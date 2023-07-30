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Бразилия отказалась продавать БТР Guarani Аргентине из-за ее «финансовой несостоятельности»

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Бразилия отказалась продавать БТР Guarani Аргентине из-за ее «финансовой несостоятельности»

Месяц назад президент Бразилии Лула да Силва объявил, что продажа Аргентине 156 БТР семейства Guarani 6x6 за $440 млн будет частично финансироваться за счет средств местного Банка развития.


Однако, как сообщается в бразильских СМИ, Минфин страны заблокировал сделку. В качестве основного аргумента данного решения приводится риск очередного дефолта Аргентины, которая в итоге может оказаться не в состоянии выплатить кредит.

По всей видимости финансовая несостоятельность Буэнос-Айреса может привести к закрытию всей программы модернизации армии. В частности, планировалось реализовать более дорогостоящие по сравнению с покупкой БТР программы, такие как приобретение новых подводных лодок или реактивных истребителей.

Примечательно, что, несмотря на финансовые неурядицы Аргентины, США пытаются склонить местные власти к выбору датских истребителей F-16, лишь бы они не решили приобрести китайские JF-17 или индийские HAL Tejas.

Guarani – это бразильский колесный БТР весом около 16,7 тонн. Его экипаж состоит из двух человек (водителя и оператора вооружения) и может перевозить до 9 бойцов десанта. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель Iveco Cursor 9 мощностью 383 л.с. с автоматической коробкой передач.

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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:20
    0
    А не ухи КНР за отказ торчат.Как бы, он им милиардную юаневую линию открыл,а они БТР решили покупать в Бразилии.КНР может намекнуть в Бразилии кому надо- цена вопроса ,железо.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:23
    0
    Янки ещё не нагнули бразильцев на поставку техники и боеприпасов для всу?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:36
      -1
      Цитата: Бережливый
      Янки ещё не нагнули бразильцев на поставку техники и боеприпасов для всу?

      А чего там нагибать-то. Бразильцы держаться только потому, что денег не предлагают. За живые и хорошие деньги запросто поставят. Через третьи страны для соблюдения приличий, но онли бизнес и ничего личного.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:13
    0
    Не говори. У нас бэтэр с мотором Ивеко и коробкой-автоматом!
    С какого бодуна мы станем продавать зачетную машину?
    Понятно,лучше бы там CATстоял..
    Я вот лично сBRIGS AND STRATTON сталкивался. Вполне себе двигатель был.
    Вопросов не имелось в зимний период жизни.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:50
    0
    Рядом живут и не могут договориться.
    У обеих стран проблем внутренних до маковки, а мерятся военкой и возможностью оплатить. А США чиновникам подбрасывают мелочь, поставляя свою военку за безумные баксы.