью к России с целью подавления мятежа.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:24
      +1
      Цитата: km-21
      Таким образом Янукович - законный президент имеющий право руководить Украиной в изгнании и обращаться за военной помощью к России с целью подавления мятежа.

      Для начала он обязан сформировать "Правительство в изгнании".
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 12:48
        +1
        Ну так, Медведучк уже в России. Вот тебе премьер. Да их в России на десяток правительств "в изгнании" наберется.
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: Румaтa
        Для начала он обязан сформировать "Правительство в изгнании"

        Овощ может только овощной салат организовать...

        Не понимаю нашу власть - с овощем нужно было плотно работать с первого часа пребывания в Ростове. С простой и понятной постановкой вопроса - или говоришь и делаешь что скажут, или со всей семьей едешь на Родину, в Киев.
        И проблему Украины можно было решить легитимно, без большой войны, ещё в 2014.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: km-21
      Таким образом Янукович - законный президент имеющий право руководить Украиной в изгнании и обращаться за военной помощью к России с целью подавления мятежа.

      И что, Януковича до его смерти будете президентом считать? Уже и Порошенка давно не президент.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    +3
    Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»
    А на Украине почему-то признает. Наверное потому, что ЕС способствовал государственному перевороту и он проводился в интересах Запада? Уж кто бы рот раскрывал по этому поводу, но только не Боррель. Или из "сада" виднее, что творится в "джунглях" г-н нацист?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:00
      +2
      Нигерийцам надо поступить умнее. Свергнутый президент ведь может отказаться от трона "добровольно", потом перевыборы в стране контролируемой революционерами и на троне их кандидат, уже законно избранный.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:06
    +3
    «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»
    А власть на Украине, сформированную путём мятежа, не только признаёт, но ещё и очень любит.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:06
    +2
    Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

    С чего бы так?
    А на Украине? А в Косово? А в Ливии? А в Ираке?
    Или своё дерьмо не пахнет?
  7. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:08
    +4
    Ну какой идьет удачное свержение режима называет мятежом ?
    Мятеж это когда провал , а тут другое .
    Совсем в ойропах не думают ,
  8. Комментарий был удален.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:11
    +2
    Ну народ, мятеж "вукраине":
    Это нога, у того, кого надо нога!»
    ну классика же!
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:11
    +6
    Боррель считает что на ЕС свет клином сошёлся.То он глубоко ошибается.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:13
    +2
    Цитата: БМП-2
    Прикольно. А что, так можно было? Украинские события тоже начинались с государственного переворота, но реакция была совсем другой...

    То бизнес- вложили 5млрд. + печеньки.
  12. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:13
    +1
    «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

    А на украине???
  13. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:16
    +3
    and where ever there is a coup, overthrow of leaders by the western states, this is greeted with the march of democracy.
    if these wester warmongers had not spent 5 billion $s on a ukrainian coup, then no SVO would be going on now
    Borrel, you need a beating with a big stick on your ass untill your brains gets from there to where they should be.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 13:50
      0
      Перевод с английского:

      И где бы ни происходил государственный переворот, свержение лидеров западными государствами, это приветствуется шествием демократии.
      Если бы эти западные поджигатели войны не потратили 5 миллиардов долларов на украинский переворот, то никакого SVO сейчас бы не происходило.
      Боррель, тебя нужно поколотить большой палкой по заднице, пока твои мозги не встанут на свои места.
  14. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:18
    -1
    Оптический обман


    Семен Семенович, надев очки, смотрит на
    сосну и видит: на сосне сидит мужик и пока-
    зывает ему кулак.
    Семен Семенович, сняв очки, смотрит на
    сосну и видит, что на сосне никто не сидит.
    Семен Семенович, надев очки, смотрит на
    сосну и опять видит, что на сосне сидит му-
    жик и показывает ему кулак.
    Семен Семенович, сняв очки, опять видит,
    что на сосне никто не сидит.
    Семен Семенович, опять надев очки, смот-
    рит на сосну и опять видит, что на сосне си-
    дит мужик и показывает ему кулак.
    Семен Семенович не желает верить в это
    явление и считает это явление оптическим об-
    маном.

    <1934>
  15. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:18
    +4
    Но он признает Косово. Каталонский преступник стареет
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:19
    +2
    Я уже вижу, как все обезьяны в Африке с него смеются, а гиены плачут...
  17. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 12:20
    +4
    А Нигеру есть дело до того, кто его признает или не признает? Где Нигер, а где ЕС?
  18. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:30
    +1
    "Какая отвратительная рожа" (Х.ф. джентльмены удачи) . В очередной раз прошу авторов статей не прикреплять к ним фото зелика и буреля, не надо пиарить преступников
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:36
      +3
      Цитата: Владимир80
      В очередной раз прошу авторов статей не прикреплять к ним фото зелика и буреля, не надо пиарить преступников

      От того, что ВО не будет публиковать их фото, преступниками они быть не перестанут. Даже если голову засунуть в песок, тоже не перестанут
  19. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:41
    -1
    А что не так? В СССР именно этому и учили, что мятежи, бунты и революции -- исключительная воля народа. Вот хочет народ гражданскую войну. Что поделать! А то бы так при царизме бы и жили. И что церковь не нужна и вредна народу. Разве нет? А почему тогда сейчас так все испереживались по бандеровским то ли ПЦУ КП, то ли УПЦ МП, то ли ОУН -УПА. Сколько там у них еще сект? Я их не различаю. Или это другое?
  20. К-50
    К-50 Сегодня, 12:59
    +1
    Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

    За то признаёт власть фашистов в куеве, которая так же пришла путём мятежа!
    двуличные м рази!!! am
  21. А009
    А009 Сегодня, 13:09
    0
    Янукович такой : "Не понял????"
  22. dump22
    dump22 Сегодня, 13:11
    +1
    Тут главный вопрос в другом.
    А вот мы признаем?

    Если да, если мы признаем военный переворот в Нигере легитимным, как уже признали например переворот в Буркина-Фасо, то значит ли это, что признаем и остальные режимы, пришедшие к власти в результате переворота, а не путем выборов?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: dump22
      то значит ли это, что признаем и остальные режимы, пришедшие к власти в результате переворота, а не путем выборов?

      А если не признаем, то в одной лодке с ЕС по этому вопросу.
  23. alystan
    alystan Сегодня, 13:13
    0
    Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»

    Правильно, там не было Майдана и вообще они действовали не по нашим указкам, а вопреки им. belay
  24. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 13:18
    0
    Ну вон африканцы теперь сами объединились, требуя от военных вернуть свергнутого президента назад. Все как всегда. Много крика о белых колонизаторах, но как доходит до практики... Все назад. То им судоходство в Черном море важнейшая задача, то срочно с украинцами миритесь.
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:22
    0
    Боррель: «ЕС не признаёт власть в Нигере, сформированную путём мятежа»
    И что? Да ничего... Брюссельские будут пыхтеть по своему, а остальные, кому надо, будет делать так, как им надо.
  26. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:43
    0
    если мятеж кончается удачей, то для всех становится обязательной положительная оценка этого события. Поэтому его будут называть уже не мятежом, а народным восстанием или революцией.

    Поэтому ВВП прав в отношении Украины, что признал Порошенко.
    А вот Боррель, как всегда неправ.