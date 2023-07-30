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Министр обороны Италии: конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением

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Министр обороны Италии: конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением

Конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением. Киев не способен повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, так как сталкивается там с серьезными проблемами.


Такое мнение высказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Он видит выход из ситуации лишь на основе политического выбора, а не в результате реализации одной из сторон силового варианта. При этом чиновник понимает, что трудно предугадать, как поведут себя дальше участники конфликта, поэтому срок его завершения прогнозировать невозможно.

Министр отметил, что в мире в последнее время происходят события, нарушающие привычные представления и заставляющие забыть о «демократических ценностях». Вместе с тем, считает Крозетто, они ускоряют переход к мирным договоренностям.

Он отмечает, что действия противников в зоне боевых действий вошли в фазу застоя, а это означает, что скорого завершения конфликта ждать не приходится. Украинские военные перешли было в контрнаступление, но оно наткнулось на мощную оборону ВС России.

Российская оборона осложняет наступление

- выдал Крозетто «оригинальную» мысль.

Наступление ВСУ в зоне российской спецоперации стартовало в начале прошлого месяца. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, за это время украинские военные понесли катастрофические потери, но не смогли добиться существенного успеха ни на одном из участков фронта.
Использованы фотографии:
Минобороны Италии
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:28
    +3
    Один американский полковник в интервью их прессе прямо обвинил Зелю в бездарности и сливе в прессу многих военных планов партнеров Украины. Типа это ведёт к потерям ЛС ВСУ и поставляемой техники.
    ИМХО Зелю плавно готовят к сливу.
    Ибо недовольство Зелей всё чаще озвучивается в их прессе.

    зы Потом будет что-то вроде - не вынеся тяжести ответственности, в глубокой депрессии из-за многочисленных провалов в политике и военном руководстве и на этой почве серьезных разногласий с соратниками совершил самоубийство Зеленский Володимыр из подаренного ранее пистолета.... Аминь.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 14:43
      +4
      ИМХО Зелю плавно готовят к сливу.


      А это хоть что-то принципиально изменит?
      Ну уйдет(или даже например умрет) Зеленский - на смену ему придет Порошенко, Тимошенко или вообще какой-нибудь абсолютно "новый и свежий" деятель (блогер Арестович или военный Залужный или комик Притула).
      А основной вектор политики Украины от этого разве изменится?
      1. Kreta25
        Kreta25 Сегодня, 14:47
        +1
        Так и Лобода может прийти, и Чулпан.
        Можно подумать, все эти говоруны и посиделочники что-то там решают.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:44
      +2
      Российская оборона осложняет наступление
      Гениально ! bully
  2. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 14:35
    +1
    Я просто балдею от наглости этого итальянца! Он судит о перспективах окончания конфликта , не имея полной информации о соотношении сил сторон.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:37
      +1
      Им это без надобности....
      Главное медийно прозвучать.
      Особенно гениально высказывание что наши ребята "осложняют наступление" (с) laughing
      Наверно по мысли этого итальянского "стратега" наши ребята вообще не должны сопротивляться ВСУшникам.
      Типа до Урала сразу пропустить. wassat
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Вадим Топал-Паша
      Я просто балдею от наглости этого итальянца!

      Наглости или тупости? Он не понимает цели сторон. РФ и Запроливья. Рубка на на жизнь, а на смерть.
    3. dump22
      dump22 Сегодня, 14:51
      +3
      не имея полной информации о соотношении сил сторон


      Извините, а почему вы решили, что министр обороны Италии не имеет такой информации?
      Разведка НАТО по вашему совсем не умеет собирать ее?

      Я вот думаю, он имеет информации о конфликте в 100 раз больше, чем я или вы. У нас с вами в распоряжении только открытые источники.
  3. guest
    guest Сегодня, 14:43
    +1
    Министр обороны Италии: конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением

    И это говорит один из главных поставщиков оружия киевскому режиму.
  4. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 14:45
    +1
    Они зачем говорят всю эту бессмыслицу? Лишь бы было что сказать?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:46
    +2
    Политическим решением? Мне видится только одно: безоговорочная капитуляция нацистской Украины.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:04
    0
    Этот жирный "воин" пусть со своей премьер-министершей "с пониженной социальной ответственностью" переговоры ведет. О том, что они будут делать после выборов. Итальянцы на выборах хотели обновления правительства. И обновили. Взяточников на дуpу.