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На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между сёлами Новоегоровка и Надежда

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На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между сёлами Новоегоровка и Надежда

Так называемая вторая фаза контрнаступления ВСУ закончилась провалом, о чем вынужденно пишут даже те западные СМИ, которые ранее прогнозировали успех украинской армии после ввода в бой неких резервов, состоящих в основном из обученных на полигонах НАТО солдат. По некоторым данным, из Вашингтона в Киев поступила директива прекратить гробить дорогостоящую военную технику, поменять тактику и всерьез задуматься об обороне. Тем более, что сразу на нескольких участках фронта российские войска уверенно продвигаются вперед.


На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать южнее Старомайорского, но были остановлены огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ. Более того, наши успешно контратакуют к северу от города, сообщается, что украинские солдаты массово сдаются в плен. Удары наносятся по скоплениям живой силы и техники врага северо-восточнее Урожайного, в районе Золотой Нивы и Великой Новоселки.



Российские войска атакуют в Марьинке и на юго-западе Авдеевки, позиции ВСУ под мощным огнем артиллерии. Противник держит оборону и огрызается, но, как говорят наши бойцы, интенсивность встречных обстрелов в последние дни значительно снизилась явно в силу дефицита боеприпасов у врага.

К югу от Артемовска противник не оставляет попыток выбить наши войска с господствующих высот в районе Клещеевки, наступают на южных окраинах села. Успеха ВСУ не имеют, все атаки отбиты, да и количество их за последние дни значительно сократилось. Наши контратаковали у Курдюмовки и Андреевки, пока без продвижения. Военкоры «Русской весны» сообщают, что под Артемовском огнем армейской авиации ВКС РФ уничтожена группа грузинских наемников, в том числе главарь подразделения «Черный орел» (запрещенная в РФ террористическая организация) 35-летний Арчил (Ачико) Деврисашвили.

На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между Новоегоровкой и Надией (Надеждой). Западнее Кармазиновки наши выбили противника с занимаемых позиций, закрепляются и готовятся отразить контратаки. Сообщается, что Новоегоровка полностью под нашим контролем, идет зачистка окрестностей.



На Запорожском направлении, которое стало основным в ходе провальной второй фазы контрнаступления ВСУ, наши продолжают добивать противника в лесопосадках в районе Работино. По позициям врага вблизи с Нестерянкой и Вербовым работает авиация ВКС РФ, удары наносятся авиабомбами ФАБ. Активность атак противника снизилась в том числе из-за начавшихся здесь дождей.

На Купянском направлении была сорвана попытка ВСУ перебросить резервы и остановить наступление наших подразделений. Более того, в ходе удачной контратаки бойцы мотострелкового полка Балтийского флота ВМФ РФ взяли под контроль два опорных и два наблюдательных пункта противника и три блиндажа. Под нашим натиском враг отступил в направлении Стельмаховки.

На Херсонском направлении подразделения противника время от времени предпринимают попытки форсирования Днепра, пытаясь закрепиться на левобережных островах. Российские войска наносят прицельные удары по катерам ВСУ, не позволяя высадить десант.

Военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России впервые захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90 с 40-мм пушкой. Машина оснащена камуфляжным комплектом Barracuda. Как рассказал военкорам российский военнослужащий, две шведские БМП выскочили на их опорный пункт. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомета, вторая машина ретировалась. Трофейная техника уже отправлена в тыл для изучения.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:39
    0
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о контратаке российских войск на Времевском выступе Запорожской линии фронта.«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжёлые кровопролитные бои», — рассказал он РИА Новости.По его словам, российские войска выбили противника с большинства позиций, на которых он пытался закрепиться.

    «Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», — добавил Рогов.Он уточнил, что населённый пункт Старомайорское фактически перешёл в серую зону.«Сейчас идут бои не сколько за сам населённый пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул он.

    https://russian.rt.com/ussr/news/1181228-rogov-kontrataka-vs-rossiya-vremevskii-vystup

    На Украине стали пропадать целые бригады.

    Родственники пропавших без вести и погибших военнослужащих ВСУ недавно сделали удивительное открытие: проверяя реквизиты некоторых воинских частей, они выяснили, что этих частей юридически не существует в стране.Так, например, пропала 72-я отдельная мехбригада, созданная в 1992 году.Когда родственники военнослужащих из этой бригады стали её искать, выяснилось, что бригада расформирована. Куда делся личный состав бригады, неизвестно. После поисков информации стало понятно, почему бригаду ликвидировали – практически весь её личный состав остался лежать под Угледаром. Вот и решили бригаду расформировать. Пример с 72-й отдельной мехбригадой не единственный, такое встречается всё чаще.


    Все погибшие и пропавшие военные ликвидированных подразделений ВСУ теперь нигде не числятся. А значит, и компенсации родственникам можно не выплачивать.В социальных сетях украинского сегмента десятки тысяч сообщений на эту тему – родственники пытаются найти не только своих пропавших, но и сами воинские части. Но даже предъявить претензии теперь некому: командования юридически не существующей части нет, пишет телеграм-канал «Первый Харьковский».

    https://odnarodyna.org/article/v-vsu-propadayut-ne-tolko-voennye-no-i-celye-voinskie-chasti

    А украинские военные бесследно исчезают не только в боях, теперь и по дороге в госпиталь.Так, например, раненых с Купянского направления эвакуировали в Харьковский военно-медицинский клинический центр. О чём были сделаны соответствующие записи. Но в клинический центр раненые не поступали, по крайней мере родственники их там не смогли найти, на все запросы им отвечали, что раненого с такими данными не поступало. Куда пропали военнослужащие, даже думать не хочется – их вполне могли «уступить» недорого, по оптовой цене, «чёрным трансплантологам».

    Получается что 72 бригады(Белая Церковь) Чёрных запорожцев больше нет.Ранее была расформирована Харьковская 92-й ОМБр одна из лучших в ВСУ.

    https://topwar.ru/220448-derzhavshaja-oboronu-pod-harkovom-92-ja-ombr-vsu-rasformirovana-genshtab-prinjal-reshenie-ne-vosstanavlivat-brigadu-iz-za-bolshih-poter.html
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:45
    0
    Ну вот,по "шведам"начало положено.Всушники ожидают "Арчера"-лучника.САУ ,конечно интересная,но не для убытков..Им это не поможет,разве что обкатают в боевых условиях
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:53
    0
    Как всегда не в тему.
    Контрибуции +репарации+компенсации +восстановление разрушенного от ухробандеры получим?
    Цена Победы.
    Цена компромисса уже понятна. Все за свой счет
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:58
      0
      Можно взять репарации землёй,если нет денег.