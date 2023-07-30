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Украинский деятель культуры: атаковав «Москва-Сити», Зеленский пытается вывести президента России из равновесия

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Украинский деятель культуры: атаковав «Москва-Сити», Зеленский пытается вывести президента России из равновесия

Несколько дронов, предположительно принадлежащих Украине, сегодня утром предприняли попытку удара по бизнес-центру «Москва-Сити». Атаковав «Москва-Сити», украинский президент Владимир Зеленский пытается вывести главу российского государства Владимира Путина из равновесия.


Такое мнение высказал на своей странице в соцсети украинский режиссер Игорь Лопатенок.

Он уверен, что попытки киевского режима раскачать ситуацию будут безуспешными.

Зеленский – актер, а Путин – государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу

- поясняет украинский деятель культуры свое скептическое отношение к «стараниям» президента Украины.

Он отметил, что действия ВСУ на фронте безрезультатны – за два месяца контрнаступления никаких ощутимых успехов они не достигли. Как-то компенсировать свои неудачи Киев пытается за счет террористических атак. В качестве примера Лопатенок приводит диверсию на Крымском мосту и сегодняшний удар беспилотников по бизнес-центру «Москва-Сити».

Последний случай произошел сегодня рано утром. Украинский дрон угодил в одну из башен делового центра. Информацию об атаке подтвердил московский градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что в результате теракта никто не пострадал.

Похоже, из равновесия начинает выходить вовсе не Путин, а глава киевского режима Зеленский. Именно этим можно объяснить его бессмысленную атаку на бизнес-центр в Москве, не имеющий никакого военного значения. Ошибка Зеленского неизбежно приведет к тому, что российское руководство примет в ответ самые жесткие меры.
Использованы фотографии:
https://смотровая-площадка.рус/
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48 комментариев
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  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 11:16
    +3
    Украинский дрон угодил в одну из башен делового центра.

    А он точно украинский а не запущенный из ближайшего Подмосковья?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 11:22
      +2
      Будь уверен, украинский. Даже если из Подмосковья. Или ты на "самообстрел" намекаешь?
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:27
      +4
      Зеленский – актер, а Путин – государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу

