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Украинский боевик о способности ВС России глушить спутниковую связь Starlink

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Украинский боевик о способности ВС России глушить спутниковую связь Starlink

Обходиться без спутниковой связи Starlink военнослужащим ВСУ гораздо сложнее, чем без американских истребителей F-16. Услуги этой системы, способной обеспечить высокоскоростное интернет-соединение в удаленных от цивилизации местах, предоставляет компания SpaceX (США).


Украинский боевик с позывным «Мадьяр» утверждает в своем Telegram-канале о способности ВС России глушить спутниковую связь Siarlink.

По его словам, российские военные, действующие на передовой, уже получили доступ к данной технологии. Пока что у них есть только опытные образцы, но, уверяет «Мадьяр», скоро ОПК России приступит к их массовому производству.

Боевик подчеркивает незаменимость систем Starlink для украинской армии, так как без них она, по его словам, «слепнет и глохнет». Поэтому он призывает украинских специалистов искать способы противодействия новой российской разработке уже сейчас.

Ранее некоторые западные издания, ссылаясь на разведку США, сообщали, что российские военные проводят испытание технологии подавления системы спутниковой связи, применяя для этого комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол».

Они предназначены для выявления радиоэлектронных средств противника и борьбы с ними. РЭБ «Тобол» блокирует сигналы противника и ставит различные виды помех. Таким образом, комплексы нарушают связь противника, мешают управлять беспилотниками, блокируют работу систем навигации, РЭБ и прочей электроники.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:32
    +5
    Этот "мадьяр"командует подразделением БПЛА "Птицы Мадьяра".По свидетельству вагнеровцев,этот черт сильно доставал при штурме Артемовска.Жаль,живым ушел
    1. esl462
      esl462 Сегодня, 18:50
      +1
      Помню, помню, как он, сидя за несколько километров от лбс, утверждал, что Соледар не взят.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Этот "мадьяр"командует подразделением БПЛА "Птицы Мадьяра".По свидетельству вагнеровцев,этот черт сильно доставал при штурме Артемовска.Жаль,живым ушел

      Цитата: dmi.pris1
      Этот "мадьяр"командует подразделением БПЛА "Птицы Мадьяра".По свидетельству вагнеровцев,этот черт сильно доставал при штурме Артемовска.Жаль,живым ушел

      Это не. "Мадьяра птицы" говорит Partizan1941 :
      Мне пишут мол ну вот РЭБ так отработал и поэтому БПЛА попали в здание. Всё в официальной версии сходится.
      Давайте ка по порядку:
      1) Защититься полностью от беспилотников невозможно. Мне то не надо про это рассказывать, я как бы в курсе.
      2) Никуда беспилотники не отклонились, а я считаю, что попали куда и хотели, т.е. в здание которое является одним из символов столицы. К тому же там сидит несколько министерств нашего правительства. Вон есть кадры как после удара по улице документы МинЦифры валяются, возможно даже секретные.
      3) Зная как тяжело защититься от БПЛА я не критикую и не ругаю наших, что такое допустили. Вместе с тем меня возмущали ранее, а теперь уже откровенно смешат формулировки, которыми это всё объясняется и преподносится.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:41
    +2
    Этого мало глушить: Старлинк -- сторона конфликта. Надо спускать их на Землю.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Этого мало глушить: Старлинк -- сторона конфликта. Надо спускать их на Землю.

      А самого Маска предупредить о возможности спуститься под землю...Навсегда...
      С врагами нужно бороться любыми способами, стараясь нести при этом минимальные потери.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 17:42
    +1
    Будем надеяться , что старлинк не настолько военизированно сделан был ... хотя Маск и имеет подвязки в Пентагоне... и наши придумают как его глушить более массово и на большей площади
    Борщевик же сделали , чтобы в радиусе 10-15км определять нахождение станции
  4. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 18:00
    0
    Это гонка снаряда и брони. В начале поставок Starlink тоже какое-то время удавалось их глушить, пока инженеры SpaceX не изменили алгоритмы.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:26
    +1
    Такие системы связи как Старлинк лучше не глушить а забивать каналы связи ложной информацией ,максимально "схожей " с реальной информацией,чтобы всу больше не доверяли Старлинку.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 18:34
      -1
      Цитата: Бережливый
      Такие системы связи как Старлинк лучше не глушить а забивать каналы связи ложной информацией ,максимально "схожей " с реальной информацией,чтобы всу больше не доверяли Старлинку.

      Задачка всего-то навсего — научиться взламывать современную криптографию без квантовых компьютеров за время, не измеряемое миллиардами лет.
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 18:27
    0
    По его словам, российские военные, действующие на передовой, уже получили доступ к данной технологии. Пока что у них есть только опытные образцы, но, уверяет «Мадьяр», скоро ОПК России приступит к их массовому производству

    Как он осведомлён о нашем "ОПК"