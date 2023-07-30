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Гости из Африки о параде ВМФ России: «Даже сотая часть мощи российского флота впечатляет»

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Гости из Африки о параде ВМФ России: «Даже сотая часть мощи российского флота впечатляет»

Некоторые из представителей африканских делегаций на проходившем в Санкт-Петербурге саммите «Россия-Африка» решили еще немного задержаться в «северной столице» и поприсутствовать на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ. После него они вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетили Кронштадт. Туда они прибыли на катере, доставившим их в город с Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Гости из Африки крайне восторженно отзывались о параде ВМФ России. Как отметил один из них, хотя это торжественное мероприятие не дает полного представления о военно-морских силах нашей страны, даже сотая часть мощи российского флота, продемонстрированная на параде, очень впечатляет.

Мощь российского флота впечатляет. И это притом, что мы видели лишь сотую его часть на военно-морском параде

- заявил один из приглашенных африканских лидеров.

Он сравнил с безумцами тех, кто пытается общаться с Россией на языке угроз.

По окончании парада российский президент Владимир Путин очень тепло пообщался со своими африканскими коллегами. Среди гостей, с которыми беседовал глава государства, были президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и некоторые другие. Путин тепло приветствовал всех побывавших на параде африканских лидеров и обменивался с ними рукопожатиями.

Саммит «Россия-Африка» проходил в России 27 и 28 июля. Местом его проведения в этом году был выбран Санкт-Петербург.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:50
    0
    Гостей из Африки несложно впечатлить. Дало бы пользу такое сотрудничество, по сути негры только сменят хозяина.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:52
      -1
      Ну,во время СССР это давало пользу стране на международной арене.И зачастую-хороший пендаль главному противнику США.Вопрос в другом-как этим воспользоваться
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:54
        0
        Цитата: dmi.pris1
        во время СССР это давало пользу стране

        Поконкретнее можно?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:15
          +1
          Конкретнее что?То,что мы делали в Анголе,Африканском Роге,Ливии,Египте?Боролись с международным империализмом.Нет,ну можно было не бороться и сдаться на милость врагу еще раньше "меченного".А так,лично я успел увидеть и прочувствовать гордость за страну в 70-е,середина80-х годов..
          1. А Нас Рать
            А Нас Рать Сегодня, 16:28
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Конкретнее что?То,что мы делали в Анголе,Африканском Роге,Ливии,Египте?Боролись с международным империализмом.Нет,ну можно было не бороться и сдаться на милость врагу еще раньше "меченного".А так,лично я успел увидеть и прочувствовать гордость за страну в 70-е,середина80-х годов..

            Увы, но игра всегда идёт на результат. Важен именно результат, а не кто и как сильно старался. Если предыдущая стратегия оказалась провальной, то необходимо сделать работу над ошибками и выработать новую.
      2. Колхоз-дело добровольное.
        Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 16:00
        0
        Поскольку большинство афро-валют не котируются от слова совсем, наше зерно и удобрения по сути будут обменивать по бартеру за руду, драг.камни и кофе-какао. Но не думаю, что прям африканцы сильно от этого выиграют. Если только в краткосрочной перспективе.
        1. Guron
          Guron Сегодня, 16:18
          0
          Разве это плохо? На бартере тоже возможно хорошо поднять и финансы и влияние. Значительно дальновиднее обучать их студентов-курсантов, и создавать совместные предприятия. Не стоит пренебрегать Африкой и африканцами. Нам в плюс советское портфолио. И творчески переработать ошибки Запада, Китая, да и позднего СССР, во взаимоотношениях с ними.
          1. IS-80_RVGK2
            IS-80_RVGK2 Сегодня, 16:28
            0
            Цитата: Guron
            Не стоит пренебрегать Африкой и африканцами.

            Так никто и не пренебрегает. Вон уже планы есть по завозу мигрантов из Африки. Свое население дохнет и не размножается от жития в светлом капиталистическом настоящем, так олигархия завезет негров. Они собаки живучие и пахать могут от рассвета до заката без передышки за еду. А сдохнут, так не жаль других завезут. Ура скрепному суверенному третьему пути.
      3. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 16:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,во время СССР это давало пользу стране на международной арене.И зачастую-хороший пендаль главному противнику США.Вопрос в другом-как этим воспользоваться

        РФ не СССР, возможности и влияние несопоставимы. Действовать нужно исходя из реальности, тогда будет толк.
  2. Алексей Зезин
    Алексей Зезин Сегодня, 15:52
    +3
    Если сравнивать с Африканским флотом то да мы впереди планеты всей
    1. Альф
      Альф Сегодня, 16:13
      0
      Цитата: Алексей Зезин
      Если сравнивать с Африканским флотом то да мы впереди планеты всей

      ВМФ Конго.
      Общая численность персонала — около 800 человек. Главная военная-морская база расположена в городе Пуэнт-Нуар[25]. По состоянию на 2020 год на вооружении Военно-морских сил Республики Конго стоят 4 пограничных катера, построенных в Китае по французскому проекту. Они получили названия в честь значимых дат в истории РК: 05 Février 1979 (P201), 31 Juillet 1968 (P202), 15 Août 1960 (P203), 10 Juin 1991 (P204). Также имеются высокоскоростные жестко-корпусные надувные лодки. С 2019 года ВМС используют один вертолёт типа Ми-14[26].
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:00
    +5
    Сомалийские пираты на параде ВМФ:
    "Эх, нам бы такие корабли...!" laughing
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 16:10
    0
    https://life.ru/p/1596625

    По словам участника саммита, он простой человек, живёт в Москве и помогает гвинейскому посольству решать вопросы. А ту самую футболку Жак купил после того, как ему приснился Путин.
    — Где я нашёл? Это Бог меня отправил. Да, это Бог. Поскольку я его люблю, я его обожаю и его народ.
    — Жак, а когда у вас любовь появилась в Путину?
    — Три года назад. Это мой помощник, я ношу весь день.

  5. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:23
    0
    Скажем прямо- приехала толпа халявщиков, которые хотят снова жить за счет русских.Кстати. Говоря о русских я имею ввиду многонациональное население нашей страны. Мы все для них русские. А, вот простому населению Африки от этих черномазых клоунов ровным счетом ничего не перепадет. Не впервый раз. Как были местечковые вожди- так и остались.