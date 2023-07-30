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Минобороны сообщает об уничтожении объекта хранения БПЛА ВСУ и пункта переучивания личного состава в Могилёвке под Днепропетровском

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Минобороны сообщает об уничтожении объекта хранения БПЛА ВСУ и пункта переучивания личного состава в Могилёвке под Днепропетровском

Министерство обороны России публикует свежую сводку о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков традиционно называет объекты, на которых была поражена живая сила и техника противника. Среди прочего это территории в районе Клещеевки южнее Артёмовска, Красногоровки западнее Донецка.


В районе Дзержинска поражён склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ.

Конашенков говорит о том, что потери подразделений противника на этой части оккупированной ВСУ территории ДНР за сутки составили до 190 человек, две гаубицы M777, две ББМ (боевых бронемашины), гаубицы Д-20, «Мста-Б», четыре армейских автомобиля.

Не менее 250 военнослужащих противник потерял в результате действий нашей армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая Времьевский выступ и территории южнее Орехова.

До 140 украинских военнослужащих уничтожены на Краснолиманском направлении, включая территории Серебрянского лесничества.

Ещё на 300 м за сутки продвинулись российские войска в районе Новосёловского, что на стыке ЛНР и Харьковской области.

Минобороны:

В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны. Потери противника на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Также сообщается об уничтожении до 65 военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Активно на этом направлении была задействована оперативно-тактическая авиация ВКС РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении центра переучивания личного состава ВСУ и пункта хранения и обслуживания дронов в Могилёвке Днепропетровской области.


На объекте велась подготовка операторов БПЛА, которые потом были задействованы на различных участках фронта, включая Запорожское направление.

В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
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2 комментария
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:23
    -2
    Из подсознания.
    М/лома много.
    Не все в музеи и кб вытаскивают.
    Черные копатели и чумазые м/ломщики с обеих сторон работают, наверное.
    И прекращении огня оговоривают?
  2. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 12:20
    0
    its too late destroying the ammo dumps when they have already killed peoples
    these munitions need to be destroyed at source, ie where they come into ukraine and stored,or destroyed on the border as soon as they pass through.