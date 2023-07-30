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Пресса США: На саммите в Саудовской Аравии Украина попытается убедить страны Глобального Юга поддержать её план «мирного урегулирования»

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Пресса США: На саммите в Саудовской Аравии Украина попытается убедить страны Глобального Юга поддержать её план «мирного урегулирования»

Информационная служба Associated Press публикует материал, в котором подтверждается ранее появившаяся информация о подготовке к проведению в Саудовской Аравии саммита по Украине. Он пройдёт 5-6 августа.


Причём трактовки звучат, мягко говоря, странные. Утверждается, что «саммит в Саудовской Аравии по вопросу достижения мира организован Украиной». Видимо, в вопросах пропаганды западная пресса перешла уже все границы и считает, что действительно можно поверить, что именно Украина выступает организатором саммита за пределами Украины.

В статье говорится, что на саммит приглашены представители США и «страны Глобального Юга, выступающие за мир на территории Украины». Назван ряд стран Африки, Индия, Бразилия, Индонезия, страны Персидского залива (исключая Иран).

AP:

На саммит не приглашены представители России и Китая. Украина будет предпринимать попытки убедить страны Глобального Юга поддержать её план мирного урегулирования, который заключается главным образом в выводе российских войск на границы 1991 года.

Интересная трактовка. Ведь ещё совсем недавно в Киеве и на Западе утверждали, что украинская армия «добьётся победы над Россией в ходе весеннего/летнего контрнаступления». Теперь уже ждут поддержки со стороны стран Азии, Латинской Америки и Африки. Что ж так?..

