Военное обозрение
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Эксперты считают, что Пентагон пытается скрывать гибель своих генералов на Украине

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Эксперты считают, что Пентагон пытается скрывать гибель своих генералов на Украине

Несколько американских изданий, включая таблоид New York Post, сообщили о гибели генерал-майора армии США Энтони У. Поттса. Как пишут издания, 25 июля 2023 года Поттс погиб в результате крушения одномоторного самолета Piper PA-28 Cherokee, в кабине он находился один.


Авиакатастрофа произошла недалеко от города Гавр-де-Грейс в штате Мэриленд. Причины крушения пока неизвестны, Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование инцидента.

Представитель Пентагона рассказал журналистам, что Поттс прослужил в рядах армии США 36 лет. В начале своей военной карьеры он пилотировал ударный вертолет AH-64 Apache, а позже стал боевым инструктором в американских ВВС. Генерал был участником нескольких военных операций армии США, в том числе «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в начале 90-х в Персидском заливе.

С 22 июня прошлого года генерал занимал должность исполнительного директора программы командования, контроля и тактической связи на Абердинском испытательном полигоне Минобороны США. В его подчинении была команда из 1600 человек, по официальным данным занимавшаяся разработкой модернизированных бронежилетов, оружия и сетевых технологий. Кроме того, команда Поттса участвовала в создании доктрины перехода американской армии от контртеррористических операций к ведению обычных боевых действий.

Российские эксперты обращают внимание на то, что информация о гибели при довольно странных обстоятельствах очередного американского генерала появляется в прессе в аккурат после ударов ВС РФ высокоточным оружием по бункерам на Украине. Таким образом США и НАТО могут пытаться «легализовать» потери своих военных инструкторов, которые участвуют в планировании операций и согласовании действий ВСУ с западными союзниками Киева, находясь с секретными миссиями на Украине. Буквально накануне трагедии Поттс объявил, что «уходит в отставку», хотя проработал в новой должности чуть более года.

В пятницу похожий инцидент произошел в Австралии на военных учениях с США. По данным минобороны Австралии, вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию на северо-востоке страны и потерпел крушение. На его борту находились четверо военнослужащих австралийской армии, после крушения они были объявлены «пропавшими без вести». Это совпало с сообщениями о том, что несколько австралийских офицеров погибли на Украине.

Попытки скрыть гибель офицеров на Украине связаны с тем, что появление реальных данных в обществе США и Австралии может вызвать крайне негативную реакцию. А заявления о том, что генерал «разбился на легкомоторном самолёте» и офицеры ВС Австралии «пропали без вести на учениях» (всё это на следующие сутки после ударов российским ракетами по объектам принятия решений на Украине) особого резонанса не вызовут.
Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Potts
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28 комментариев
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  1. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 17:50
    +3
    Хотелось бы верить что гибнут западные высокопоставленные офицеры на украине
    1. guest
      guest Сегодня, 18:01
      +5
      Цитата: ALEXX.
      Хотелось бы верить что гибнут западные высокопоставленные офицеры на украине

      Да не важно где они гибнут, сам факт гибели уже радует.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 18:14
        +1
        они не бессмертные? как так? жизнь скоропостижно коротка!
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 18:37
          0
          А нефиг летать на "бумажных" самолётах типа Piper PA-28
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 18:18
        +3
        Цитата: guest
        Цитата: ALEXX.
        Хотелось бы верить что гибнут западные высокопоставленные офицеры на украине

        Да не важно где они гибнут, сам факт гибели уже радует.


        Вообщето важно, потому что это свидетельствует о результативности наших ударов. И разведки собственно тоже.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:35
          -1
          Хочется верить,что это мы руку приложили..Но это просто догадки,не факты.Военные по всему миру гибнут,в том числе и высокопоставленные.Будем сову на глобус натягивать?
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:39
      +1
      Нам нужно при обнаружении даже фрагментов тел иностранных наемников и тем более их документов по всем мировым сми и соцсетям информацию выкладывать немедленно.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 18:46
        -2
        Цитата: Бережливый
        Нам нужно при обнаружении даже фрагментов тел иностранных наемников и тем более их документов по всем мировым сми и соцсетям информацию выкладывать немедленно.

