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«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

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«Избегают контрбатарейного огня HIMARS»: в польской прессе оценили применение РСЗО «Торнадо-С» под Купянском

Российские войска проявляют повышенную активность на северном участке фронта, в частности на Купянском направлении, местами выбивая ВСУ с насиженных позиций и продвигаясь на новые рубежи. Большую роль при этом играет артиллерия, которая во многих случаях подготавливает условия для прорыва. В частности, применяются крупные калибры, такие как 300-мм РСЗО «Смерч» и их усовершенствованная версия «Торнадо-С».


Русские атакуют украинские позиции в направлении Купянска с использованием модернизированных комплексов «Торнадо-С», которые бьют высокоточными ракетами 9М544/9М549. Данные боеприпасы наводятся по спутниковой системе ГЛОНАСС. Их дальность в сравнении с НУРС увеличилась до 120-200 км, поэтому превышает дистанцию поражения, например, [ОТРК] «Точка-У»

- говорится в издании Defence24.

«Точка-У» является на Западе своеобразным эталоном для оценки дистанции применения ракет, так как ВСУ в первый год конфликта активно использовали ее для поражения удаленных целей, которыми зачастую становились мирные кварталы городов Донбасса. Со временем арсеналы данного типа оружия у киевского режима иссякли и «Точку-У» заменили американские РСЗО HIMARS и MLRS.

«Торнадо-С» позволяет безопасно атаковать цели, избегая контрбатарейного огня, дистанция которого для ВСУ в настоящее время ограничена 85 км, то есть дальностью действия HIMARS и MLRS

- указывается в польской прессе.

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13 комментариев
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  1. DenD
    DenD Сегодня, 14:07
    +11
    Больше "Торнадо", хороших и разных. Ну и больше снарядов к ним.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      +3
      Польша примеряет все успехи и наработки российской армии на себе и, с той же нахрапистостью что и Украина, пытается выбить из бюджета ЕС побольше денег для себя пока само ЕС не накрылось медным тазом от санкций против России и безмерной военной помощи для Украины. fool
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 14:09
      +5
      Если контрабатарейки нет, то актуальнее второе.Больше сосисок хороших и разных особенно термобарических drinks good
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:56
        +5
        Цитата: "у киевского режима иссякли «Точка-У» ". А у нас, говорят, их полно на складах и зачем они там "гниют" без дела? Неужели, если нашли применение даже старым танкам Т-55, то не найдутся цели для "Точки-У"? Вкусно и Точка! fellow
    3. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:33
      +1
      Цитата: DenD
      Больше "Торнадо", хороших и разных

      А сколько еще интересных названий погодных явлений осталось для новых, еще более эффективных РСЗО. Самум, бора, голомня- и это только навскидку, а если в словарях покопаться...
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 16:31
        0
        Сделать кузькину мать под 200МТ и назвать Метеорит good
    4. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:24
      +1
      Больше "Торнадо", хороших и разных. Ну и больше снарядов к ним.

      После поездки Шойгу в КНДР может корейцы передадут нам РСДЗ с ракетами диаметром 600 мм и с дальностью 300-350 км.
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:11
    +2
    what Откуда там
    ...дальность .... увеличилась до 120-200 км...
    ? До 120км для 9М544/9М549 ведь, нет?
    1. DenD
      DenD Сегодня, 14:18
      +1
      Вот если честно, на данное время, очень глупо смотреть на ТТХ, тех или иных вооружений, печатаемых прессой (извините, это не укор, Вам). В настоящее время идёт поток новинок вооружений, у которых даже имён нет, примерно так "изделие №..."
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:20
      0
      Ракеты с дальностью поражения 200 км возможно,что уже в войсках.Новость от марта этого года.
      В войсках ждут новых ракет для "Торнадо С" с дальностью до 200 км

      105-й полк НМ ДНР сообщил, что в войсках ожидают поступление новых ракет для отечественного аналога американской РСЗО HIMARS , доставившей нашим бойцам немало проблем на фронте, системы "Торнадо С".
      Однако, отмечают авторы телеграм-канала полка, в то время как Хаймарсов становится все меньше у ВСУ вследствие "естественной убыли", то "Торнадо С" напротив, только увеличивает свое присутствие в зоне СВО.
      "Скоро ожидается поступление наших новых ракет, которые и вовсе будут летать на 200 км", – информируют авторы канала.
      После появления данного типа ракет возможности российской группировки для нанесения ударов по тылам ВСУ, в том числе колоннам боевой техники, заметно возрастут.

      https://m.vk.com/wall-105103266_137192
  3. Ехим
    Ехим Сегодня, 14:16
    -1
    Режим ГТА(из одноименной игры GTA) из видео это все разрушить?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:16
    +2
    Цитата: кредо
    Польша примеряет все успехи и наработки российской армии на себе и, с той же нахрапистостью что и Украина, пытается выбить из бюджета ЕС побольше денег для себя пока само ЕС не накрылось медным тазом от санкций против России и безмерной военной помощи для Украины. fool

    Польша следует своим даним традициям, забывать: забыли про три раздела, Прагу и графа Муравьёва-Виленского.
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:53
    +2
    Какие то детские рассуждения. Смерч подъехал, дал залп и уехал пока ракеты летят в цель, собственно и Град накрыть не реально.