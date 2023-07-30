Военное обозрение
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В результате удара по зданию ПТУ в Сумах уничтожено подразделение теробороны

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В результате удара по зданию ПТУ в Сумах уничтожено подразделение теробороны

Киевский режим с первых дней конфликта активно использует для размещения личного состава гражданские объекты – будь это отдельные больницы, школы, детсады или целые города, подобно Мариуполю, населению которого ВСУ на дали возможности эвакуироваться и использовали в качестве живого щита при продвижении российских войск.


Аналогичным образом было использовано здание ПТУ в Сумах, где расквартировалось подразделение территориальной обороны, став законной целью для налета российских средств дистанционного поражения. В результате удара место дислокации ВСУ было уничтожено вместе с находившимся там личным составом.

Киевский режим традиционно начал обвинять российскую сторону в уничтожении образовательных учреждений.

В результате попадания вражеской ракеты разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования. Также повреждены общежития и многоэтажки

- заявили в местном горсовете.

При этом сами украинские ресурсы ранее публиковали материалы, свидетельствующие о расположении в здании ПТУ военного подразделения. Теперь же утверждается совершенно обратное как официальными лицами, так и СМИ. По отработанной уже схеме данную версию подхватила западная пресса, в очередной раз «уличая» Москву в «военных преступлениях», совершаемых на территории Украины.

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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:55
    +2
    Туда случаем Зеля не наведывался?А то поверю,что охотятся...Впрочем,ПТУ утыркам явно лишнее..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:08
      0
      Послухав дивчину, яка казала, що "...за даннIм фактом видкрыто криминально провадження по статье ... порушення законив та звичаев вийны..." Теперь я более сдержанно отношусь к подобным заявлениям от нашего СК, которые казались всегда пустой болтовней в условиях такой войны. А теперь вижу, как мы похожи с украинцами. Может и вправду братские народы? Гоним лажу абсолютно одинаково. lol
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:00
    +3
    Мирные всу учились у мирных инструкторов ната. Бедненькие laughing
    Теперь занимаются самообразованием, как грамотно червей кормить good Гражданская специальность - больше в этом здании их никто трогать не будет lol
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:24
    0
    В результате удара по зданию ПТУ в Сумах уничтожено подразделение теробороны
    recourse А не надо под партой прятаться. Завтра под уткой сховаются и будут вопить "не имеете право!" feel