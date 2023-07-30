В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага

Именно патриотизм лежит в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания и вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками

Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота