Украинский боевик о способности ВС России глушить спутниковую связь Starlink

Обходиться без спутниковой связи Starlink военнослужащим ВСУ гораздо сложнее, чем без американских истребителей F-16. Услуги этой системы, способной обеспечить высокоскоростное интернет-соединение в удаленных от цивилизации местах, предоставляет компания SpaceX (США).
Украинский боевик с позывным «Мадьяр» утверждает в своем Telegram-канале о способности ВС России глушить спутниковую связь Siarlink.
По его словам, российские военные, действующие на передовой, уже получили доступ к данной технологии. Пока что у них есть только опытные образцы, но, уверяет «Мадьяр», скоро ОПК России приступит к их массовому производству.
Боевик подчеркивает незаменимость систем Starlink для украинской армии, так как без них она, по его словам, «слепнет и глохнет». Поэтому он призывает украинских специалистов искать способы противодействия новой российской разработке уже сейчас.
Ранее некоторые западные издания, ссылаясь на разведку США, сообщали, что российские военные проводят испытание технологии подавления системы спутниковой связи, применяя для этого комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол».
Они предназначены для выявления радиоэлектронных средств противника и борьбы с ними. РЭБ «Тобол» блокирует сигналы противника и ставит различные виды помех. Таким образом, комплексы нарушают связь противника, мешают управлять беспилотниками, блокируют работу систем навигации, РЭБ и прочей электроники.