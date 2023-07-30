Комбриг Ходаковский прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

После занятия Старомайорского противник не посчитал нужным закрепиться на этих позициях с тем, чтобы организовать там прочную оборону, напротив, разминировав наши инженерные заграждения в направлении Урожайного. Сегодня благодаря задействованию противником своей авиации , было совершено около 7 налётов на этот населённый пункт, также активно работают средства РЭБ для подавления нашей связи, идёт артподготовка. Очевидно, что предпринимается попытка взять штурмом Урожайное. Ранее противник чуть не захватил изгоном Урожайное, однако, не хватило настойчивости. После этого мы усилили там своё присутствие, пресекая на протяжении последних нескольких дней любые попытки взять этот посёлок в лоб. Захватив Старомайорское, противнику была предоставлена возможность выйти Урожайному во фланг, что создало серьёзные риски, угрожающие нашей обороне

Командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский высказался о ходе контрнаступления ВСУ, о чём он написал в своём ТГ-канале. Так, по словам замначальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по ДНР, направление Старомайорское-Урожайное не рассматривается противником как стратегическое в военном плане, хотя любая победа, верно преподнесённая в СМИ, даёт возможность заработать на общестратегических дивидендах.Как уточнил Ходаковский, основные усилия украинских вооружённых формирований сосредоточены в настоящее время на Запорожском направлении, также ими планируется нанести удар по Энергодару (это подтверждается и усилением разведки данного района). Всё это делается военнослужащими ВСУ с целью сковать силы нашей армии, в том числе и на других участках, пытаясь, таким образом, не позволить ей осуществить переброску своих подкреплений на направления, представляющие наиболее важное значение. Как отмечает военный деятель, исход событий на этих участках влияет на судьбу этого отрезка войны.– подчеркнул заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.