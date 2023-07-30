В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажки

Киевский режим с первых дней конфликта активно использует для размещения личного состава гражданские объекты – будь это отдельные больницы, школы, детсады или целые города, подобно Мариуполю, населению которого ВСУ на дали возможности эвакуироваться и использовали в качестве живого щита при продвижении российских войск.Аналогичным образом было использовано здание ПТУ в Сумах, где расквартировалось подразделение территориальной обороны, став законной целью для налета российских средств дистанционного поражения. В результате удара место дислокации ВСУ было уничтожено вместе с находившимся там личным составом.Киевский режим традиционно начал обвинять российскую сторону в уничтожении образовательных учреждений.- заявили в местном горсовете.При этом сами украинские ресурсы ранее публиковали материалы, свидетельствующие о расположении в здании ПТУ военного подразделения. Теперь же утверждается совершенно обратное как официальными лицами, так и СМИ. По отработанной уже схеме данную версию подхватила западная пресса, в очередной раз «уличая» Москву в «военных преступлениях», совершаемых на территории Украины.