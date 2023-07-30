Глава офиса Зеленского: Гарантии безопасности от США должны обеспечить Украине способность побеждать

Мы рассчитываем на то, что такие гарантии будут действовать до момента вступления в НАТО, которое само по себе является самым надёжной гарантией.

Украинские чиновники снова участили количество заявлений по поводу предоставления так называемых гарантий безопасности. Причём частота таких заявлений заметно выросла на фоне тех значительных проблем, которые российская армия создаёт ВСУ во время их разрекламированного контрнаступления.К теме гарантий безопасности подключился глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, «со следующей недели Украина начнёт переговоры с Соединёнными Штатами Америки по предоставлению гарантий безопасности».Ермак:По утверждению Ермака, гарантии безопасности «будут прописаны в двустороннем документе». Интересно, когда глава офиса Зеленского об этом говорил, помнил ли он, что у США существовал двусторонний документ по вопросам безопасности с Афганистаном…Андрей Ермак добавил, что «гарантии со стороны США должны быть такими, чтобы была обеспечена способность Украины побеждать и сдерживать в будущем российскую агрессию».В США пока эти заявления главы офиса украинского президента никак не прокомментировали. Ранее, напомним, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что поставили Украине достаточно оружия для успешного контрнаступления. На Украине так не считают.