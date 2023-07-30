В Санкт-Петербурге состоялся главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России

Сегодня в России отмечается День Военно-морского флота. По случаю празднования этой даты министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербург, парадов военных кораблей в городах Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования Военно-Морского Флота в порту Тартус Сирийской Арабской Республики.
Главный парад ВМФ России прошел на Неве и в Кронштадте, как всегда по традиции его принял президент РФ Владимир Путин. В этом году в параде в Северной столице приняли участие 33 корабля и катера, 4 подводных лодки, 8 парусных судов, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Строй кораблей возглавил парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века.
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали представители африканских государств, принимавшие участие в завершившемся накануне втором саммите «Россия-Африка». Хорошая, даже непривычно жаркая, погода в Петербурге позволила огромному количеству жителей и гостей города в полной мере насладиться прохождением военных судов.
Перед началом парада президент РФ принял доклад главнокомандующего Военно-Морским флотом Николая Евменова, после чего вместе с министром обороны и главкомом ВМФ Владимир Путин на катере обошел парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде. Президент поприветствовал моряков и поздравил их с днем ВМФ.
После завершения обхода, российский президент отправился к трибуне, откуда поздравил всех военнослужащих и жителей страны с праздником. Он отметил, что в этом году парад посвящен 320-летию Балтийского флота, 290-летию Северного и 240-летию Черноморского флотов.
В приветственной речи Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что наш флот на протяжении веков был и остается нерушимой силой в защите государственных интересов и рубежей страны. Российские военные моряки во многом определили великую судьбу России, начиная со времен Петра Первого наш Военно-морской флот преданно и беззаветно служит своей стране, подчеркнул президент.
Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага
— напомнил Путин.
Главным предназначением Военно-морского флота России, сложившимся за всю историю его существования, президент назвал защиту Отечества. В этом году юбилейные даты отмечают три флота ВМФ РФ, которые вместе с Тихоокеанским и Каспийской флотилией надежно обеспечивают национальные интересы России в Мировом океане.
Именно патриотизм лежит в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания и вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками
— подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что сегодня Россия постоянно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют тридцать кораблей разных классов. В том числе заступивший на боевое дежурство корвет «Меркурий», названный в честь легендарного брига, почти два века назад одержавшего победу над двумя линейными кораблями.
Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота
— заявил президент.
В конце выступления Владимир Путин поблагодарил личный состав Военно-Морского флота России за безупречное выполнение всех поставленных задач, преданность Отчизне, стойкость и мужество. По завершению речи президента под звуки гимна и залпы орудий начался военно-морской парад ВМФ РФ.
Сухопутная часть парада была представлена на Сенатской площади построением офицеров и курсантов Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», расчетом морской пехоты объединенного учебного центра ВМФ, воспитанников Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и Нахимовского военно-морского училища, а также отрядом юнг «Юнармии».