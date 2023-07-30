Военное обозрение
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Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

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Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

Несмотря на то, что ВСУ задействовали в наступательной операции крупные боевые порядки, ранее находившиеся в резерве, они так и не достигли значимых успехов на фронте. В этих условиях украинское командование делает ставку на обстрелы населенных пунктов, в том числе в глубоком тылу, пытаясь как спровоцировать российское руководство на спонтанные военные действия, так и вызвать недовольство в обществе.


Так, постоянным атакам подвергается Брянская область, находящаяся по соседству с незалежной. Как заявил губернатор Александр Богомаз, ВСУ только за последние два дня обстреляли несколько сел региона. Целями ударов украинских боевиков стали домовладения и сельскохозяйственные предприятия. Повреждения получили несколько жилых домов и свиноферма, были ранены две женщины и работник предприятия.

Подобную террористическую «стратегию» киевского режима активно поддерживают на Западе, уповая на то, что население России устанет от военных действий и будет оказывать давление на власти страны. Это, как надеются кураторы, заставит Москву сесть за стол переговоров и в конечном итоге даст возможность прекратить конфликт – разумеется, на выгодных «цивилизованному миру» условиях.
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6 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 13:20
    +3
    Свиноферму то зачем? Ближайших родственников уже растреливают... бей своих, чтоб чужие боялись laughing Хотя на самом деле не смешно recourse
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:20
    +1
    и свиноферма
    " Дружественный огонь" laughing Своих-то за что?
  3. HAM
    HAM Сегодня, 13:34
    +4
    ".....население России устанет от военных действий и будет оказывать давление на власти страны...."

    Добьются обратного-население страны будет оказывать на власти давление чтобы та начала воевать по настоящему,а не играла в СВО...
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:36
    +3
    свиноферма


    Полные отморозки! На святое покусились! :)
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:47
      0
      Цитата: Вадим Топал-Паша
      Полные отморозки! На святое покусились! :)

      Просчитались хлопчики. Из-за свинины и сала революции в России не произойдет.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:47
    0
    Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

    Главные свинофермы в Киеве, во Львове почему-то здравствуют...