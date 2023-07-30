В американской прессе: Минобороны США приняло меры, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от Starlink

Минобороны США приняло меры, чтобы американский предприниматель Илон Маск не отключил ВСУ от услуг связи, предоставляемых принадлежащей ему компанией Starlink – дочерним предприятием космического гиганта SpaceX. Для этого Пентагон закупит 400-500 терминалов спутниковой связи, действующих в защищенном режиме.Об этом сообщается в газете The New York Times, авторы публикации в которой ссылаются на информированные источники.Договор на закупку оборудования уже заключен в прошлом году. С учетом того, что американские военные теперь будут контролировать подачу сигналов Starlink на украинскую территорию, отключить связь подразделениям ВСУ без ведома Пентагона будет невозможно. Это означает, отмечается в американской прессе, что украинские боевики могут не опасаться, что останутся без связи на поле боя в самый ответственный момент.Компания Starlink вошла на Украину в феврале 2022 года, когда Россия начала свою спецоперацию. Тогда в результате кибератаки, приписываемой «русским хакерам», вышла из строя украинская спутниковая система высокоскоростной связи Viasat, которой пользовались подразделения ВСУ. Изначально «империя» Маска предоставляла услуги бесплатно, но в сентябре прошлого года объявила о прекращении финансирования и предложила Пентагону взять эти расходы на себя.После этого на Украине стали периодически происходить отключения спутниковой связи. В частности, услуги Starlink прекратили оказывать в районах вблизи Крыма.