      Актер играет роль, а управляют и дают целиуказания другие. Это как с башнями близнецами, всего лишь бизнес.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 11:17
    0
    Так и есть. На то атаки и рассчитаны, что бы вместо боевых объектов целями для российских ракет и бомб стали объекты гражданские, что бы военные преступления надо было не придумывать и высасывать из пальца, как в Буче, а чтобы российская сторона сама на них нарвалась. Это обеспечит зеленскому продолжение западной поддержки, и представит его как защитника мирного населения.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:29
      +9
      обеспечит зеленскому продолжение западной поддержки
      Только одно- серия убедительных побед, а не фото с флагом. На Бучу с прячущими руки от колес авто мертвецами, да и вообще на все происходящее на украине, западному обывателю наплевать уже как минимум год. Запад поддерживает укропов не ради их укропских свобод и радостей, а для расшатывания России.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 12:08
        +2
        Жирный плюс болторезу!! именно "...для расшатывания России". И в этом они выигрывают у нашей беззубой пропаганды, рассчитанной, как это ни парадоксально, одновременно на пожилых и чувствительных, показывая зверства укронацистов, приговаривая при этом, что СК возбуждает, возбуждает..., а с другой стороны на рафинированную публику, с объяснением, что Зеленский хочет вывести из себя именно Путина. Откуда они знают чего хочет Зеленский. Ну добьются они 1991 года, потому что враг умел во лжи.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:12
          +2
          Жирный плюс болторезу!!
          Скорее британским медиа, которые первые 3-4 месяца после 24го февраля открыто говорили о перевороте в Кремле как о свершившемся факте. Мол ввиду резкого падения уровня жизни из-за санкций и дефицита еды и бензина(!) россияне поддержат переворот в Кремле, и к власти придут проевропейские демократы, и поведут Россию "проевропейским курсом" В числе пресловутых демократов называли сисяна,чичваркина и ходора.
          1. mikh-korsakov
            mikh-korsakov Сегодня, 12:36
            +2
            Британские медиа, при всем уважении, типа не прочитал газету The Times - день не задался, погоду в настроении российских масс не делают. Погоду делают СМИ - даже не благосостояние народа, а именно СМИ. Вспомним 1991. Многотысячные толны возбужденно интеллигенции, насмотревшись телека и начитавшись Новой газеты бегали по Москве и орали "Ельцин, Ельцин". Хотя в Москве тогда со снабжением было сносно, а загнанная в угол провинция молчала. Не удержусь позлорадствовать - к власти пришел Ельцин, и те же люди - необходимая массовка любой встряски -- стали торговать в ларьках или ваучерами у метро. Но без активности людей возбужденных СМИ Гайдар бы к власти не пришел. Сейчас то же самое, только вместо телека - интернет.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 12:54
              0
              погоду в настроении российских масс не делают.
              А они не погоду делали- они практически делились восторгом с британскими массами.Повторюсь,об этом писали как о уже свершившемся факте. С российскими массами работали другие СМИ.
    2. Черепавлик
      Черепавлик Сегодня, 13:35
      0
      Западным спонсорам - плевать на мирное население. Информационный хайп или его отсутствие не зависят от таких мелочей как ядерный удар по Хиросиме.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:19
    -2
    Зе спал. Не в курсе.
    Все решил "англичанкагадит".
    ....
    Лавры сгорят, а кредиты отдавать будут. Соаетники уедут.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:21
    +3
    Из равновесия вывести пытается?Может забудет наконец о возможных переговорах с врагами?
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 11:25
      +3
      [quote][quote]Из равновесия вывести пытается?Может забудет наконец о возможных переговорах с врагами?[/quote] Да что Вы. Никогда!
    2. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Сегодня, 12:22
      0
      Глубокоуважаемый г. Путин постоянно заявляет, что он всегда, полностью открыт к переговорам во все х места х и во всех позициях, более того он сам постоянно ищет возможности для того, что бы кто-то провёл с ним эти переговоры. А вы , судя по вашим словам, не разделяете эти миролюбивые устремления вашего национального лидера. Ай-я-яй как это однако некрасиво с вашей стороны.
  5. Uno
    Uno Сегодня, 11:21
    +4
    Украинский деятель культуры с российским и американским гражданством, ясно понятно)
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +2
    Посмотрим какой будет размен : у нас остекление фасада,а на Украине?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 11:25
      0
      Так там остекление дорогое. Так что и ответ должен быть соответствующий. Как там банковая поживает? Все уже по подвалам сидят?!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:30
        +6
        По Банковской похоже прилетит только тогда ,когда кто то сам введёт координаты по своей инициативе.
        1. дядя_Рустам
          дядя_Рустам Сегодня, 12:30
          +1
          А вот этого нельзя допустить ни в коем случае, а то если вдруг какой-нибудь боепрепас случайно попадёт в офис уважаемого г. Зеленского и случайно его убьёт, то с кем тогда глубокоуважаемый г. Путин будет вести переговоры?
  7. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:22
    -8
    Наш президент по гороскопу - Весы.
    А это значит, что на неком ментальном уровне он всё взвешивает и сравнивает. И на эмоциях не работает когда его пытаются вывести из равновесия.
    То есть всё пытается уравновесить и уладить по системе весов держа их в равновесии.
    Но горе тем кто уравновешенные весы всё время и в долгое время пытается ввести в неустойчивое (неравновесное) состояние. Может произойти срыв равновесия и тогда амплитуда в разности чаш весов начнёт сильное движение по всем сторонам, что приведёт в итоге к балансу, но дисбаланс будет сброшен или уничтожен.
    Всё как в Русской поговорке: - "Не будите спящего медведя".
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Сегодня, 12:46
      0
      Знаете, я, как человек много лет торговавший на базаре помидорами, персиками, урюком и прочей садово-овощной продукцией, со всей ответственностью могу вам объяснить, что если вы будете пытаться очень точно, вплоть до грамма, взвесить каждую порцию товара, то это займёт слишком много времени и ваш покупатель просто от вас уйдёт к вашему соседу по прилавку и вы останетесь ни с чем.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 13:02
        -1
        Ну наверно поэтому Вы и не президент, а торгаш на рынке.
        Чуток обвесить - малый грех, а если руководитель чуток ошибётся, то всем достанется о-го-го.
        Мерность не соответствует в данном сравнении.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 13:48
        0
        Но, надеюсь, тем нее менее, геометрическое место средней арифметической случайных событий находилось в положительной области.
  8. Комментарий был удален.
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:26
    +4
    Владимир Зеленский пытается вывести главу российского государства Владимира Путина из равновесия.

