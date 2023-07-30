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Французская пресса пишет о комбриге ВСУ, который «удивился наступлению русских» на Лиманском направлении и был вынужден отводить бригаду с позиций

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Французская пресса пишет о комбриге ВСУ, который «удивился наступлению русских» на Лиманском направлении и был вынужден отводить бригаду с позиций

Западные военные эксперты и журналисты с явным для себя недоумением вдруг обнаружили, что контрнаступление ВСУ в самом разгаре, а выходит так, что российские войска взяли под контроль существенные по площади территории на стыке ЛНР и Харьковской области.


Во французском издании «Ле Монд» наступление российских войск на Краснолиманском, Сватовском и Купянском направлениях назвали «смертоносным», представив французским читателям реалии происходящего. Это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что во время контрнаступления западная пресса пыталась писать исключительно об успехах ВСУ – причём даже там, где их не было. Однако теперь французские пользователи узнали, что российские войска успешно контратаковали в Серебрянском лесничестве и к северо-западу от Сватово, выйдя на границы ЛНР (в украинской и западной версии – на границы «Луганской области»).

В пример приводится украинский полковник, комбриг, который в ходе интервью «был крайне измождён и набросился на воду и кусок мяса в командном пункте после отступления его бригады с позиций».

Из материала:

Он прибыл с бойцами на передовую 27 июля. Они попали под мощный артобстрел и были крайне удивлены. Артиллерийский обстрел свидетельствовал о том, что русские готовятся пойти в наступление на украинские позиции.

Полковник ВСУ, который, как пишет Le Monde, пожелал остаться неизвестным, заявил, что ему пришлось принимать «экстренное решение по выводу сил бригады с позиций».

Из статьи:

Он при отходе запомнил мощный взрыв. Как ему потом сообщили, это взорвался на украинской мине, которую только накануне его бригада заложила, российский БТР-МД. Взрыв прогремел всего в 100 м от позиции.

Украинский полковник оправдывает отданный приказ об отступлении тем, что у ВСУ на данном участке фронта «численное меньшинство, нет огневой мощи».

Из материала:

Его солдаты, находящиеся на позициях в лесу, находятся под постоянными обстрелами. Если он туда и отправляется, то только затем, чтобы повысить их мотивацию и мужество. Окопы солдатами вырыты наспех, по ним постоянно идут обстрелы, бомбардировки.

В европейской прессе указывается и на потерю украинскими войсками значительных территорий в районе населённого пункта Кармазиновка. Там ВСУ под натиском российских войск отступили западнее Новоегоровки, несколько украинских отрядов оказались окружены и отдельные из них попали в плен.
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6 комментариев
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  1. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 20:16
    +3
    Шо, таки прямо удивился? Ай-яй-яй, какая неожиданность...Он сразу в Канаду отступил? Или пока на промежуточные позиции, в львовский гей-клуб?
    1. Napayz
      Napayz Сегодня, 20:52
      0
      Да он был бы рад хотя бы за Львов, для начала. Там слегка отдышаться, погрызть мяса, попить водички и, сверкая пятками аж до Канады.
  2. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:19
    +3
    Он прибыл с бойцами на передовую 27 июля. Они попали под мощный артобстрел и были крайне удивлены

    Я удивлён тем, что полковник и бойцы удивлены. Они приехали на фронт. Там, знаете ли, стреляют. :)
    Это "удивление" похоже на жалобы американских пехотинцев (НЕ МОРПЕХОВ!) на отсутствие сан-узлов в ходе операции "Буря в пустыне". Биосортиров не завезли. Ну ничего себе.
    И тут также. Русские позволяют себе мощные артобстрелы. Это недемократично!

    полковник оправдывает отданный приказ об отступлении тем, что у ВСУ на данном участке фронта «численное меньшинство, нет огневой мощи»

    Полковник хочет, чтобы ему дали полк и сказали драться в обороне против отделения, наверное. Вот тогда бы он себя показал :)
    "Их было пять.
    Нас - двадцать пять.
    Мы бились и дрались.
    Пока не сравнялись.
    Мы бы им дали!
    Если б они нас догнали    !"
    Норм строевая песня для подразделения этого полкана.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:32
    +2
    Никогда такого не было, и вот опять (с) Черномырдин
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:02
    0
    А чем закончилось его "нападение "На воду и кусок мяса? lol А то вдруг он помыл мясо в воде,а потом мясо выбросил,а воду вылил wassat
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 21:04
    0
    Не в ту сторону комбриг отступил.
    Надо было поднимать белый флаг и идти строем сдаваться "у плен", глядишь был бы шанс дожить до старости, а так матрасы с зелепукой все равно его бригаду на убой погонят и её размотают не в этой лесопосадке, так в другой, без вариантов.