Российская оборона осложняет наступление

Конфликт на Украине может быть остановлен политическим решением. Киев не способен повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, так как сталкивается там с серьезными проблемами.Такое мнение высказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто.Он видит выход из ситуации лишь на основе политического выбора, а не в результате реализации одной из сторон силового варианта. При этом чиновник понимает, что трудно предугадать, как поведут себя дальше участники конфликта, поэтому срок его завершения прогнозировать невозможно.Министр отметил, что в мире в последнее время происходят события, нарушающие привычные представления и заставляющие забыть о «демократических ценностях». Вместе с тем, считает Крозетто, они ускоряют переход к мирным договоренностям.Он отмечает, что действия противников в зоне боевых действий вошли в фазу застоя, а это означает, что скорого завершения конфликта ждать не приходится. Украинские военные перешли было в контрнаступление, но оно наткнулось на мощную оборону ВС России.- выдал Крозетто «оригинальную» мысль.Наступление ВСУ в зоне российской спецоперации стартовало в начале прошлого месяца. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, за это время украинские военные понесли катастрофические потери, но не смогли добиться существенного успеха ни на одном из участков фронта.