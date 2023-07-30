Западная пресса: Британские военные намерены провести подготовку украинского спецназа для захвата Крыма

Данная операция будет включать в себя удары с воздуха, моря и суши. Бойцы подразделений специального назначения ВСУ будут задействовать технику с тем, чтобы подорвать и парализовать российские войска. В других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, в то время как операция будет поддерживаться за счёт нового запаса ракет большой дальности. Поставлять их будут такие страны, как Великобритания, США и Германия

В настоящее время Великобритания занимается подготовкой спецназа ВСУ с целью захвата ими Крыма, сообщает британский таблоид Daily Express, ссылаясь на источники. По данным издания, данную операцию украинская армия планирует осуществить до Рождества.– отмечают авторы материала.Как уточнили в публикации, украинские военнослужащие будут обучаться в боевом лагере в городе Окхэмптон в графстве Девон, доступ к которому запрещён не только представителям общественности, но даже и другим воинским частям. Как сообщил Daily Express один из высокопоставленных британских военных источников, основной акцент в этой подготовке делается на некоей гибкой тактике, использующейся НАТО. Тактика эта заключается в «формировании украинскими войсками поле боя, до того как основной удар будет нанесён в самое сердце врага».Напомним, что по данным портала Military Watch Magazine тема вторжения на полуостров стала главным поручением, данным Киеву со стороны Запада в ходе начатого ВСУ контрнаступления. Как уточнили колумнисты журнала, это обусловлено тем, что не только для руководства страны, но и для союзников Украины Крым имеет символическое значение. Однако, признало издание, осуществление данной задачи требует немало усилий, прежде всего, за счёт того, что украинская армия не обладает боевой авиацией , равно как и испытывает острый дефицит средств ПВО.