Репортёры из США посетили базу ВМС Украины, на которой находятся такие же морские дроны, какими был атакован Крымский мост

Эти беспилотники полностью украинского производства. Они спроектированы и испытываются у нас.

Беспилотники использовались минимум в двух атаках: на Керченский мост в июле этого года и на бухту Севастополя в октябре 2022.

Мост был атакован с помощью надводных дронов. Дойти до него было сложно. Но в итоге это получилось.

Русские ещё не успели приспособиться к этим дронам, потому что крайне трудно не только попасть в такой морской беспилотник, но и обнаружить его. На данный момент созданы дроны, скорость которых превышает скорость любого корабля на Чёрном море.