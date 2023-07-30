Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

Несмотря на то, что ВСУ задействовали в наступательной операции крупные боевые порядки, ранее находившиеся в резерве, они так и не достигли значимых успехов на фронте. В этих условиях украинское командование делает ставку на обстрелы населенных пунктов, в том числе в глубоком тылу, пытаясь как спровоцировать российское руководство на спонтанные военные действия, так и вызвать недовольство в обществе.Так, постоянным атакам подвергается Брянская область, находящаяся по соседству с незалежной. Как заявил губернатор Александр Богомаз, ВСУ только за последние два дня обстреляли несколько сел региона. Целями ударов украинских боевиков стали домовладения и сельскохозяйственные предприятия. Повреждения получили несколько жилых домов и свиноферма, были ранены две женщины и работник предприятия.Подобную террористическую «стратегию» киевского режима активно поддерживают на Западе, уповая на то, что население России устанет от военных действий и будет оказывать давление на власти страны. Это, как надеются кураторы, заставит Москву сесть за стол переговоров и в конечном итоге даст возможность прекратить конфликт – разумеется, на выгодных «цивилизованному миру» условиях.