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Китайская пресса: Зеленский фактически навел российские ракеты на командный пункт ВСУ

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Китайская пресса: Зеленский фактически навел российские ракеты на командный пункт ВСУ

Военное ведомство РФ сообщило о нанесенном 28 июля высокоточным ударе по командному пункту ВСУ, размещенному в Днепропетровске. Данная атака стала акцией возмездия за бомбежку войсками киевского режима Таганрога – по мирному городу была запущена переделанная ракета от зенитного комплекса С-200. Как ни раз сообщали в Москве, на подобные террористические акты ВС РФ будут отвечать уничтожением украинского командования. На этот раз возмездию помог сам Зеленский, который фактически навел на цель российские средства поражения.


Как указывается в китайском издании Asia Times, пока глава киевского режима позировал в Днепропетровске, российская разведка тщательно отмечала его передвижения и в итоге установила место дислокации командного состава ВСУ, куда Зеленский прибыл для проведения рабочего совещания с генералами и полевыми командирами.

Как отмечается, украинская пресса пытается изобразить данный удар как нападение на жилой комплекс, однако многоэтажные дома пострадали в результате падения зенитной ракеты ВСУ. При этом киевский режим сохраняет молчание по поводу последствий обстрела командного пункта. По всей видимости, есть что скрывать, а значит удар пришелся точно по цели. Вполне возможно, что вместе с украинскими кадрами пострадали и их кураторы из США, без которых не обходится принятие ни одного сколько-нибудь значимого решения.
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17 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:25
    +3
    Военное ведомство РФ сообщило о нанесенном 28 июля высокоточным ударе по командному пункту ВСУ,
    Жаль Зелю не прихватили !
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:56
      +1
      Цитата: Uncle Lee
      Жаль Зелю не прихватили !

      Зачем? "возмездию помог сам Зеленский, который фактически навел на цель российские средства поражения."
      Пусть и дальше наводит.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:18
        +2
        Командный пункт ВСУ в Днепропетровске.... это тот который вчера показали по ТВ с разбитой левой частью, кажется 7-этажный? Но по ТВ его обозвали местным зданием СБУ и почему то его не трогали раньше, как и целый год не трогали СБУ в Киеве, на отдельном острове Днепра, где нет гражданской застройки - бей не хочу!
        Вот и здесь, не трогали полтора года и вдруг решились, но подождав отъезда делегации. Или у нас долго прицеливались, или "Искандер" летает медленно. Чем дальше, тем больше вспоминаю чеченские войны, когда "босиком по снегу из окруженного Первомайского", где "на каждого боевика по одному нашему снайперу" (Б. Ельцин). А далее будут не 9-этажки в Москве, а 90-этажки в Москва-сити? Де жа вю, какое-то.... angry
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:10
      +1
      Жаль Зелю не прихватили !

      Наоборот, этого гада нужно всячески охранять, чтобы потом захватить, придать суду и повесить как вешали верхушку фашистской Германии по решению Нюренбергского трибунала.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:38
        +1
        Судя по тому,как у нас старательно берегут мораторий на вмн,то ничего Зеле не грозит.Да и в Нюрнберге сейчас "заседсют"потомки нацистов.Фашисты были в Италии,если подходить четко к формулировке этой гадости.Так,что Зелю-на ликвидацию ракнтным ударом
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:27
    +5
    Дык чё, теперь Зеля типо Херой России? Наш человек в тылу врага? Чем же его москали купили? Мабуть, обицялы шо он выиграет Всемирный КВН 2025 ? /ржёт/ :)
    З.Ы. Ну а если серьёзно, то из С-200 получается не такая уж и плохая ОТР. Дальность -достаточная. А точность ... Ну, в город попасть может, а больше для террористических целей и не обязательно. И если ещё их массово начнут пускать, то все и не собьёшь любой ПВО. А ведь ракет к С-200 по всему миру полным-полно...
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:56
      +1
      Кстати таки да. Пора бы СБУ заинтересоваться перемещениями Зе. Китайские "товарищи" подметили, что это жжжж не спроста.Тройной агент однако. Фото зачетное- три брата-акробата.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:28
    +9
    А зачем притягивать как ответку за Таганрог? Когда нашли, где этот штаб ВСУ ,тогда и врезали.Моё мнение.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:30
      +1
      Когда нашли, где этот штаб ВСУ ,тогда и врезали.Моё мнение.
      Когда нашли, тогда было нельзя. Евреи запретили трогать зелю. Вот и ждали пока он от туда уедет подальше. Китайцы практически прямым текстом говорят об этом.
      1. Роман Ефремов
        Роман Ефремов Сегодня, 15:25
        0
        Кто конкретно из евреев вам сообщил, что они запретили трогать Зелю?
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 14:43
      +3
      Согласен, Таганрог непричем. Позабавило фото. В кулуарах комментаторов ВО бытовало мнение, что Залужный это голова, типа палец в рот ему не клади. На фотографии же он, прости господи, напоминает, в данном случае, обезьяну с пистолетом. Интересно, а патронов ему дали в придачу к пистолету. Если дали, то печалит меня судьба всего живого, оказавшегося на глазах этого организма, особенно кошек и ворон. Зеленский же напомнил мне бармалея
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:04
        +1
        Интересно, а патронов ему дали в придачу к пистолету.
        Дали, один... с серебряной пулей. Прошлая, обыкновенная пуля, прошла сквозь голову, не задев жизненно важных органов и он вернулся в строй. winked
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 14:32
    0
    Чтобы начать уничтожать командование противника, надо дождаться, когда прилетит по Таганрогу или Москве. Ну, ОК. Можно еще отвести войска к старым границам, если пообещают подписать выгодный договор.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:51
      +2
      Цитата: invisible_man
      Можно еще отвести войска к старым границам, если пообещают подписать выгодный договор.

      Можно и к старым границам 1946-го года отвести. Запросто.
    2. aleks26
      aleks26 Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: invisible_man
      Чтобы начать уничтожать командование противника, надо дождаться, когда прилетит по Таганрогу или Москве.

      Ну так сегодня утром и прилетело по Москва Сити. И что дальше?
      1. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:30
        0
        В очередной раз объявят Буданова и Залужного погибшими, перенесут очередную "красную линию".
  5. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:29
    +1
    Лица на фото - счастливые и довольные, как будто и нет войны. Или они ЗНАЮТ что им ничего не угрожает. По факту из Украинской верхушки- все живы здоровы. Вот такие дела...
    А после слов Путина на афросаммите о том, что нас попросили отодвинуть войска от Киева и мы выполнили ... не удивлюсь, что и за этих упырей попросили.