    Пусть выводит наконец, я не против. Может тогда наконец Путин перейдёт красные линии и ударит по мостам, туннелям, днепровским плотинам и прочим центрам принятия решений.
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Сегодня, 12:54
      0
      Думаю, что это не произойдёт никогда и ни при каких обстоятельствах, ибо глубокоуважаемый г. Путин всё-таки не кот Леопольд и даже изрядная доля "озверина" не сможет вывести его из состояния под наименованием "Ребята, давайте жить дружно" и перевести его в состояние "Я сейчас всех убью" Он просто не тот человек.
  10. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 11:32
    +3
    Путин перейдёт красные линии и ударит по мостам, туннелям

    На пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге
    Путин также заявил, что не считает своим делом управление войсками.

    Так что про мосты и туннели это не к нему
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 12:07
      +4
      Цитата: 1 z1
      Так что про мосты и туннели это не к нему

      Вы глЫбоко шибаетесь!
      Путин не управляет войсками -- это дело военных, оперативно-тактического уровня... Путин -- верховный ГК. Он определяет стратегические цели и задачи. Сталин тоже войсками не руководил, и говорят, что цели и задачи ставил "по глобусу"...Потому как только на глобусе могли разместиться его стратегические цели и задачи...
      Если очень нужно будет, то решение по мостам и тоннелям будет принято, и военные с оценкой "отлично" выполнят поставленную перед ними задачу...
      ИМХО.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 12:38
        +2
        Сталин тоже войсками не руководил, и говорят, что цели и задачи ставил "по глобусу"...

        Это вранье никиты jопоголового давно опровергнуто. Но даже если принять его "условно", то суда по результатам и задачи и их выполнение он ставил правильно.
        В отличие от того же никиты да и некоторых других.
  11. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 11:32
    0
    даже я чуть со стула не упал от этой нововости ажно рука до сих пор заколдобилась но зря я так сильно переживал Собянин сказал там повреждений децл стекла в туалете и плитку на тротуаре поменять придется но и это мелочь ее уже целых два месяца как положили считай замена плановая
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Сегодня, 12:59
      0
      Ну вот видите как всё удачно сложилось, никто в накладе не остался. Как говорится- одни плюсы.
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 11:35
    +1
    Зеленский – актер, а Путин – государственный деятель++++++Какой он актёр? Шут он гороховый .
  13. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 11:35
    0
    Давно пора вывести из равновесия, чтобы товарищ наконец-то решил, что ему нужно: доллары и одиночка в Гааге или победа и власть.
    Пока он движется в сторону Гааги, где все накопленные доллары будут абсолютно не нужны.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    +2
    Несколько дронов, предположительно принадлежащих Украине
    А, что могли, например из Британии или Польши залететь? Даже если предположить, что запущены в подмосковье, то чьими руками?
    Зеленский пытается вывести главу российского государства Владимира Путина из равновесия.
    Это не Зеленский пытается, это англосаксы стараются мечтая при этом, что у России наконец лопнет терпение и она начнет лупить в украинских городах по всему, что стоит и без разбора. Вот тогда западным русофобам можно развернуться на международных площадках еще с большей пользой для себя.
  15. БойКот
    БойКот Сегодня, 11:47
    +2
    Разрази меня гром, но логику бандеровцев мне никогда не понять (они вообще это слово знают?) Удар по оффисному зданию в ВОСКРЕСЕНЬЕ ранним утром!?
    Или это РЭБовцы душу отвели, и жертв нет, и офисному планктону свинью положили laughing
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 12:20
      +1
      Цитата: БойКот
      Или это РЭБовцы душу отвели, и жертв нет

