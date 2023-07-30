Репортёры из США посетили базу ВМС Украины, на которой находятся такие же морские дроны, какими был атакован Крымский мост

Американские журналисты сообщают о том, что командование ВМС Украины предоставило им доступ на «тайную военно-морскую базу Украины». В материале CNN сообщается, что на этой базе идёт тестирование и отладка морских беспилотных аппаратов.
В репортаже прямо говорится о том, что с помощью этих дронов украинские войска атакуют российские корабли в Чёрном море. Также сообщается о ведении мониторинга обстановки на Чёрном море с помощью морских беспилотников.
Американским репортёрам показали одну из версий морских дронов. Эта версия имеет массу до 1 тонны. Дрон способен нести взрывчатку массой до 300 кг. Утверждается, что запас их хода достигает 800 км, а максимальная скорость плавания – 80 км/ч. Также утверждается, что дроны такого плана «разработаны на Украине после начала войны» (имеется в виду начало российской СВО).
Украинский военнослужащий с позывным «Акула»:
Эти беспилотники полностью украинского производства. Они спроектированы и испытываются у нас.
Это заявление является явной попыткой западных СМИ легитимизировать использование и банальную переделку Украиной дронов натовского производства – в первую очередь британского. Именно с их помощью был атакован Крымский мост.
CNN со ссылкой на источники в украинском военном ведомстве:
Беспилотники использовались минимум в двух атаках: на Керченский мост в июле этого года и на бухту Севастополя в октябре 2022.
Источник американского канала в СБУ:
Мост был атакован с помощью надводных дронов. Дойти до него было сложно. Но в итоге это получилось.
Лица, названные «украинскими» разработчиками дронов:
Русские ещё не успели приспособиться к этим дронам, потому что крайне трудно не только попасть в такой морской беспилотник, но и обнаружить его. На данный момент созданы дроны, скорость которых превышает скорость любого корабля на Чёрном море.