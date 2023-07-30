Он прибыл с бойцами на передовую 27 июля. Они попали под мощный артобстрел и были крайне удивлены. Артиллерийский обстрел свидетельствовал о том, что русские готовятся пойти в наступление на украинские позиции.

Он при отходе запомнил мощный взрыв. Как ему потом сообщили, это взорвался на украинской мине, которую только накануне его бригада заложила, российский БТР-МД. Взрыв прогремел всего в 100 м от позиции.

Его солдаты, находящиеся на позициях в лесу, находятся под постоянными обстрелами. Если он туда и отправляется, то только затем, чтобы повысить их мотивацию и мужество. Окопы солдатами вырыты наспех, по ним постоянно идут обстрелы, бомбардировки.

Западные военные эксперты и журналисты с явным для себя недоумением вдруг обнаружили, что контрнаступление ВСУ в самом разгаре, а выходит так, что российские войска взяли под контроль существенные по площади территории на стыке ЛНР и Харьковской области.Во французском издании «Ле Монд» наступление российских войск на Краснолиманском, Сватовском и Купянском направлениях назвали «смертоносным», представив французским читателям реалии происходящего. Это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что во время контрнаступления западная пресса пыталась писать исключительно об успехах ВСУ – причём даже там, где их не было. Однако теперь французские пользователи узнали, что российские войска успешно контратаковали в Серебрянском лесничестве и к северо-западу от Сватово, выйдя на границы ЛНР (в украинской и западной версии – на границы «Луганской области»).В пример приводится украинский полковник, комбриг, который в ходе интервью «был крайне измождён и набросился на воду и кусок мяса в командном пункте после отступления его бригады с позиций».Из материала:Полковник ВСУ, который, как пишет Le Monde, пожелал остаться неизвестным, заявил, что ему пришлось принимать «экстренное решение по выводу сил бригады с позиций».Из статьи:Украинский полковник оправдывает отданный приказ об отступлении тем, что у ВСУ на данном участке фронта «численное меньшинство, нет огневой мощи».Из материала:В европейской прессе указывается и на потерю украинскими войсками значительных территорий в районе населённого пункта Кармазиновка. Там ВСУ под натиском российских войск отступили западнее Новоегоровки, несколько украинских отрядов оказались окружены и отдельные из них попали в плен.