      Хряки конечно же не в башню Москва-сити целили. Наверняка пытались повторить по Кремлю. РЭБ-овцы свое дело сделали -- GPS наврала 3 короба, поэтому-то дроня и угодил в офисный улей. К ним вопросов нет
      У меня вопросы к системе ПВО объектовой. Что, даже ПЗРК уже страшно выдавать защитникам Отечества, потому как очко-то не железное: а вдруг да не туда выстрелит...что тогда? Прощай очередной олигофрен? Квачков вон по Чубику прицелился, так его упаковали на долгие годы...
      / Ох, и не народная власть ноне у нас, ох, не народная...
      а скорее -- ИНОРОДНАЯ! / bully
  16. Eug
    Eug Сегодня, 11:52
    -3
    У меня вопрос - а где те, кто должен предупреждать подобные события? "Отвлеклись" на "контроль" над банками и таможней?
  17. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 11:54
    +4
    Нашего призедент ни что не выведет из равновесия.
    Вот краткое изложение опуса.
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:55
    +1
    Когда у бандеро- геев не задалась еще первая волна контрнаступа, а весь мир увидел ржавеющую в полях подбитую западную технику и валяющиеся оторванные конечности контрнаступальщиков, стало понятно, что салорейх будет пытаться проводить "громкие" диверсии и теракты. Ушлепкам нужна хоть какая-нибудь перемога. На счет вывести из себя Путина - это бред. Он давно в политике и в ответ на подрыв крымского моста и тем более обстрел двух мажорских многоэтажек не станет применять ЯО по бандерогейству.
  19. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:12
    +1
    сегодня утром предприняли попытку удара по бизнес-центру «Москва-Сити»
    ничего себе попытка! По всем признакам это прямой удар, а не попытка winked Начали брать примет с украинцев - пять погибших вынуждены были обратиться за медицинской помощью smile
  20. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:15
    +1
    атаковав «Москва-Сити», Зеленский пытается вывести президента России из равновесия

    Вот впрямь закачается и заплачется президент России!
  21. BAI
    BAI Сегодня, 12:17
    -1
    Мне очень не нравится то, что Украина, в отличии от России, всегда выполняет свои обещания. Обещали томос, безвиз, атаки на крымский мост и Москву - все выполнили.
    Что обещали следующее ? Сделать Москву не пригодной для проживания.
    А именно - удар грязной бомбой.
    Прилет БПЛА с радиоактивной грязью по Кремлю и Кремль надо сносить и мусор вывозить на захоронение.
    Политический и экономический ущербы - неизмеримы.
    При этом Ураина отскочит в сторону - русские сами себя атаковали, старт был с территории России.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:30
      +3
      Цитата: BAI
      Мне очень не нравится то, что Украина, в отличии от России, всегда выполняет свои обещания.

      В одном только этом предложении полная глупость. Вспомните минские соглашения и всё станет понятно почему глупость.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:40
      +2
      Обещали томос, безвиз, атаки на крымский мост и Москву - все выполнили.
      Эээ... Они еще обещали стать третьей экономикой ЕС к 2025 году(время еще есть), пенсии обещали своим в 2000евро,а зарплаты-в 5 тысяч евро. Медицину своим обещали на уровне израильской и немецкой- когда у них в больницах плитка осыпалась в туалетах. Еще в 2016 они обещали слать в нищую Россию гуманитарную помощь в 2020м году. А безвиз (причем туристический, а не тот, который они хотели- рабоче-пособный)- им ДАЛИ. НЕ они взяли или добились- им его дали,очевидно сжалившись. Так что это не их заслуга.
    3. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 12:55
      +1
      Цитата: BAI
      Обещали томос, безвиз, атаки на крымский мост и Москву - все выполнили

      Обещали и контрнаступ до Мариуполя, и Зеленского в Крыму в июле... и не выполнили request

      Цитата: BAI
      Что обещали следующее ? Сделать Москву не пригодной для проживания.
      А именно - удар грязной бомбой.
      Прилет БПЛА с радиоактивной грязью по Кремлю и Кремль надо сносить и мусор вывозить на захоронение.
      Политический и экономический ущербы - неизмеримы.
      При этом Ураина отскочит в сторону - русские сами себя атаковали, старт был с территории России

      Ну, как вы правильно отметили - сегодняшние по Москва-сити прилетели именно с территории РФ, видно просто по масштабам разрушений. Предполагаю, это потому, что крупные и с территории Украины - уже не долетают.

      Что до "грязной бонбы" - это штука массивная, и требует соответствующего носителя. Большого. Который в гараже - не собрать. Не говоря уж о том, что материалы для этой бонбы - на улице не валяются, и на кухне - не сваришь.