        кхм, а где вы собрались фрагменты обнаруживать? под Киевом, Львовом и в прочих тылах противника?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:51
    +4
    Противник в лице США тоже скрывает свои потери внося дезу по факту гибели своих офицеров smile, что ни говори грамотно врать они умеют...не сразу ложь их раскусишь.
  3. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 17:51
    -3
    Да что им эти генералы? Миллионы русских украинцев в бегах либо погибли/стали инвалидами. А пусть погибнет хоть 10 тысяч генералов. Это того стоит по мнению американцев!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:19
      +4
      Вот про" миллионы русских украинцев в бегах"поподробнее,пжлст...Куда ни кинь,одни русские фамилии в ВСУ.Кстати,знаете,что случилось со "спартаковцами,ротфронтовцами и прочими коммунистами"в Германии 30-начала 40-х годов?В концлагерях сгноили?Да,были и такие.Но в большинстве своем они не сразу,но буквально через пару лет тянули руку в нацистском приветствии и строем шли служить в вермахт,гестапо,СС...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 18:45
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Кстати,знаете,что случилось со "спартаковцами,ротфронтовцами и прочими коммунистами"в Германии 30-начала 40-х годов?В концлагерях сгноили?Да,были и такие.Но в большинстве своем они не сразу,но буквально через пару лет тянули руку в нацистском приветствии и строем шли служить в вермахт,гестапо,СС...

        Простой пример - реальная и киношная биография того самого Генриха Мюллера. И таких "Мюллеров" - миллионы и миллионы
        А в мае 45-го выяснилось, что они в душе всегда были "антифащистами". Где-то очень глубоко душе.

        Так и тут. Нам же объяснили, что Гитлеры Зеленские приходят и уходят, а украинский народ остаётся". "Братский народ", бхай-бхай... Блин...
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:58
    -6
    при современном уровне связи генералам нато нет никакой необходимости находится на украине.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:07
      +3
      Цитата: Constantin N
      при современном уровне связи генералам нато нет никакой необходимости находится на украине.


      Для обмена какой либо информации это конечно. Но для детальной проработки некоторых вопросов, типа планирования операций и т.п. удаленки недостаточно.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:25
      +2
      Цитата: Constantin N
      при современном уровне связи генералам нато нет никакой необходимости находится на украине.

      Современная связь, хоть и творит чудеса, но.......
      Это примерно, как очное и дистанционное обучение.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:59
    +2
    С таким обширным театром войн и баз америки, скрыть потери несложно. Размазывается тонким слоем по всем базам и получается в пределах нормы а не разово и в одном месте.
    1. igork735
      igork735 Сегодня, 18:03
      +1
      Автора,автора!Бурные апплодисменты,переходящие в овацию!
  6. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:08
    0
    Вообще плевать на урон вражеских офицеров.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:16
    -2
    А у нас есть эксперты, которые могут сказать Путину, что ТМВ началась и её спонсировали американские чиновники и британская мразь, веселящаяся на островах...
    Просыпайтесь, господин гарант! Хватит бросать слова на ветер!
    В России есть ВС и ВМФ и проводить парады не достигнув главного результата - победы, - кощунство...Во всяком случае по отношению к моим погибши дедам и к отцу, которого угощал шоколадкой пришедший в избу немец...Знаете почему? Потому что они жили вчетвером (три сына и мать) в крайней нищете, и даже фашист был поражён такому убожеству...
    А в армии отец впервые поел хлеба и служил почти три с половиной года...
    Вы к чему нас готовите? К тому, что Европа будет глумиться над нами именно таким образом - натравливая укронацистских собак на русских?! Вы в состоянии положить этому конец или собираетесь снова раздавать обещания?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: ROSS 42
      А у нас есть эксперты, которые могут сказать Путину, что ТМВ началась и её спонсировали американские чиновники и британская мразь, веселящаяся на островах...
      Просыпайтесь, господин гарант!

