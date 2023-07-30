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Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»

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Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает, что российской тактической авиацией третий раз в этом месяце был атакован остров Змеиный, перешедший под контроль украинских формирований в конце июня прошлого года. По данным украинской стороны, удар был нанесен двумя авиабомбами «неустановленного образца». Что именно было поражено в результате авианалета, украинское командование не сообщает.


Между тем, российские источники сообщают, что на острове, контроль над которым для киевского режима носит не просто символический, но и сакральный характер, находились военнослужащие Сил специальных операций ВСУ. Военные эксперты считают, что регулярные атаки на Змеиный ВС РФ проводят в том числе в подтверждение серьезности установленной после выхода из зерновой сделки военной блокады черноморских портов Украины.

Кроме того, сообщает ОК «Юг» ВСУ, сегодня ночью с восточного побережья Азовского моря были запущены четыре ударных беспилотника ВС РФ типа Shahed-136 («Герань-2»). Утверждается, что целью ударов российских дронов-камикадзе были аграрные предприятия в Херсонской области и Криворожском районе Днепропетровщины.

Естественно, доблестные украинские зенитчики «сбили» все БПЛА. Однако, утверждает киевская военная пропаганда, обломки беспилотников упали на территорию одной из агрофирм. В результате возник пожар на зернохранилище, который «оперативно потушили». Повреждены складские помещения, пострадавших нет, пишет в официальном телеграм-канале пресс-служба Оперативного командования «Юг» ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в Днепропетровской области в районе села Могилевка были уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Скорее всего, они и были истинной целью ночных ударов БПЛА «Герань-2», а никак не имеющие военного значения аграрные предприятия.
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9 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:53
    +1
    По данным украинской стороны, удар был нанесен двумя авиабомбами «неустановленного образца

    Вот когда впечатают всех укробандеровцев в о. Змеиный, вот тогда и узнают какого образца были бомбы! am
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 12:22
      0
      Узнают, но вряд ли кому-то смогут рассказать.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:05
        0
        об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»
        Дык они же взорвались ! Их уже нет ! laughing
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    0
    на острове находились военнослужащие Сил специальных операций ВСУ.
    Они, что, как японцы во 2 МВ под землю зарылись и забетонировались, коль на таком небольшом островке кто-то еще есть и их от туда не выкурили?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:17
    -1
    Авангардом надо удалить это змеиное гнездо.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:22
    -7
    О празднике вмф рф.
    Помнить о крейсере москва.
    Меркурий 200лет тому, а в прошлом году?
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:59
    0
    В следующие прилеты установите что за авиабомбы залетают на змеиный...может быть :)
  6. Sinner
    Sinner Сегодня, 13:11
    0
    А почему бы не уничтожить этот остров вообще? Чтобы он ушёл под воду целиком. Такое возможно обычным оружием?
  7. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 13:50
    0
    Украинцы могут записать о.Змеиный себе в список побед- мы хоть и имеем преимущество в воздухе и на море, но "тусуются" там они, а не мы.