США намерены оказать содействие Австралии в разработке управляемых ракет

Данные предприятия станут неким толчком для расширения нашей объединённой производственной мощности, равно как и созданию новой инфраструктуры для изготовления боеприпасов в Австралии

Создание базы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации самых востребованных в стране боеприпасов позволит повысить их устойчивость, что будет способствовать дальнейшему налаживанию производства тяжёлых торпед MK-48 и ракет SM-2

Существуют обязательства, в рамках которых силы США распространяются на наши северные базы, морские патрули и разведывательную авиацию

Вашингтон окажет Канберре поддержку в разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО), что станет возможным благодаря совместным усилиям двух стран в этом направлении. Данная информация следует из заявления, опубликованного по итогам 33-го по счёту раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «2+2» (AUSMIN), прошедших в Брисбене.Как уточняется в документе, опубликованном австралийским военным ведомством, США и Австралия намерены наладить работу предприятий, выпускающих управляемые ракеты и боеприпасы. Помимо этого, в планы обоих государств входит также и производство управляемых реактивных систем залпового огня к 2025-му году.– отмечено в сообщении министерства обороны страны.Более того, по данным австралийского оборонного ведомства, Штаты намерены поделиться с Австралией технической информацией, которая будет использована для изготовления артиллерийских снарядов M795 калибра 155 мм.– поясняется в итоговом документе австралийско-американских министерских консультаций.Тем временем министр обороны Австралии Ричард Марлз по итогам переговоров заявил о том, что его страна обязуется усилить присутствие ВС Соединённых Штатов на своих военных базах.Вот что он высказал по этому поводу:Для справки: Встреча глав МИД и Минобороны США и Австралии состоялась в австралийском городе Брисбен в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министерств в формате «два плюс два» (Australia-United States Ministerial Consultations). Основное внимание на этом мероприятии было приковано к темам, связанным с наращиванием военной мощи Китая в Юго-Восточной Азии и АТР, переходом на зелёную энергетику и последствиями изменения климата.