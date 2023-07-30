Военное обозрение
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Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку

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Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку

После отказа РФ от участия в продлении зерновой сделки и фактической блокады морских портов Украины на Черном море, Киев лишился не только одного из главных источников экспортных доходов. Известно, что украинский режим использовал гуманитарные морские коридоры, организованные ВС РФ, в том числе для доставки вооружений, а также для нанесения ударов по кораблям и портовым объектам Черноморского флота ВМФ России.


По данным членов одной из российских хакерских группировок, буквально в день прекращения действия черноморской инициативы Украина при содействии западных спецслужб осуществила очередную террористическую атаку Крымского моста, задействовав морские беспилотники, запущенные с гражданских кораблей как раз из транспортного коридора.

Более того, как сообщил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, Киев тайком вывозил из черноморских портов в Европу российскую нефть и даже наркотики.

Лишившись сразу многого, президент Зеленский буквально впал в истерику, обращаясь ко всем кому можно за помощью в возобновлении поставок зерновых. Естественно, Киев, а следом и западные покровители режима, взахлеб начали обвинять Россию чуть-ли не в преднамеренном усугублении продовольственного кризиса в беднейших странах, которые за почти год существования черноморской инициативы получили по факту менее трех процентов украинского зерна.

Глава киевского режима даже созвонился по этому вопросу с генсеком НАТО, очевидно, рассчитывая на военную помощь стран альянса в обеспечении вывоза продовольствия из черноморских портов. Однако, с учетом нейтральной позиции в этом вопросе Белого дома, Столтенберг тоже оказался бессилен чем-либо помочь Зеленскому.

И вот, видимо исчерпав все «земные ресурсы», украинский президент решил прибегнуть к помощи папы Римского. Глава католической церкви Франциск после воскресной проповеди обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку.

Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности

— заявил Франциск после проповеди.

Вряд ли призыв понтифика повлияет на принципиальную позицию Москвы в этом вопросе. В МИД РФ ранее заявили, что Россия готова вернуться к вопросу обеспечения безопасности гуманитарных коридоров в Черном море только после выполнения Западом всех обязательств в отношении снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Что касается голодающего африканского населения, то на недавнем саммите «Россия-Африка» президент РФ Владимир Путин пообещал шести государствам континента безвозмездную поставку по 25-50 тысяч тонн зерна из нашей страны в ближайшие три-четыре месяцы. Но в Ватикане такое проявление гуманизма со стороны России предпочитают не замечать, призывая «молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна».
Использованы фотографии:
Сайт Ватикана
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45 комментариев
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  1. Старый сержант
    Старый сержант Сегодня, 16:53
    +1
    Что ответит Папе наш патриарх Всея Руси Кирилл?
    1. Million
      Million Сегодня, 17:03
      -5
      Этот вообще как в рот воды набрал...
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 17:05
      +5
      Не обязательно ему отвечать. Тем более он не к нему обратился. А правительство его проигнорирует, бо понтифик ничего не решает.
    3. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:07
      -2
      Мем про попа.... Вы кто такие? Я вас не звал.... идите.......... пиииииииииии (с) good
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:17
      0
      Тут главное чтобы Путина не "уговорили" его "партнёры "вернуться к сделке которая для России является ударом в спину.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:27
        +1
        Цитата: Бережливый
        Тут главное чтобы Путина не "уговорили" его "партнёры "вернуться к сделке которая для России является ударом в спину.

        Это и делают все, любыми доступными действиями, чтобы потом вонзить нож в спину.
    5. Комментарий был удален.
    6. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: Старый сержант
      Что ответит Папе наш патриарх Всея Руси Кирилл?

      а почему он вообще должен что-то отвечать латынянину поганому?
    7. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:51
      -1
      Цитата: Старый сержант
      Что ответит Папе наш патриарх Всея Руси Кирилл?

      Усилит экспортно-импортную деятельность.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 16:53
    +10
    В дупу этого папу и его просьбы. Наместник дьявола.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:43
      +3
      Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе,
      Нашёл братьев, католическо-нацистская помесь.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:54
    +14
    А что он не возбудился по поводу Киево-Печерская лавры??? fool
    Видимо откаты тоже получает
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:54
    +11
    украинский президент решил прибегнуть к помощи папы Римского.

    Вот у меня всего один вопрос!
    Чей он папа? Римский? А тогда какое отношение он имеет к России?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    +3
    Кто в курсе ,сколько бензин стоил в Куеве,когда " зерновая сделка" вовсю фунциклировала.Счас посмотрел цену на бензин 92 если гривни перевести в рубли= 112 руб/ литр.Папа должен не требования нам выдвигать ,а круглые сутки молиться за выполнением западом уже 7ми наших условий.Бог в помощь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      +2
      Столько же и стоил,в мае к примеру.92-44 гривен. По курсу умножаем на 2,5
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:08
        +1
        Теперь понятно, почему водителями Леопардов вербуют на украинских улицах в основном пешеходов. hi
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 16:56
    +8
    Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности

    Твои братья, папаша, в канаве лошадь доедают.
    А зерно российское и так перевозится в безопасности. Спроси у турок :)
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 18:11
      +1
      Доели лошадь. Ищут чего б еще доесть. Отсюда и кипишь.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:56
    +7
    В соответствии с догматами Святой Православной церкви это просьба не может быть исполнена, так как исходит из уст еретика.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:04
      -2
      Если только не обращается к еретикам.Во власти и около предостаточно..Всяких небритых романов
  8. Комментарий был удален.
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:59
    +5
    Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку


