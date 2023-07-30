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Минобороны Казахстана назвало ложными сообщения о поставках России военной техники

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Минобороны Казахстана назвало ложными сообщения о поставках России военной техники

Министерство обороны Республики Казахстан (РК) прокомментировало сообщения, появившиеся в социальных сетях о якобы поставках России военной техники. Как отметили в пресс-службе казахстанского оборонного ведомства, данная информация не соответствует действительности.


Вот что следует из заявления Минобороны республики:

Данная военная техника не имеет никакого отношения к Казахстану, являясь собственностью третьей страны. В соответствии с международными договорённостями, она направлялась в РФ транзитом через территорию нашей страны с целью проведения планового ремонта

Более того, в военном ведомстве страны также напомнили и о введённом Астаной в конце лета прошлого года запрете на экспорт военной техники и продукции военного назначения. По этой причине Минобороны РК призвало граждан быть бдительнее, доверяя только официальным источникам.

В этой связи, стоит напомнить и о подобных спекуляциях на этот счёт, имевшим место осенью 2022-го года, когда в соцсетях активно распространялась информация о идущей колонне с военной техникой, якобы перемещавшейся из Казахстана в Россию, что стало возможным благодаря договорённостям лидеров двух стран Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. И тогда, как сообщал портал Stopfake.kz, запущенный Министерством информации республики, ссылаясь на пресс-службу казахстанского военного ведомства, подобное назвали информационным вбросом.

Пока отсутствуют какие-либо данные о том, для какой страны предназначалась данная техника.
Использованы фотографии:
Минобороны Казахстана
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    +4
    Да нынешняя РК удавится,а помогать России не будет.Ибо экономика Казахстана полностью завязана на США
    1. ВПП-1
      ВПП-1 Сегодня, 17:29
      +1
      Да, не поможет, но вот официальная информация о товарообороте Казахстана:
      В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,3%, далее следуют Республика Кыргызстан – 4%, Республика Беларусь – 3,6% и Республика Армения – 0,1%.
      Основными странами партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (16,4%), Китай (15,6%), Россия (10,4%), Нидерланды (6,5%), Турция (5,6%), Республика Корея (5,4%).
      Основными странами партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Россия (34,7%), Китай (21,9%), Германия (4,5%), США (3,8%), Турция (3,2%), Республика Корея (3,1%).
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: dmi.pris1
      экономика Казахстана полностью завязана на США

      Экономика в первую очередь подразумевает товарооборот. С США у Казахстана его просто нет. А вот финансовые операции и бюджет в Казахстане контролирую США практически полностью. Причём во избежание санкций банки всех уровне Казахстана й обязаны предоставлять американцам отчёты. Так что финансовую независимость Казахстан уже потерял. Сейчас США через американские компании и фонды выделяют для Казахстанских ВУЗов множество грантов с целью увеличения американских агентов влияния в политике, экономике и военной сфере, которых там уже сейчас достаточно много. Так что украинский сценарий НАТО в Казахстане это лишь вопрос времени. Причём, по темпам официальной политики дерусофикации и не официальной русофобии до 5 лет максимум и Россия получит очередной неонацистский режим с армией НАТОвского стандарта.
    3. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 18:28
      0
      Ибо экономика Казахстана полностью завязана на США


      Экономика Казахстана завязана на Россию и Китай. Основные собственники казахстанской экономики- Китай и объединенный Запад.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 18:53
        0
        Цитата: Бывший солдат
        собственники казахстанской экономики

        Это называется инвесторы.

        Причём это официально. Не официально есть ещё основные собственники это казахстанские олигархи. Им принадлежит 90% всей "национальной" экономики. Естественноа деньги и недвижимость у них в США и Великобритании, поэтому в кавычках.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:26
    +1
    А какой технике вообще идёт речь?Может быть это сельхозтехника только закумуфлированная lol
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:35
    +1
    Имея таких "друзей" как Казахстан и врагов не надо. Дай Бог чтобы наша власть не забыла их выходки в тяжёлую, для России, минуту.
  4. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:41
    +2
    Я скорее поверю, что Казахстан снабжает оружием Украину.
    Кстати, скорее всего, это и происходит. Просто мы узнаем про это спустя какое-то время...
    Боюсь, после Украины, нас ожидает очередная СВО у казахских "небратьев"...
    1. agoran
      agoran Сегодня, 18:46
      0
      Да ладно. Какое оружие из Казахстана? Старые МиГ-27 из Талды-Кургана?
  5. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 18:15
    +2
    Учитывая, что почти все население Казахстана настроено антироссийски, то неудевительно что они подняли панику.
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:38
    0
    Вообще-то а как быть с ОДКБ?
    Зачем он тоды вообще нужен?
    Посещают вопросы...
  7. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:50
    0
    У республики Казахстан есть очень юольшие шансы скукожится до республики Астана в результате очередного башибузука. С переходом подбрюшья Оренбурга обратно на Родину.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:00
    0
    Транзит через территорию РК. А что Казахстан нарушил, если это транзит?
    У себя не выгрузил. Ничего недогрузил.
    Просто проехали по ж/д какие то опломбированные платформы.