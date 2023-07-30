Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по острову Змеиный авиабомбами «неустановленного образца»

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщает, что российской тактической авиацией третий раз в этом месяце был атакован остров Змеиный, перешедший под контроль украинских формирований в конце июня прошлого года. По данным украинской стороны, удар был нанесен двумя авиабомбами «неустановленного образца». Что именно было поражено в результате авианалета, украинское командование не сообщает.
Между тем, российские источники сообщают, что на острове, контроль над которым для киевского режима носит не просто символический, но и сакральный характер, находились военнослужащие Сил специальных операций ВСУ. Военные эксперты считают, что регулярные атаки на Змеиный ВС РФ проводят в том числе в подтверждение серьезности установленной после выхода из зерновой сделки военной блокады черноморских портов Украины.
Кроме того, сообщает ОК «Юг» ВСУ, сегодня ночью с восточного побережья Азовского моря были запущены четыре ударных беспилотника ВС РФ типа Shahed-136 («Герань-2»). Утверждается, что целью ударов российских дронов-камикадзе были аграрные предприятия в Херсонской области и Криворожском районе Днепропетровщины.
Естественно, доблестные украинские зенитчики «сбили» все БПЛА. Однако, утверждает киевская военная пропаганда, обломки беспилотников упали на территорию одной из агрофирм. В результате возник пожар на зернохранилище, который «оперативно потушили». Повреждены складские помещения, пострадавших нет, пишет в официальном телеграм-канале пресс-служба Оперативного командования «Юг» ВСУ.
По данным Минобороны РФ, в Днепропетровской области в районе села Могилевка были уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Скорее всего, они и были истинной целью ночных ударов БПЛА «Герань-2», а никак не имеющие военного значения аграрные предприятия.