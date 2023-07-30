«Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт»: правительственные эксперты Австралии выступили против создания производства аккумуляторов

Экономическая теория гласит, что расширение производства в США и ЕС откроет возможности для австралийских экспортеров ресурсов. Австралийский экспорт промышленной продукции упадет, но он и так составляет менее 7%

Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт.

В настоящее время в целом ряде стран мира, традиционно имевших ограниченную индустриальную базу, развернулся процесс интенсивного развития промышленных мощностей. Наиболее наглядно он заметен в государствах Персидского залива, которые пытаются перестать играть роль сырьевого придатка международного рынка энергоносителей, в форсированном режиме строя фабрики и заводы.Об аналогичных преобразованиях задумались в Австралии, экономика которой базируется на добыче ресурсов. Однако против этого резко выступили эксперты из Комиссии по производительности – консультативного органа правительства.С их слов, призывы создать собственное производство аккумуляторов беспочвенны: глобальные технологические гиганты, такие как Tesla, обеспечивают австралийским минералам гарантированные продажи. Кроме того, США дают [таможенные] льготы привилегированным импортерам сырья, в число которых в скором времени может войти Австралия.- отмечают эксперты.Как они полагают, в условиях ожидающегося быстрого развития производства аккумуляторов в США создание аналогичной отрасли в Австралии может привести к ее экономической неэффективности и существованию за счет дотаций. Поэтому эксперты рекомендуют создавать мощности по первичной переработке ресурсов, чтобы тратить меньше средств на их транспортировку:Данное экспертное заключение, опубликованное в издании ASPI Strategist, стало реакцией на призыв министра природных ресурсов Мадлен Кинг заняться созданием конечного продукта из добываемого в стране лития и никеля – аккумуляторов и электромобилей.