Эксперты считают, что Пентагон пытается скрывать гибель своих генералов на Украине

Несколько американских изданий, включая таблоид New York Post, сообщили о гибели генерал-майора армии США Энтони У. Поттса. Как пишут издания, 25 июля 2023 года Поттс погиб в результате крушения одномоторного самолета Piper PA-28 Cherokee, в кабине он находился один.
Авиакатастрофа произошла недалеко от города Гавр-де-Грейс в штате Мэриленд. Причины крушения пока неизвестны, Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование инцидента.
Представитель Пентагона рассказал журналистам, что Поттс прослужил в рядах армии США 36 лет. В начале своей военной карьеры он пилотировал ударный вертолет AH-64 Apache, а позже стал боевым инструктором в американских ВВС. Генерал был участником нескольких военных операций армии США, в том числе «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в начале 90-х в Персидском заливе.
С 22 июня прошлого года генерал занимал должность исполнительного директора программы командования, контроля и тактической связи на Абердинском испытательном полигоне Минобороны США. В его подчинении была команда из 1600 человек, по официальным данным занимавшаяся разработкой модернизированных бронежилетов, оружия и сетевых технологий. Кроме того, команда Поттса участвовала в создании доктрины перехода американской армии от контртеррористических операций к ведению обычных боевых действий.
Российские эксперты обращают внимание на то, что информация о гибели при довольно странных обстоятельствах очередного американского генерала появляется в прессе в аккурат после ударов ВС РФ высокоточным оружием по бункерам на Украине. Таким образом США и НАТО могут пытаться «легализовать» потери своих военных инструкторов, которые участвуют в планировании операций и согласовании действий ВСУ с западными союзниками Киева, находясь с секретными миссиями на Украине. Буквально накануне трагедии Поттс объявил, что «уходит в отставку», хотя проработал в новой должности чуть более года.
В пятницу похожий инцидент произошел в Австралии на военных учениях с США. По данным минобороны Австралии, вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию на северо-востоке страны и потерпел крушение. На его борту находились четверо военнослужащих австралийской армии, после крушения они были объявлены «пропавшими без вести». Это совпало с сообщениями о том, что несколько австралийских офицеров погибли на Украине.
Попытки скрыть гибель офицеров на Украине связаны с тем, что появление реальных данных в обществе США и Австралии может вызвать крайне негативную реакцию. А заявления о том, что генерал «разбился на легкомоторном самолёте» и офицеры ВС Австралии «пропали без вести на учениях» (всё это на следующие сутки после ударов российским ракетами по объектам принятия решений на Украине) особого резонанса не вызовут.