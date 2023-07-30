После отказа РФ от участия в продлении зерновой сделки и фактической блокады морских портов Украины на Черном море, Киев лишился не только одного из главных источников экспортных доходов. Известно, что украинский режим использовал гуманитарные морские коридоры, организованные ВС РФ, в том числе для доставки вооружений, а также для нанесения ударов по кораблям и портовым объектам Черноморского флота ВМФ России.
По данным членов одной из российских хакерских группировок, буквально в день прекращения действия черноморской инициативы Украина при содействии западных спецслужб осуществила очередную террористическую атаку Крымского моста, задействовав морские беспилотники, запущенные с гражданских кораблей как раз из транспортного коридора.
Более того, как сообщил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш, Киев тайком вывозил из черноморских портов в Европу российскую нефть и даже наркотики.
Лишившись сразу многого, президент Зеленский буквально впал в истерику, обращаясь ко всем кому можно за помощью в возобновлении поставок зерновых. Естественно, Киев, а следом и западные покровители режима, взахлеб начали обвинять Россию чуть-ли не в преднамеренном усугублении продовольственного кризиса в беднейших странах, которые за почти год существования черноморской инициативы получили по факту менее трех процентов украинского зерна.
Глава киевского режима даже созвонился по этому вопросу с генсеком НАТО, очевидно, рассчитывая на военную помощь стран альянса в обеспечении вывоза продовольствия из черноморских портов. Однако, с учетом нейтральной позиции в этом вопросе Белого дома, Столтенберг тоже оказался бессилен чем-либо помочь Зеленскому.
И вот, видимо исчерпав все «земные ресурсы», украинский президент решил прибегнуть к помощи папы Римского. Глава католической церкви Франциск после воскресной проповеди обратился к властям РФ с призывом возобновить зерновую сделку.
Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности
— заявил Франциск после проповеди.
Вряд ли призыв понтифика повлияет на принципиальную позицию Москвы в этом вопросе. В МИД РФ ранее заявили, что Россия готова вернуться к вопросу обеспечения безопасности гуманитарных коридоров в Черном море только после выполнения Западом всех обязательств в отношении снятия ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Что касается голодающего африканского населения, то на недавнем саммите «Россия-Африка» президент РФ Владимир Путин пообещал шести государствам континента безвозмездную поставку по 25-50 тысяч тонн зерна из нашей страны в ближайшие три-четыре месяцы. Но в Ватикане такое проявление гуманизма со стороны России предпочитают не замечать, призывая «молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна».