Так называемая вторая фаза контрнаступления ВСУ закончилась провалом, о чем вынужденно пишут даже те западные СМИ, которые ранее прогнозировали успех украинской армии после ввода в бой неких резервов, состоящих в основном из обученных на полигонах НАТО солдат. По некоторым данным, из Вашингтона в Киев поступила директива прекратить гробить дорогостоящую военную технику, поменять тактику и всерьез задуматься об обороне. Тем более, что сразу на нескольких участках фронта российские войска уверенно продвигаются вперед.
На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать южнее Старомайорского, но были остановлены огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ. Более того, наши успешно контратакуют к северу от города, сообщается, что украинские солдаты массово сдаются в плен. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники врага северо-восточнее Урожайного, в районе Золотой Нивы и Великой Новоселки.
Российские войска атакуют в Марьинке и на юго-западе Авдеевки, позиции ВСУ под мощным огнем артиллерии. Противник держит оборону и огрызается, но, как говорят наши бойцы, интенсивность встречных обстрелов в последние дни значительно снизилась явно в силу дефицита боеприпасов у врага.
К югу от Артемовска противник не оставляет попыток выбить наши войска с господствующих высот в районе Клещеевки, наступают на южных окраинах села. Успеха ВСУ не имеют, все атаки отбиты, да и количество их за последние дни значительно сократилось. Наши контратаковали у Курдюмовки и Андреевки, пока без продвижения. Военкоры «Русской весны» сообщают, что под Артемовском огнем армейской авиации ВКС РФ уничтожена группа грузинских наемников, в том числе главарь подразделения «Черный орел» (запрещенная в РФ террористическая организация) 35-летний Арчил (Ачико) Деврисашвили.
На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между Новоегоровкой и Надией (Надеждой). Западнее Кармазиновки наши выбили противника с занимаемых позиций, закрепляются и готовятся отразить контратаки. Сообщается, что Новоегоровка полностью под нашим контролем, идет зачистка окрестностей.
На Запорожском направлении, которое стало основным в ходе провальной второй фазы контрнаступления ВСУ, наши продолжают добивать противника в лесопосадках в районе Работино. По позициям врага вблизи с Нестерянкой и Вербовым работает авиация ВКС РФ, удары наносятся авиабомбами ФАБ. Активность атак противника снизилась в том числе из-за начавшихся здесь дождей.
На Купянском направлении была сорвана попытка ВСУ перебросить резервы и остановить наступление наших подразделений. Более того, в ходе удачной контратаки бойцы мотострелкового полка Балтийского флота ВМФ РФ взяли под контроль два опорных и два наблюдательных пункта противника и три блиндажа. Под нашим натиском враг отступил в направлении Стельмаховки.
На Херсонском направлении подразделения противника время от времени предпринимают попытки форсирования Днепра, пытаясь закрепиться на левобережных островах. Российские войска наносят прицельные удары по катерам ВСУ, не позволяя высадить десант.
Военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России впервые захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 с 40-мм пушкой. Машина оснащена камуфляжным комплектом Barracuda. Как рассказал военкорам российский военнослужащий, две шведские БМП выскочили на их опорный пункт. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомета, вторая машина ретировалась. Трофейная техника уже отправлена в тыл для изучения.