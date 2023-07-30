Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса: Британские военные намерены провести подготовку украинского спецназа для захвата Крыма

17
Западная пресса: Британские военные намерены провести подготовку украинского спецназа для захвата Крыма

В настоящее время Великобритания занимается подготовкой спецназа ВСУ с целью захвата ими Крыма, сообщает британский таблоид Daily Express, ссылаясь на источники. По данным издания, данную операцию украинская армия планирует осуществить до Рождества.


Данная операция будет включать в себя удары с воздуха, моря и суши. Бойцы подразделений специального назначения ВСУ будут задействовать технику с тем, чтобы подорвать и парализовать российские войска. В других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, в то время как операция будет поддерживаться за счёт нового запаса ракет большой дальности. Поставлять их будут такие страны, как Великобритания, США и Германия

– отмечают авторы материала.

Как уточнили в публикации, украинские военнослужащие будут обучаться в боевом лагере в городе Окхэмптон в графстве Девон, доступ к которому запрещён не только представителям общественности, но даже и другим воинским частям. Как сообщил Daily Express один из высокопоставленных британских военных источников, основной акцент в этой подготовке делается на некоей гибкой тактике, использующейся НАТО. Тактика эта заключается в «формировании украинскими войсками поле боя, до того как основной удар будет нанесён в самое сердце врага».

Напомним, что по данным портала Military Watch Magazine тема вторжения на полуостров стала главным поручением, данным Киеву со стороны Запада в ходе начатого ВСУ контрнаступления. Как уточнили колумнисты журнала, это обусловлено тем, что не только для руководства страны, но и для союзников Украины Крым имеет символическое значение. Однако, признало издание, осуществление данной задачи требует немало усилий, прежде всего, за счёт того, что украинская армия не обладает боевой авиацией, равно как и испытывает острый дефицит средств ПВО.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken
    Aken Сегодня, 16:00
    +1
    «формировании украинскими войсками поле боя, до того как основной удар будет нанесён в самое сердце врага»

    Кто-то что-то понял из этой фразы?
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 16:06
      0
      Навязать свою инициативу, путём гипотетических, гибридных ударов, с последующим продвижением вглубь территории, до того как будет нанесён комплексный удар по точке интереса.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:17
        0
        А в городе Окхэмптон в графстве Девон есть соборы со шпилями? Не пора ли их посмотреть Петрову и Боширову. Один флакончик Новичка и вся Мелкобритания будет в ужасе и панике. Надо только заранее предупредить всех котиков в Окхэмптоне и Скрипалей, если они там прячутся. "Расстреливать два раза уставы не велят!" (В. Высоцкий) lol
    2. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 16:22
      0
      «формировании украинскими войсками поле боя, до того как основной удар будет нанесён в самое сердце врага».
      Кто-то что-то понял из этой фразы?
      В двух словах: "цыганочка с выходом". Кстати в Великобритании очень сильны позиции цыганской диаспоры, так что не стоит удивляться тому что некоторые приёмы в тактике проведения неких акций перенимаются силами САС. Кроме шуток, вполне себе серьёзно yes
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:22
      -1
      Цитата: Aken
      Кто-то что-то понял из этой фразы?

      Это информация совсек.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:29
      0
      Британские военные будут тренировать х@хло-спецназ брать крым? А как? belay
      Для этого им придется задать вопросы британским ученым!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:01
    +1
    Верю что наши ребята и этот наступ отобьют. Главное не прощёлкать как с мостом. Тогда скакуасы тоже заранее предупреждали что нападут и не один раз.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:08
      +1
      На фото-будуще в скором,трупы.Что самое интересное,они верят,что смогут захватить Крым.Про мост Вы правы,только после второго удара стало доходить,да и то,только в планах(судя по статье сегодня)
      1. Катя_Иванова
        Катя_Иванова Сегодня, 16:17
        -4
        Цитата: dmi.pris1
        .Что самое интересное,они верят,что смогут захватить Крым.)
        И я верю, что смогут. В 1954 году смогли, смогут и сейчас.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:27
          0
          Смогут,в горячечном бреду в палате психбольницы..Впрочем,Ваш пример к 195к году не выдерживает никакой критики.Власть в Кремле легко идет на уговоры,но не до такой же степени.Кстати,я например лет двадцать назад думал,что лет через пятнадцать в случае шухера защищать страну будет некому.Ошибся,глядя на героизм наших ребят
  3. r5555
    r5555 Сегодня, 16:10
    -4
    Почему туда не прелитит дрон !? Сколько можно уже терпеть ! Когда наш царь уже станет мужиком
    1. konst
      konst Сегодня, 16:19
      -2
      По конституции Путин не власть.Когда же конституцию будете изучать?Договор на квартиру изучаете,а договор о существовании нет.Идиотизм
  4. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 16:10
    +1
    Интересно чему это такому бриты могут обучить спецназ ВСУ, да и вообще специальные подразделения выполняют совершенно иную функцию, антитеррористическая деятельность, включающая уничтожение террористов и освобождение захваченных заложников из плена, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных объектов и лиц, ну ни как не захват целого полуострова, пупок надорвут. Писали бы честно, готовят террористов-диверсантов.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:16
    +2
    я не буду утверждать, но очень смахивает на очередной инфовброс, просто логически подумайте, для захвата Крыма, даже в теории потребуются сотни тысяч войск, все сказки про удары с моря и воздуха, остаются сказками. как показала практика где реально развернута нормальная объектовая ПВО шансов прорвать нашу оборону маловато.. с четом того что сегодня праздник, данная статья скорее всего кинута что бы его подпортить..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:25
      -1
      Цитата: incoggnoto
      с четом того что сегодня праздник, данная статья скорее всего кинута что бы его подпортить..

      Чойта не сильно подпортили. Разве что криво улыбнулись.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:21
    0
    Западная пресса: Британские военные намерены провести подготовку украинского спецназа для захвата Крыма
    fool Проще простого. Рота гурхов обучит дивизию бандерлогов владеть жутким ножем... feel Правда в Крымскую войну, наши не разобрались и в контратаке стоптали гурхов, как плесень. request
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:23
    -1
    По данным издания, данную операцию украинская армия планирует осуществить до Рождества.

    До Рождества какого года и по какому календарю? Непонятка.