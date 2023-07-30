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Репортёры из США посетили базу ВМС Украины, на которой находятся такие же морские дроны, какими был атакован Крымский мост

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Репортёры из США посетили базу ВМС Украины, на которой находятся такие же морские дроны, какими был атакован Крымский мост

Американские журналисты сообщают о том, что командование ВМС Украины предоставило им доступ на «тайную военно-морскую базу Украины». В материале CNN сообщается, что на этой базе идёт тестирование и отладка морских беспилотных аппаратов.


В репортаже прямо говорится о том, что с помощью этих дронов украинские войска атакуют российские корабли в Чёрном море. Также сообщается о ведении мониторинга обстановки на Чёрном море с помощью морских беспилотников.

Американским репортёрам показали одну из версий морских дронов. Эта версия имеет массу до 1 тонны. Дрон способен нести взрывчатку массой до 300 кг. Утверждается, что запас их хода достигает 800 км, а максимальная скорость плавания – 80 км/ч. Также утверждается, что дроны такого плана «разработаны на Украине после начала войны» (имеется в виду начало российской СВО).

Украинский военнослужащий с позывным «Акула»:

Эти беспилотники полностью украинского производства. Они спроектированы и испытываются у нас.



Это заявление является явной попыткой западных СМИ легитимизировать использование и банальную переделку Украиной дронов натовского производства – в первую очередь британского. Именно с их помощью был атакован Крымский мост.

CNN со ссылкой на источники в украинском военном ведомстве:

Беспилотники использовались минимум в двух атаках: на Керченский мост в июле этого года и на бухту Севастополя в октябре 2022.

Источник американского канала в СБУ:

Мост был атакован с помощью надводных дронов. Дойти до него было сложно. Но в итоге это получилось.

Лица, названные «украинскими» разработчиками дронов:

Русские ещё не успели приспособиться к этим дронам, потому что крайне трудно не только попасть в такой морской беспилотник, но и обнаружить его. На данный момент созданы дроны, скорость которых превышает скорость любого корабля на Чёрном море.
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14 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 17:40
    +2
    звездите сэр! на мосту бабахнуло в эквиваленте 5 тонн!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:41
    +3
    В принципе,подобное может запускаться с необорудованого побережья,куда может подьехать джип с прицепом.Какая ВМБ?Их производят если не натовцы ,то собирают явно не на побережье
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:00
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Их производят если не натовцы ,то собирают явно не на побережье

      В то время, когда здесь, на ВО, впервые появилась фотография этих беспилотников, никто, включая самих натовцев, и не скрывал особо, что это машинки английского производства.
      Только вот тогда Крымский мост ими никто не взрывал и на Севастополь их не отправляли. Так, выловили случайно - чего скрывать тогда было.

      А сейчас Украина за Хозяина рада подставиться - для того и существует.
  3. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 17:42
    +4
    Не удивлюсь, если эта "тайная военная база" на побережье Румынии, рядом с Украиной
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 18:49
      0
      Почему обязательно рядом с Украиной, может быть в любой точке земного шара. Привезли, нацепили шильдик и поправили облицовку, примерно как властные персоны, возлагая, поправляют венки на памятниках - и вот алле-оппп. Made in Ukraine. А рассказать журналистам о могуществе рогульского гения - это может любой.
  4. guest
    guest Сегодня, 17:50
    +1
    Также утверждается, что дроны такого плана «разработаны на Украине

    И в такие сказки кто то верит?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:58
      0
      Щирые шароварные и верят. laughing
      Они верят что и Москву почти всю разбомбили беспилотниками.
      Им по ушам то каждый день ездят.
  5. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:05
    +1
    Не могу понять, как таким катером можно снести пролёт моста.
    Честно говоря....
    Видимо я круглый идиот.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:32
      0
      В том месте мост идёт в метре от воды, но да - трехсот кг маловато.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:23
    0
    В репортаже прямо говорится о том, что с помощью этих дронов украинские войска атакуют российские корабли в Чёрном море. Также сообщается о ведении мониторинга обстановки на Чёрном море с помощью морских беспилотников.
    Чего он там мониторят? О чем тот писарчук говорит?
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:34
    +1
    Я по карте померил - от кинсбургской косы до Затоки порядка сотни км, стало быть по жизненно важному для ВСУ мосту может работать торнадо-с, без всяких калибров
    1. Minus
      Minus Сегодня, 18:58
      0
      Не ту войну назвали странной....чтобы текст моего комментария был не слишком коротким, добавлю- по мнению нашего главнокомандования это и вовсе не война....
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:35
    0
    Вообще то обнаружить на воде скоростную цель не проблема,есть такие факторы как звук работающего двигателя фосфоризация буруна от работающего двигателя...Главное это уничтожать такие вот базы и
    места производства боевых гидродронов.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 18:45
    0
    российские корабли в Чёрном море

    Раз уже сегодня День ВМФ, то хочется обратить внимание форумчан на эту досадную и регулярно допускаемую ошибку с выражением "в море".
    Может надо все-таки уважать для многих родной русский язык и писать грамотно.
    А не на манер укроверсии русского языка.
    Сколько помню, всегда говорили и писали "на морях и океанах", а не в морях и океанах. Даже качка и та бывает на, а не в море. Есть конечно отдельные исключения, типа "корабли вышли в море", но они довольно редкие и узкоприменительные.
    Наверное "на море" означает все, что находится на ее поверхности, а не в глубине ее.