      команда Поттса участвовала в создании доктрины перехода американской армии от контртеррористических операций к ведению обычных боевых действий.

      Может нам, по примеру гадёныша Андрюши Пучеглазого, американцев попросить, чтобы они нам сформулировали "концепцию перехода от СВО к нормальной войне"?

      В Афгане те, кто "за речкой", понимали, что мы на войне. А те, кто в Москве, что-то дудели про "интернациональный долг". Судя по новостям, у нас там только и дел было, что муку по кишлакам развозить да дороги строить. Если бы их, кремлёвских, на недельку ТУДА - глядишь, меньше цинков ушло бы в Союз. На сотню меньше - даже ради этого оно того стОит, научиться отличать войну от "странной военной операции".
  8. alystan
    alystan Сегодня, 18:16
    -2
    Эксперты считают, что Пентагон пытается скрывать гибель своих генералов на Украине

    И при чем тут это сообщение?

    25 июля 2023 года Поттс погиб в результате крушения одномоторного самолета Piper PA-28 Cherokee <...> недалеко от города Гавр-де-Грейс в штате Мэриленд.

    Правда в день происшествия писали, что в самолете было два человека, включая Поттса.

    Российские эксперты обращают внимание на то, что информация о гибели при довольно странных обстоятельствах очередного американского генерала появляется в прессе в аккурат после ударов ВС РФ высокоточным оружием по бункерам на Украине.

    Было бы хорошо, чтобы российские эксперты в подтверждение своих умозаключений приводили бы серьезные доказательства.

    В пятницу похожий инцидент произошел в Австралии на военных учениях с США. По данным минобороны Австралии, вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию на северо-востоке страны и потерпел крушение. На его борту находились четверо военнослужащих австралийской армии, после крушения они были объявлены «пропавшими без вести». Это совпало с сообщениями о том, что несколько австралийских офицеров погибли на Украине.

    Во-первых, это была не тренировочная миссия.
    Во-вторых, после этой аварии были даже приостановлены эти самые учения.
  9. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:22
    0
    Косвенные данные, с уверенностью ничего сказать нельзя.
  10. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 18:26
    0
    Из двух не связанных между собой событий складывается причудливая история без каких-либо доказательств. Применяя теорию бритвы Оккама, мы можем сделать вывод, что они умерли, как описано. Если только у автора нет конкретных доказательств того, что они погибли на Украине, что земля плоская, что американцы не летали на Луну и, наконец, что у инопланетян есть база в Антарктиде. Мне кажется переиздание фантомных натовских офицеров Азовстали.
  11. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:31
    -1
    Все всегда что то скрывают. Вот когда Конашенков опубликует в своем релизе ФИО- поверю. Пропаганда у нас от слова "нет". К сожалению. Цифры есть,фактов нет.
  12. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:36
    0
    Ну если американцы не кукарекают и не грозят красными линиями, то значит надо повторять и почаще
  13. anjey
    anjey Сегодня, 18:44
    0
    Перефразируя старую поговорку янки для индейцев, для нашего дня лучше подойдет -"мертвый янки -хороший янки"...
  14. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:44
    0
    Как замечательно то, вместе с вражеским генералом утилизируется ещё и единица вражеской техники, два в одном!
  15. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 18:53
    0
    Жалкие попытки, скрыть участие военных НАТО на «территории украина», все эти варианты катастроф, шиты белыми нитками. Не зря, президент РФ заявил о готовности Наших ВС с прямым столкновением с НАТО, с оговоркой о заключении мира на Наших условиях!!! А, Они просты и известны, нашим врагам.