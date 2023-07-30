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США намерены оказать содействие Австралии в разработке управляемых ракет

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США намерены оказать содействие Австралии в разработке управляемых ракет

Вашингтон окажет Канберре поддержку в разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО), что станет возможным благодаря совместным усилиям двух стран в этом направлении. Данная информация следует из заявления, опубликованного по итогам 33-го по счёту раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «2+2» (AUSMIN), прошедших в Брисбене.


Как уточняется в документе, опубликованном австралийским военным ведомством, США и Австралия намерены наладить работу предприятий, выпускающих управляемые ракеты и боеприпасы. Помимо этого, в планы обоих государств входит также и производство управляемых реактивных систем залпового огня к 2025-му году.

Данные предприятия станут неким толчком для расширения нашей объединённой производственной мощности, равно как и созданию новой инфраструктуры для изготовления боеприпасов в Австралии

– отмечено в сообщении министерства обороны страны.

Более того, по данным австралийского оборонного ведомства, Штаты намерены поделиться с Австралией технической информацией, которая будет использована для изготовления артиллерийских снарядов M795 калибра 155 мм.

Создание базы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации самых востребованных в стране боеприпасов позволит повысить их устойчивость, что будет способствовать дальнейшему налаживанию производства тяжёлых торпед MK-48 и ракет SM-2

– поясняется в итоговом документе австралийско-американских министерских консультаций.

Тем временем министр обороны Австралии Ричард Марлз по итогам переговоров заявил о том, что его страна обязуется усилить присутствие ВС Соединённых Штатов на своих военных базах.

Вот что он высказал по этому поводу:

Существуют обязательства, в рамках которых силы США распространяются на наши северные базы, морские патрули и разведывательную авиацию

Для справки: Встреча глав МИД и Минобороны США и Австралии состоялась в австралийском городе Брисбен в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министерств в формате «два плюс два» (Australia-United States Ministerial Consultations). Основное внимание на этом мероприятии было приковано к темам, связанным с наращиванием военной мощи Китая в Юго-Восточной Азии и АТР, переходом на зелёную энергетику и последствиями изменения климата.
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:21
    -1
    А нужные мощности для создания РСЗО у них есть?Они вон аккумуляторы делать не хотят,а ракеты то много сложнее и дороже в производстве.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 19:44
      +1
      А нужные мощности для создания РСЗО у них есть?
      Ничего, найдут. Правда им рсзо как зайцу стоп-сигнал. Ибо у австралии нет сухопутной границы ни с кем. Но так рсзо они и не для себя будут делать, а отдадут тем кому "господин" прикажет отдать. Рабы должны делать то что им прикажет хозяин, и не задавать лишних вопросов.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:51
    0
    Страна бывших беглых из европы уголовников с рабами поддерживает страну бывших каторжников... капитализьмь во всей красе
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 21:11
    0
    Пора бы и Китаю с Россией оказать содействие Ким Чен Ыну в налаживании производства всех видов вооружений и собственной системы раннего обнаружения пуска ракет. Ну так, чисто для защиты "свободного судоходства" и обеспечения спокойного нереста иваси и трепангов.