    А по делу нельзя вот так по-человечески разобраться? К Байдену обращайтесь и в GB, - там ваши единоверцы...
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:59
    +11
    Самое простое это послать Папу к маме.
    1. guest
      guest Сегодня, 17:57
      0
      Да нет там давно никаких пап и мам, только родители с номерами.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:31
      0
      Самое простое это послать Папу к маме.
      К нехорошей маме.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:00
    +3
    Католик папа может молиться только об одном - что бы православные русские и православные украинцы уничтожали друг-друга как можно дольше.
    Ad maiorem Dei gloriam inque hominum salutem
    (к вящей славе Божией и спасению человечества)
    Лозунг иезуитов
  12. Андрей Лапшин
    Андрей Лапшин Сегодня, 17:02
    +4
    А что? Ватикан тоже долю имеет в торговле американским зерном, произведенном вна Украине?
  13. Million
    Million Сегодня, 17:02
    +3
    Глючит старичка уже.Видит только одну сторону медали,а другую видеть не хочет.
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 17:04
    +3
    Папа мог бы приехать на саммит и поговорить на счёт зерна и африканцев, ведь на саммите было большинство стран Африки и их лидеры.
  15. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 17:08
    +1
    Если таки дивизии не появились, то пусть таки папа идёт в опу.
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 17:13
    +1
    Пусть продолжает молиться за кого он там молится. А мы поддерживаем и молимся за за наших и не наших граждан воюющих на стороне России, и радуемся отмене этой так называемой зерновой сделки.
  17. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 17:14
    +2
    Папа Римский Франциск обратился к властям РФ

    А не хочет папа обратиться к западным буржуям выполнить все условия зерновой сделки и не обманывать в очередной раз Россию?!
  18. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:14
    0
    Безусловно надо продлить. Это же странная ....мотня.
    Что там куда продлевают/ заключают...
    Мама- роди меня обратно recourse
  19. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:16
    0
    Зеля ведь иудей, пусть помолится своему богу.
  20. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:18
    0
    Глава секты дьявола проснулся. Пшел вон .
  21. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:22
    +3
    Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе

    Не брат ты мне, гнид@. ватикантская
  22. fiv
    fiv Сегодня, 17:22
    +3
    Почему в Ереване на площади нельзя любовью заняться? Потому что советами замучают непричастные
  23. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 17:27
    +2
    Пусть лучше к вашингтону и брюселю обращается по поводу санкций.
  24. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:30
    +3
    Кто выгнал эту старую сардину из аквариума?
  25. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:37
    +1
    Радио-КП и Политнавигатор
    Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский:
    Это было чисто политическое решение – то выборы Эрдогана, то ещё какая-то фигня. По большому счёту, эта сделка изначально не была нужна. И то, что она всё-таки была реализована, нанесло ущерб российским зерновым поставкам. Сумма уже даже президентом объявлена, миллиард двести долларов. Этот ущерб понесли российские крестьяне.
    Вообще, Турция является главным бенефициаром этой сделки. Она очень хотела, чтобы эта сделка была продлена, и продлевалась чуть ли не вечно. Потому что Турция закупила на Украине свыше трёх миллионов тонн зерна по очень низким ценам. И ещё закупила свыше шести миллионов тонн у нас, тоже по очень низким ценам. Из-за этой сделки. То есть, мы ценой интересов своих крестьян оплачиваем интересы Турции», – сказал Злочевский.
    И ещё одним бенефициаром является Китай, который в рамках этой сделки купил шесть миллионов тонн у Украины, тоже по очень дешёвым ценам. Но у нас он не купил, Китай не пускает нашу пшеницу на свой рынок.
    Это должно быть политическое решение в Китае, там так устроено. Этого политического решения нет. Украинское покупает, а наше не стал», – добавил эксперт.
    https://www.politnavigator.net/kitajj-zakupaet-milliony-tonn-ukrainskogo-zerna-a-ot-rossijjskogo-otkazyvaetsya-ehkspert.html
  26. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:40
    0
    Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности

    — заявил Франциск после проповеди.
    Лучше бы Франциск так призывал своих братьев в(на)Украине к соблюдениям канонов христианской веры. О погибших гражданах Украины и Российской Федерации ни слова, а вот как о зерне так призывает к каким-то черноморским инициативам. Русский блин во всю ватиканскую морду чтобы наелся и леденцов пару кило, а то погляжу облатки маловато стало... am request recourse
  27. razved
    razved Сегодня, 17:51
    +3
    Интересно, где он, предводитель лицемеров всего так называемого западного мира, здесь братьев нашёл?
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:02
    0
    А папа римская для нас провославной страны авторитет? Ну раз нет то фиолетово. Вот если прабабушка римская обратится,то может и подумаем))))
  29. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 18:08
    0
    Папа Римский Франциск обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку
    То азовцев - фашистов освободить просит, то сделку эту нечестную возобновить, а вот обстрелы мирных жителей его не чирикают. Не родной какой-то папа.
  30. 933454818
    933454818 Сегодня, 18:11
    0
    Папа в среду прилетает в Португалию.
  31. kva555
    kva555 Сегодня, 18:25
    0
    С педофилами в сутанах разберись, потом рот открывай.
  32. sent26
    sent26 Сегодня, 18:42
    0
    А какое отношение к РФ, являющейся светским государством имеют эти возгласы?
    Это вообще кто?