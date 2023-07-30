На саммит не приглашены представители России и Китая. Украина будет предпринимать попытки убедить страны Глобального Юга поддержать её план мирного урегулирования, который заключается главным образом в выводе российских войск на границы 1991 года.

Информационная служба Associated Press публикует материал, в котором подтверждается ранее появившаяся информация о подготовке к проведению в Саудовской Аравии саммита по Украине. Он пройдёт 5-6 августа.Причём трактовки звучат, мягко говоря, странные. Утверждается, что «саммит в Саудовской Аравии по вопросу достижения мира организован Украиной». Видимо, в вопросах пропаганды западная пресса перешла уже все границы и считает, что действительно можно поверить, что именно Украина выступает организатором саммита за пределами Украины.В статье говорится, что на саммит приглашены представители США и «страны Глобального Юга, выступающие за мир на территории Украины». Назван ряд стран Африки, Индия, Бразилия, Индонезия, страны Персидского залива (исключая Иран).AP:Интересная трактовка. Ведь ещё совсем недавно в Киеве и на Западе утверждали, что украинская армия «добьётся победы над Россией в ходе весеннего/летнего контрнаступления». Теперь уже ждут поддержки со стороны стран Азии, Латинской Америки и Африки. Что ж так?..Напомним, что похожий саммит проводился ранее в Дании. Тогда Украина призвала страны-участницы к подписанию совместного документа, где от России потребовали бы вывода войск. Саммит в Копенгагене закончился фиаско для киевского режима, потому что многие участники такой документ подписывать не стали.