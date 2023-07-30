«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

Российские войска проявляют повышенную активность на северном участке фронта, в частности на Купянском направлении, местами выбивая ВСУ с насиженных позиций и продвигаясь на новые рубежи. Большую роль при этом играет артиллерия, которая во многих случаях подготавливает условия для прорыва. В частности, применяются крупные калибры, такие как 300-мм РСЗО «Смерч» и их усовершенствованная версия «Торнадо-С».
Русские атакуют украинские позиции в направлении Купянска с использованием модернизированных комплексов «Торнадо-С», которые бьют высокоточными ракетами 9М544/9М549. Данные боеприпасы наводятся по спутниковой системе ГЛОНАСС. Их дальность в сравнении с НУРС увеличилась до 120-200 км, поэтому превышает дистанцию поражения, например, [ОТРК] «Точка-У»
- говорится в издании Defence24.
«Точка-У» является на Западе своеобразным эталоном для оценки дистанции применения ракет, так как ВСУ в первый год конфликта активно использовали ее для поражения удаленных целей, которыми зачастую становились мирные кварталы городов Донбасса. Со временем арсеналы данного типа оружия у киевского режима иссякли и «Точку-У» заменили американские РСЗО HIMARS и MLRS.
«Торнадо-С» позволяет безопасно атаковать цели, избегая контрбатарейного огня, дистанция которого для ВСУ в настоящее время ограничена 85 км, то есть дальностью действия HIMARS и MLRS
- указывается в польской прессе.