Напомним, что похожий саммит проводился ранее в Дании. Тогда Украина призвала страны-участницы к подписанию совместного документа, где от России потребовали бы вывода войск. Саммит в Копенгагене закончился фиаско для киевского режима, потому что многие участники такой документ подписывать не стали.
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22 комментария
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  1. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 12:28
    +7
    Западные СМИ вообще берега потеряли, что ли? belay
    Они хотят, чтобы люди поверили, что страна-У заставила САУДОВСКУЮ АРАВИЮ (!) проводить саммит в поддержку бреда, называемого бандерлогами "мирным планом" !? am
    Воистину глупость не имеет границ! А самомнение бандеростана выше Эвереста!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:32
      +7
      Чем хуже для Украины ситуация на фронте, тем больше от них визга на разных международных площадках
      1. Ирина Виноградова (Лагода)
        Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 13:36
        +1
        Так это же Зеленский! Будет визжать, жаловаться, ныть. Он же не казак, а израильтянин.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
      +2
      В статье говорится, что на саммит приглашены представители США и «страны Глобального Юга, выступающие за мир на территории Украины». Назван ряд стран Африки, Индия, Бразилия, Индонезия, страны Персидского залива (исключая Иран)....
      Надеюсь, что площадка предоставленная саудами, станет не более чем предоставление площади. И не более того. Да, и руководство Саудовской Аравии, являясь гораздо мудрее ненужной, не станет искать себе приключений, в плане ссоры с Россией.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:32
    +3
    А как зеленский может вести мирные переговоры ,если на Украине они запрещены законодательно.Он может выдвинуть нам только ультиматум и не трудно догадаться ,кто его подпишет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:41
      +2
      tralflot1832 hi, да элементарно, сам написал, сам ПЕРЕписал, думаю в случае чего Вашингтон на щелчек порешает все вопросы и с упоротыми с той стороны и с мировой прессой.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:37
    +1
    Сами с усами-это делать что надо. А не обтекаемо заверять в миролюбии.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:37
    +2
    Интересно а чего Китай не пригласили? Или он отказался? Кто-кто а Китай может реально осложнить жизнь России если присоединиться к санкциям и начнет "играть" на стороне Вашингтона.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:50
      +2
      и начнет "играть" на стороне Вашингтона.
      И тогда лет через15-20 уже Китай будет в российской ситуации-обложен со всех сторон и активно разламываем на куски. Китайцы мыслят вдолгую.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:55
        -2
        Болторез hi, нельзя исключить и то что Китай может ударить в спину нам, а что в самом плохом случае для нас армия Китая моментально окажется на нашей земле, где гарантия что Пекин удержиться от соблазна прирости хорошей землей? А с США они всегда договорятся, не зря же США не разрушает КОММУНИСТИЧЕСКИЙ Китай.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:31
          +1
          Китай может ударить в спину нам
          Тогда сверхдержавой станет Бразилия,в 3й мировой войне на нее не полетит.
        2. Ирина Виноградова (Лагода)
          Ирина Виноградова (Лагода) Сегодня, 13:44
          -1
          США пытались подступиться к Китаю. Но, в Китае миллиард жителей, у них одна партия и китайцы законопослушные. И ядерное оружие. А в США 330 миллионов и в армии трансгендеры, трансвеститы служат, у которых в голове только поиск секс-партнёров. До сих пор не ответили на вопрос, откуда в самом большом городе Китая сражу после окончание протестов в Гонконге.появился COVID-19.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:02
      +1
      Да надо было в Китае вообще проводить сей междусобойчик.Заодно и попытаются обьяснить бизнесу там,насколько убыточны утырки
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:44
    +1
    Саммит в Копенгагене закончился фиаско для киевского режима
    Этим же закончится и "саммит" в Саудовской Аравии, т.к. междоусобчик организован явно не без помощи Сша. Кто поверит во влияние Украины на СА с целью организовать посиделки о якобы мире без главного действующего лица - России. Интересна будет реакция на поддержку "плана Зеленского" Индии и Бразилии, стран входящих в БРИКС.
    Оказывается Британия и Польша выразили желание поучаствовать в этом саммите. Теперь повестка вырисовывается более ясно - исключительно антироссийская.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:58
      +1
      rotmistr60 hi, посмотрим самые упоротые конечно поддержат и подпишут ВСЁ, а вот наличие Индии и Бразилии настораживает. Индия поехала торговаться это факт.
  6. Aitmouhoub
    Aitmouhoub Сегодня, 12:53
    0
    "qui consiste principalement en un retrait des troupes russes aux frontières de 1991."
    Ce plan consiste à ce que la Russie. " qui acceptera d'approuver un plan qui s'apparente à une reddition?? La réponse est "AUCUN" !
    Du moins les oxydés le feront avec plaisir. Mais là, apparemment ils ne sont pas invités!!
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    0
    В статье говорится, что на саммит приглашены представители США и «страны Глобального Юга, выступающие за мир на территории Украины». Назван ряд стран Африки, Индия, Бразилия, Индонезия, страны Персидского залива (исключая Иран).
    Это которые аж 5 штук, промерикатосовские, которые не приехали, на саммит в Питер? Так они погоды не сделают. От слова совсем не сделают.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:01
    +2
    Я не являясь расистом и антисемитом,но не могу понять, как в ортодоксальной мусульманской стране еврей Зеленский будет продвигать свои хотелки.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:27
    0
    Они идиоты, если думают, что арабы идиоты. После того как контрнаступ бандеро-геев остался валяться на минных полях, договариваться о прекращении СВО нужно только с дядей Вовой из Кремля. И разумеется никаких планов "мирного урегулирования от бандеро-геев".
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 13:34
    0
    Это они все делают назло Путину и нашему саммиту "Россия-Африка".

    Но будет смешно, если африканские президенты, только что приехавшие к нам, съездят так же и в Саудовскую Аравию.
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:44
    0
    Утверждается, что «саммит в Саудовской Аравии по вопросу достижения мира организован Украиной». Видимо, в вопросах пропаганды западная пресса перешла уже все границы и считает, что действительно можно поверить, что именно Украина выступает организатором саммита за пределами Украины.

    В статье говорится, что на саммит приглашены представители США и «страны Глобального Юга, выступающие за мир на территории Украины». Назван ряд стран Африки, Индия, Бразилия, Индонезия, страны Персидского залива (исключая Иран).

    Ничего страшного в этом не вижу. Ну Саудовская Аравия сдаст Зеленскому коворкинг-центр для встречи, напекут х@хлухи паляниц, настряпают вареников, наденет Зеленский новую хаки-вышиванку, будет как на поминках ждать гостей, кто вспомнит покойницу - Украину, тот может быть и зайдет, паляницу пощипать...
    Посидят со скорбными лицами, погрустят, да и разойдутся.
  12. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:50
    0
    " ...А теперь слушайте собаки и шакалы,как я,свинья дикая, предлагаю вам заставить медведя стать вегетарианцем !!! И не вылупляйте свои глаза, я знаю,что говорю !!!..."