      В общем, все непросто с "грязной бонбой", я бы пока не колотился так, на вашем месте wink laughing
  22. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:26
    -2
    Мое личное мнение, пока не будет отработан запуск до 100 гераней в сутки по выявляемым оперативно целям бандерштата сша, мы не решим проблему по дронов бандеровцев к нам, обнаружение дрона это сверх задача, тк цель малоразмерная, малоскоростная запуск возможен хоть с Подмосковья, и далее пойдут террористы, бомбы в ноутбуках, мобильниках, автомобилях, все что можно заминировать, бандеровцы заминируют.
    Что думаю делать:
    1. Объявить контртеррористическую операцию. Убрать посольства и консульства с нацисткой территории, потом с запада.
    2. Уничтожение всей логистики и энергосистемы бандерштата.
    3. Прекратить всю торговлю с Западом и с лояльными к нему странами.
    4. Заморозка всех договоров с Западом.
    5. Полный запрет иностранных валют.
    6. Изучение китайского, арабского и др. языков дружественные стран.
    7. Выход из ВТО и др.
    8. Высолка всех иноагенов.
    9. Внутренняя сеть интернета в России. Создание своей операционных систем.
    10. Восстановление нужных военных баз по миру.
    11. Рубль золотой и крипта.
    12. Повышение уровня жизни в РФ, пособия нетрудоспособным минимальный оклад.
    13. Понижение пенсионного возраста, минималтная пенсия - минимальный оклад.
    14. Восстановление социалистической системы.
    15. Закон о тунеядстве!
    16. Запретить туризм в недружественные страны.
    17. Отмена моратория на ядерные испытания.
    18. Где брать деньги, национализация иностранной собственности, торговля только продукцией, запрет на поставку сырья и ресурсов. И тому подобное. Возврат к ГОСТам и СНИП.
    19. Однопартийная система, отмена дерьмократии.
    20. Ура товарищи, победа! wink
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:54
      0
      Цитата: air wolf
      3. Прекратить всю торговлю с Западом и с лояльными к нему странами.
      4. Заморозка всех договоров с Западом.
      5. Полный запрет иностранных валют.
      6. Изучение китайского, арабского и др. языков дружественные стран.
      7. Выход из ВТО и др.
      8. Высолка всех иноагенов.
      9. Внутренняя сеть интернета в России. Создание своей операционных систем.
      10. Восстановление нужных военных баз по миру.
      11. Рубль золотой и крипта.
      12. Повышение уровня жизни в РФ, пособия нетрудоспособным минимальный оклад.
      13. Понижение пенсионного возраста, минималтная пенсия - минимальный оклад.
      14. Восстановление социалистической системы.

      Чё-то как-то страшно стало.
      3. Прекратить всю торговлю с Западом и с лояльными к нему странами.
      (с западом торгуют все и мы тоже и что самим с собой прекоатить торговать - перейти на натуральное хозяйство)
      4. Заморозка всех договоров с Западом. (и развязать им руки делать всё, что они хотят и как хотят ведь договорённостей нет)
      5. Полный запрет иностранных валют. (иностранные валюты - это и Китайские и Белорусские и Индийские и им подобные, а за границей на какие деньги будете что-то покупать)
      6. Изучение китайского, арабского и др. языков дружественные стран. (Арабы не все с нами и их язык изучать не очень приятно, а ещё и Китайский который в будущем неизвестно как себя поведёт)
      7. Выход из ВТО и др. (выйти и стать в полной изоляции от всего мира, от всех договорённостей и соглашений - изгой короче)
      8. Высолка всех иноагенов. (список всех ИНОагентов в студию и даже тех кого ещё не выявили)
      9. Внутренняя сеть интернета в России. Создание своей операционных систем. (интернет ладно, а операционку кто делать будет на которой всё программное обеспечение сможет работать и в игрушки играть)
      10. Восстановление нужных военных баз по миру. (а карманы не порвутся от количества денег необходимых содержать все бвзы)
      11. Рубль золотой и крипта. (у вас много золота, чтобы им расплачиваться когда бумажки предъявят на выдачу золота, а крипта чем обеспечена, чтоб быть валютой)
      12. Повышение уровня жизни в РФ, пособия нетрудоспособным минимальный оклад. (с минимальным окладом да-а-а-а вы много поднимите уровень жизни, а нетрудоспособными захотят быть все для получения пособия)
      13. Понижение пенсионного возраста, минимальная пенсия - минимальный оклад. (что и 12 пункт, а по статистике пенсионеры вышедшие раньше на пенсию живут меньше чем работающие пенсионеры - население сокращаете да)
      14. Восстановление социалистической системы. (ого - это что снова революцию 1917 года делать, уж нет не надо)

      Дима экспериментируйте на западе, а мы посмотрим.
  23. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:09
    0
    кто то говорил о жестких ответах за такое !
  24. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 13:17
    0
    Вот неумные люди, они до сих пор не могут понять что за каждым ударом по России , неминуемо последует мощная ответка, чтобы потом не скулили "А НАС ЗА ШО"