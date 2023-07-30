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В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

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В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

Минобороны США приняло меры, чтобы американский предприниматель Илон Маск не отключил ВСУ от услуг связи, предоставляемых принадлежащей ему компанией Starlink – дочерним предприятием космического гиганта SpaceX. Для этого Пентагон закупит 400-500 терминалов спутниковой связи, действующих в защищенном режиме.


Об этом сообщается в газете The New York Times, авторы публикации в которой ссылаются на информированные источники.

Договор на закупку оборудования уже заключен в прошлом году. С учетом того, что американские военные теперь будут контролировать подачу сигналов Starlink на украинскую территорию, отключить связь подразделениям ВСУ без ведома Пентагона будет невозможно. Это означает, отмечается в американской прессе, что украинские боевики могут не опасаться, что останутся без связи на поле боя в самый ответственный момент.

Компания Starlink вошла на Украину в феврале 2022 года, когда Россия начала свою спецоперацию. Тогда в результате кибератаки, приписываемой «русским хакерам», вышла из строя украинская спутниковая система высокоскоростной связи Viasat, которой пользовались подразделения ВСУ. Изначально «империя» Маска предоставляла услуги бесплатно, но в сентябре прошлого года объявила о прекращении финансирования и предложила Пентагону взять эти расходы на себя.

После этого на Украине стали периодически происходить отключения спутниковой связи. В частности, услуги Starlink прекратили оказывать в районах вблизи Крыма.
Использованы фотографии:
SpaceX
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11 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:57
    +9
    Таким образом Старлинк, как и Пентагон сторона конфликта и являются нашей законной целью.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:13
      +3
      Вся система запада позиционирует то, что всё у них частное и всё инициатива частников. Но факт в том, что за всеми частниками стоит гос. система жёстко управляющая и контролирующая частников. И если кто-то взбрыкнёт, то он сразу обанкротится.
      Маск выпрыгнул в бизнес как чёрт из табакерки и не абы куда, а в самое святое и перспективное - космос и со всеми научными разработками, патентами, учёными и специалистами космического направления.
      А может всё просто, взяли улыбчивого мальчика за шкирку и сказали: - "Ты будешь великим и не превзойдённым изобретателем и бизнесменом, но на наши деньги и с нашим контролем".
      Вот она невидимая рука рынка. Без управления никакого "свободного" рынка не будет, а будет полная анархия и война без правил за рынки сбыта и максимальную прибыль. Вот поэтому никакого свободного рынка нет - всё подконтрольно (кем-то).
      А Маск натуральный милитарист работающий на военную машину США, но симпотяжка и улыбается.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 13:44
        0
        свободного" рынка не будет, а будет полная анархия и война без правил

        Это они нам лапшу повесили устами их ставленников, разных либерастов гайдаров, чубайсов, что" рынок всё отрегулирует", а сами под этим соусом влезли нам, убрали конкурентов, которые им угрожали, результат мы видим...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:58
    +2
    Приставили пистолет к виску Илона?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:04
      +2

      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 12:58
      НОВЫЙ
      0
      Приставили пистолет к виску Илона?
      А они его, пистолет, и не убирали. Вспомните, как стал было выпендриваться маск немного ранее, и как быстро его поставили на место)).
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:00
    +1
    Пентагон закупит 400-500 терминалов спутниковой связи, действующих в защищенном режиме.
    Если в прошлый раз вызвали на ковер, провели "разъяснительную беседу" после чего все вновь заработало, то теперь решили пойти другим путем - закупить терминалы и взять их под свой контроль. Ни чего не жалко для Киева, только воюйте не жалея живота своего.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:02
    +1
    Становится понятно,кому на самом деле starlink принадлежит.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:30
      +2
      Принадлежит он Маску,но его полностью держат за одно место. Дотации,контракты на оборонные запуск, тендеры для НАСА.У них там большая конкуренция, и тот же Безос или ещё кто нибудь спят и видят как отжать все эти контракты.Так что наивно было думать что Маск,все это променяет ради каких то Чубов, и что он что то там может запретить. hi
  5. km-21
    km-21 Сегодня, 13:03
    +5
    Те, кто считают Илона Маска пророссийским, сильно ошибаются.
    Маск и Пентагон играют в хорошего и плохого следователя.
    Но вместе они работают над обеспечением военного превосходства США.
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:13
    +1
    Все пытаются балансировать и искать экономическую выгоду
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:44
    0
    В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

    Уже лучше и не скажешь...
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Таким образом Старлинк, как и Пентагон сторона конфликта и являются нашей законной целью.

    Цели в САР просто просятся или уже пора демонстрировать возможности одного из трех:
    В настоящее время Россия располагает тремя комплексами, которые допускают применение в качестве противоспутникового оружия. Первый — это система A-235 «Нудоль», предназначенная (по разным данным) для перехвата объектов на высотах от 50 до 1000 километров. Второй — перехватчик воздушного базирования 30П6 «Контакт». И, наконец, третий — система противоракетной обороны нового поколения С-500.

    Спутники Starlink располагаются на высоте примерно 550 км над поверхностью Земли.
    Можно перенять (попросить) Китай поделиться:
    11 января 2007 года Китай провел испытание противоспутниковой ракеты. Китайский метеорологический спутник - спутник FY-1C на полярной орбите серии Fengyun, на высоте 865 км, массой 750 кг - был уничтожен средством поражения kinetic, двигавшимся со скоростью в противоположном направлении.