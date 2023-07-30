Минобороны сообщает об уничтожении объекта хранения БПЛА ВСУ и пункта переучивания личного состава в Могилёвке под Днепропетровском

Министерство обороны России публикует свежую сводку о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков традиционно называет объекты, на которых была поражена живая сила и техника противника. Среди прочего это территории в районе Клещеевки южнее Артёмовска, Красногоровки западнее Донецка.
В районе Дзержинска поражён склад боеприпасов 24-й бригады ВСУ.
Конашенков говорит о том, что потери подразделений противника на этой части оккупированной ВСУ территории ДНР за сутки составили до 190 человек, две гаубицы M777, две ББМ (боевых бронемашины), гаубицы Д-20, «Мста-Б», четыре армейских автомобиля.
Не менее 250 военнослужащих противник потерял в результате действий нашей армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, включая Времьевский выступ и территории южнее Орехова.
До 140 украинских военнослужащих уничтожены на Краснолиманском направлении, включая территории Серебрянского лесничества.
Ещё на 300 м за сутки продвинулись российские войска в районе Новосёловского, что на стыке ЛНР и Харьковской области.
Минобороны:
В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны. Потери противника на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Также сообщается об уничтожении до 65 военнослужащих ВСУ в Херсонской области. Активно на этом направлении была задействована оперативно-тактическая авиация ВКС РФ.
Минобороны сообщило об уничтожении центра переучивания личного состава ВСУ и пункта хранения и обслуживания дронов в Могилёвке Днепропетровской области.
На объекте велась подготовка операторов БПЛА, которые потом были задействованы на различных участках фронта, включая Запорожское направление.
В районе населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.