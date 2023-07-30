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Министр обороны ФРГ: Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

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Министр обороны ФРГ: Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

В мае этого года Великобритания первой среди украинских союзников сняла табу на поставку боеприпасов дальнего радиуса действия, предоставив Киеву крылатые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow. Следом в июле в Париже заявили, что также готовы поставить Украине неопределенное количество крылатых ракет того же типа, которые во Франции называются Scalp.


Особых преимуществ это новое «чудо-оружие» ВСУ не принесло. Российские зенитчики довольно быстро научились перехватывать большую часть этих ракет, несмотря на то, что они считаются малозаметными.

При этом киевские власти продолжают клянчить у западных спонсоров боеприпасы большой дальности поражения, утверждая, что без них никак не добиться успеха в буксующем почти два месяца контрнаступлении ВСУ. Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин срочно организовать поставку имеющихся в арсеналах бундесвера немецко-шведских крылатых ракет «воздух-поверхность» Taurus, способных поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Мы очень рассчитываем на немецкие ракеты Taurus

— заявил украинский посол в интервью немецким СМИ, выразив уверенность, что после поставки танков Берлин быстро примет положительное решение по этому вопросу.

Просьбу Киева в предоставлении этого оружия уже поддержали в бундестаге, причем как представители оппозиции, так и правительственного большинства. Немецкая газета Der Tagesspiegel пишет, что эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер обратился к правительству с требованием немедленно поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Его поддержал и эксперт правоцентристской Свободной демократической партии (СвДП) по обороне Маркус Фабер.

Кизеветтер заявил, что на вооружении бундесвера имеется 600 систем Taurus, 450 из которых выведены из эксплуатации и находятся на консервации. По мнению политика, они могут быть модернизированы ведущим европейским производителем ракетных систем компанией MBDA Deutschland, после чего ракеты можно будет отправить на Украину.

В свою очередь, мнение коллеги поддержал Маркус Фабер, указавший на «высокую эффективность» поставленных Украине Великобританией крылатых ракет. То что украинские националисты применяют Storm Shadow в том числе для ударов по гражданским объектам на территории РФ немецких политиков, конечно, нисколько не смущает.

Неожиданно принципиальную позицию в этом вопросе занял министр обороны ФРГ Борис Писториус. Представитель бундесвера сообщил Der Tagesspiegel, что глава немецкого военного ведомства заявил категорическое «нет» на поставку крылатых ракет Киеву. По данным газеты, вопрос о причинах такого решения пока остается без ответа.

К слову, производство одной ракеты Taurus обходится примерно в миллион долларов. В некоторых модификациях боеприпас может запускаться с морских и наземных пусковых установок, в мобильном варианте они могут быть смонтированы на грузовых автомобилях.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/KEPD-150/350_TAURUS
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:41
    +2
    Значит,эти ракеты уже на вна,раз помянули про них
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:04
      0
      Чего там ещё Германия была "не намеренна" поставлять украфашистам?
      Летальные средства, потом артиллерию, потом танки, самолёты ...
      Только с зенитками не соврали. Честно сразу признались, что поставляют
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 16:08
        0
        "Чего там ещё Германия была "не намеренна" поставлять украфашистам?
        Летальные средства, потом артиллерию, потом танки, самолёты ...
        Только с зенитками не соврали. Честно сразу признались, что поставляют"

        Однако есть и отрадные новости от наших военных экспертов:
        "Противник сообщает, что ВС РФ получили технологию, способную глушить связь со спутниками Starlink на фронте.
        «Испытывают и готовят к промышленному производству. Фронт без Starlink – существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет», заявил командир подразделения БПЛА ВСУ Маляр."
  2. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:42
    +2
    Их не поставляют по причине отсутствия носителей для их запуска, не более. Как только появятся первые F-16, сразу появятся.
    1. Комментарий был удален.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: Колхоз-дело добровольное.
      Их не поставляют по причине отсутствия носителей для их запуска, не более. Как только появятся первые F-16, сразу появятся.

      В некоторых модификациях боеприпас может запускаться с морских и наземных пусковых установок, в мобильном варианте они могут быть смонтированы на грузовых автомобилях.

      Кроме того Storm Shadow к Су-24 успешно прикрутили и не думаю, что не смогут Taurus.
  3. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 15:52
    +2
    Леопарды тоже отказывались поставлять, но все равно прогнулись под полосатых хозяев. Кончились настоящие немцы, остались одни гендеры. Во всяком случае, в кабинете ливерной колбасы.
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:56
      +2
      Анналена Бербок официально заявила, нисколько не стесняясь, что на мнение немецких избирателей ей побоку и мнение граждан Германии при принятии политических решений учитываться не будет.
  4. guest
    guest Сегодня, 15:52
    0
    Министр обороны ФРГ: Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

    Помню нечто подобное говорили и про леопарды. По этой аналогии поставка этих ракет нацистам уже началась или как минимум в стадии подготовки.
  5. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 16:15
    0
    Ёжики плакали, но кактус всё-таки ели!
    А про немецких ёжиков думаю так – их специально сами-знаете-кто загоняют в угол с прицелом на возрождение нацизма. украинцы, поляки – это хорошо, но немец - лучший солдат. Не дай Бог, чтобы у него появился новый фюрер...