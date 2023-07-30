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«Вскоре будут поставлены на Украину»: бельгийская компания осуществляет ремонт БТР М113

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«Вскоре будут поставлены на Украину»: бельгийская компания осуществляет ремонт БТР М113

Бельгийская фирма John Cockerill, работающая в оборонной сфере, осуществляет ремонт бронетранспортеров, предназначенных для ВСУ.


Компания проводит модернизацию БТР М113, которые вскоре будут поставлены на Украину Бельгией. John Cockerill гордится тем, что поддерживает Бельгию в ее приверженности ВСУ

- говорится в заявлении фирмы, которая выложила в соцсети ряд соответствующих фотографий.

В рамках июльского пакета военной помощи незалежной Бельгия намеревается передать киевскому режиму 40-50 БТР М113. Однако техника нуждается в восстановлении. При возвращении машин в боеготовое состояние также планируется провести их модернизацию. Желание принять участие в этом процессе высказали и власти Люксембурга, но неясно в какой форме – путем софинансирования или предоставления собственных БТР.



Бельгийская оборонка в свое время произвела по лицензии 525 БТР M113A1-B. Их выпуск осуществлялся на мощностях, принадлежащих сейчас John Cockerill. Производимые ей БТР отличались от обычных М113А1 подвеской на торсионах, которые в США устанавливались с версии M113A2.

M113 – это американский БТР, разработанный во второй половине 1950-х годов. Он был развернут в армии США в 1960 году и использовался в качестве основной машины механизированной пехоты до создания БМП М2 Bradley.
Использованы фотографии:
John Cockerill
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7 комментариев
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 15:40
    -3
    «Вскоре будут поставлены на Украину»

    Прямо без гусениц? lol
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: Dimy4
      Прямо без гусениц?

      Дуракам половину работы не показывают.
      З.Ы. Немецкие танки Тигр времён ВОВ с гусеницами на помещались на Ж/Д платформы. Гусеницы ставили после разгрузки.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:46
    0
    А наши ребята гордятся тем,что уничтожает ваше отремонтированное барахло
  3. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:47
    0
    хоть бы, на одном военном заводе в европе,шо нибудь бахнуло.....трусливые кремлёвские старцы
    1. marswell
      marswell Сегодня, 16:31
      0
      пока хватит того что бабахает у вас в хохлопитекии ...храбрый киевский подпердыш
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:47
    0
    «Вскоре будут поставлены на Украину»

    Как бы там ни было, но их демилитаризация будет стоить слёз, пота и крови. На победу они уже вряд ли рассчитывают, а крови попортить могут. Работают на ослабление России, на выматывание.
  5. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:48
    0
    Бельгийцы апгрейдят американскую мотолыгу- минимум- установят башню со стрелковкой или натовским АГС.