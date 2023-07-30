«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

Русские атакуют украинские позиции в направлении Купянска с использованием модернизированных комплексов «Торнадо-С», которые бьют высокоточными ракетами 9М544/9М549. Данные боеприпасы наводятся по спутниковой системе ГЛОНАСС. Их дальность в сравнении с НУРС увеличилась до 120-200 км, поэтому превышает дистанцию поражения, например, [ОТРК] «Точка-У»

«Торнадо-С» позволяет безопасно атаковать цели, избегая контрбатарейного огня, дистанция которого для ВСУ в настоящее время ограничена 85 км, то есть дальностью действия HIMARS и MLRS