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«Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт»: правительственные эксперты Австралии выступили против создания производства аккумуляторов

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«Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт»: правительственные эксперты Австралии выступили против создания производства аккумуляторов

В настоящее время в целом ряде стран мира, традиционно имевших ограниченную индустриальную базу, развернулся процесс интенсивного развития промышленных мощностей. Наиболее наглядно он заметен в государствах Персидского залива, которые пытаются перестать играть роль сырьевого придатка международного рынка энергоносителей, в форсированном режиме строя фабрики и заводы.


Об аналогичных преобразованиях задумались в Австралии, экономика которой базируется на добыче ресурсов. Однако против этого резко выступили эксперты из Комиссии по производительности – консультативного органа правительства.

С их слов, призывы создать собственное производство аккумуляторов беспочвенны: глобальные технологические гиганты, такие как Tesla, обеспечивают австралийским минералам гарантированные продажи. Кроме того, США дают [таможенные] льготы привилегированным импортерам сырья, в число которых в скором времени может войти Австралия.

Экономическая теория гласит, что расширение производства в США и ЕС откроет возможности для австралийских экспортеров ресурсов. Австралийский экспорт промышленной продукции упадет, но он и так составляет менее 7%

- отмечают эксперты.

Как они полагают, в условиях ожидающегося быстрого развития производства аккумуляторов в США создание аналогичной отрасли в Австралии может привести к ее экономической неэффективности и существованию за счет дотаций. Поэтому эксперты рекомендуют создавать мощности по первичной переработке ресурсов, чтобы тратить меньше средств на их транспортировку:

Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт.


Данное экспертное заключение, опубликованное в издании ASPI Strategist, стало реакцией на призыв министра природных ресурсов Мадлен Кинг заняться созданием конечного продукта из добываемого в стране лития и никеля – аккумуляторов и электромобилей.
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:43
    +1
    Плевать на Австралию..Там кенгуру без аккумуляторов носятся.Да и вообще,они-антиподы.А вот что у нас происходит с этой отраслью,более интересно.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:49
    +2
    «Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт»: правительственные эксперты Австралии
    А это не опечатка, может это мнение чиновников РФ? feel
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:56
    -1
    А зачем выпендриваться стране кенгуру,рынок производства линий ионных аккумуляторов уже поделен.5 ЮК.4 Польша.З Венгрия 2 США.1 КНР с 79 % рынка.Австралия не там находится ,чтобы конкурировать с " монстрами".
  4. alystan
    alystan Сегодня, 18:57
    0
    «Продавать ресурсы выгоднее, чем конечный продукт»: правительственные эксперты Австралии выступили против создания производства аккумуляторов

    В чем-то они возможно и правы.
    Копать и отгружать действительно проще, чем создавать смежное производство для этого сырья. Вместе с сопутствующими расходами. Хорошо еще когда оно будет построено поблизости от месторождения. А если нет, значит немалые дополнительные затраты на строительство дорог (разных), соблюдение природохранных и прочих требований. Ведь производство аккумуляторов еще то вредное производство. Может действительно не озадачиваться налаживанием выпуска конечной продукции в виде аккумуляторов, а гнать по максимуму ту же свинцовую (или иную) руду. Если, ко всему прочему, ее у них предостаточно. Только на экспорте сырья и материалов Австралия получает более 100 миллиардов долларов в год. Не знаю, американских или своих, но все равно немало.