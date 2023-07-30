Китайская пресса: Зеленский фактически навел российские ракеты на командный пункт ВСУ

Военное ведомство РФ сообщило о нанесенном 28 июля высокоточным ударе по командному пункту ВСУ, размещенному в Днепропетровске. Данная атака стала акцией возмездия за бомбежку войсками киевского режима Таганрога – по мирному городу была запущена переделанная ракета от зенитного комплекса С-200. Как ни раз сообщали в Москве, на подобные террористические акты ВС РФ будут отвечать уничтожением украинского командования. На этот раз возмездию помог сам Зеленский, который фактически навел на цель российские средства поражения.Как указывается в китайском издании Asia Times, пока глава киевского режима позировал в Днепропетровске, российская разведка тщательно отмечала его передвижения и в итоге установила место дислокации командного состава ВСУ, куда Зеленский прибыл для проведения рабочего совещания с генералами и полевыми командирами.Как отмечается, украинская пресса пытается изобразить данный удар как нападение на жилой комплекс, однако многоэтажные дома пострадали в результате падения зенитной ракеты ВСУ. При этом киевский режим сохраняет молчание по поводу последствий обстрела командного пункта. По всей видимости, есть что скрывать, а значит удар пришелся точно по цели. Вполне возможно, что вместе с украинскими кадрами пострадали и их кураторы из США, без которых не обходится принятие ни одного сколько-нибудь значимого решения.