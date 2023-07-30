Несколько дронов, предположительно принадлежащих Украине, сегодня утром предприняли попытку удара по бизнес-центру «Москва-Сити». Атаковав «Москва-Сити», украинский президент Владимир Зеленский пытается вывести главу российского государства Владимира Путина из равновесия.
Такое мнение высказал на своей странице в соцсети украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Он уверен, что попытки киевского режима раскачать ситуацию будут безуспешными.
Зеленский – актер, а Путин – государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу
- поясняет украинский деятель культуры свое скептическое отношение к «стараниям» президента Украины.
Он отметил, что действия ВСУ на фронте безрезультатны – за два месяца контрнаступления никаких ощутимых успехов они не достигли. Как-то компенсировать свои неудачи Киев пытается за счет террористических атак. В качестве примера Лопатенок приводит диверсию на Крымском мосту и сегодняшний удар беспилотников по бизнес-центру «Москва-Сити».
Последний случай произошел сегодня рано утром. Украинский дрон угодил в одну из башен делового центра. Информацию об атаке подтвердил московский градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что в результате теракта никто не пострадал.
Похоже, из равновесия начинает выходить вовсе не Путин, а глава киевского режима Зеленский. Именно этим можно объяснить его бессмысленную атаку на бизнес-центр в Москве, не имеющий никакого военного значения. Ошибка Зеленского неизбежно приведет к тому, что российское руководство примет в ответ самые жесткие меры.