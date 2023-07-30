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Комбриг Ходаковский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

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Комбриг Ходаковский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

Командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский высказался о ходе контрнаступления ВСУ, о чём он написал в своём ТГ-канале. Так, по словам замначальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по ДНР, направление Старомайорское-Урожайное не рассматривается противником как стратегическое в военном плане, хотя любая победа, верно преподнесённая в СМИ, даёт возможность заработать на общестратегических дивидендах.


Как уточнил Ходаковский, основные усилия украинских вооружённых формирований сосредоточены в настоящее время на Запорожском направлении, также ими планируется нанести удар по Энергодару (это подтверждается и усилением разведки данного района). Всё это делается военнослужащими ВСУ с целью сковать силы нашей армии, в том числе и на других участках, пытаясь, таким образом, не позволить ей осуществить переброску своих подкреплений на направления, представляющие наиболее важное значение. Как отмечает военный деятель, исход событий на этих участках влияет на судьбу этого отрезка войны.

После занятия Старомайорского противник не посчитал нужным закрепиться на этих позициях с тем, чтобы организовать там прочную оборону, напротив, разминировав наши инженерные заграждения в направлении Урожайного. Сегодня благодаря задействованию противником своей авиации, было совершено около 7 налётов на этот населённый пункт, также активно работают средства РЭБ для подавления нашей связи, идёт артподготовка. Очевидно, что предпринимается попытка взять штурмом Урожайное. Ранее противник чуть не захватил изгоном Урожайное, однако, не хватило настойчивости. После этого мы усилили там своё присутствие, пресекая на протяжении последних нескольких дней любые попытки взять этот посёлок в лоб. Захватив Старомайорское, противнику была предоставлена возможность выйти Урожайному во фланг, что создало серьёзные риски, угрожающие нашей обороне

– подчеркнул заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
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10 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 15:06
    +7
    вчера тут писали что российские войска заняли передовые позиции в Старомайорском, сегодня цитируют Ходаковского, который говорит что оно захвачено противником. И никакого диссонанса
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: Uno
      вчера тут писали что российские войска заняли передовые позиции в Старомайорском, сегодня цитируют Ходаковского, который говорит что оно захвачено противником. И никакого диссонанса

      После занятия Старомайорского противник не посчитал нужным закрепиться на этих позициях
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:20
        +1
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Uno
        вчера тут писали что российские войска заняли передовые позиции в Старомайорском, сегодня цитируют Ходаковского, который говорит что оно захвачено противником. И никакого диссонанса

        После занятия Старомайорского противник не посчитал нужным закрепиться на этих позициях

        Ну так логично он пишет. Вместо того что бы закрепиться и подтянуть силы , что бы ждать контрудар ВС РФ, ВСУ продолжает наступление. Рискует, но может и преуспеть .
  2. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:23
    -3
    одни приходят,другие уходят.,одни тёрки трут,что бы им дали денег и оружие,другие наоборот,предлагают людоедам те же деньги и оружие.......и кто из них,больше офффуел
  3. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:36
    -1
    Командир бригады «Восток»

    замначальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по ДНР

    заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР


    Чёрт подери, да кто же он !? :)
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:49
      -2
      мужик епт,в отличии от тебя,с тупыми вопросами....
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:51
        0
        Ну это у Вас "ума - палата", а мы вот никак не можем понять, что же за должность он занимает. И, о боже... вражья Википедия нам сообщает, что Ходаковский- один из основателей батальона "Восток", но уже не командир.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:49
      0
      Почти что кардинал Ришелье... yes
      ************,,,**********
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:07
    0
    Забрали, отошли, перешли, вошли и.т.д и.т.п, всё лирика. Основное то, что Украина будет единственной, кто понесёт ощутимые потери для своего существования, в различных секторах.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:15
      0
      Я уже сейчас удивляюсь, почему у них нет дикой инфляции?
      Нам то сообщают, что электричества и топлива у украинцев почти нет, все мужики на фронте, экономика рухнула. Ничего не производится, налоги не собираются, а центробанк гривны печатает как американцы- просто так. А где тогда излишек денежной массы на рынке, высокие цены и дефицит продуктов???