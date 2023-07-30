«Вскоре будут поставлены на Украину»: бельгийская компания осуществляет ремонт БТР М113

Компания проводит модернизацию БТР М113, которые вскоре будут поставлены на Украину Бельгией. John Cockerill гордится тем, что поддерживает Бельгию в ее приверженности ВСУ

Бельгийская фирма John Cockerill, работающая в оборонной сфере, осуществляет ремонт бронетранспортеров, предназначенных для ВСУ.- говорится в заявлении фирмы, которая выложила в соцсети ряд соответствующих фотографий.В рамках июльского пакета военной помощи незалежной Бельгия намеревается передать киевскому режиму 40-50 БТР М113. Однако техника нуждается в восстановлении. При возвращении машин в боеготовое состояние также планируется провести их модернизацию. Желание принять участие в этом процессе высказали и власти Люксембурга, но неясно в какой форме – путем софинансирования или предоставления собственных БТР.Бельгийская оборонка в свое время произвела по лицензии 525 БТР M113A1-B. Их выпуск осуществлялся на мощностях, принадлежащих сейчас John Cockerill. Производимые ей БТР отличались от обычных М113А1 подвеской на торсионах, которые в США устанавливались с версии M113A2.M113 – это американский БТР, разработанный во второй половине 1950-х годов. Он был развернут в армии США в 1960 году и использовался в качестве основной машины механизированной пехоты до создания БМП М2 Bradley.