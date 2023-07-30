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Глава офиса Зеленского: Гарантии безопасности от США должны обеспечить Украине способность побеждать

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Глава офиса Зеленского: Гарантии безопасности от США должны обеспечить Украине способность побеждать

Украинские чиновники снова участили количество заявлений по поводу предоставления так называемых гарантий безопасности. Причём частота таких заявлений заметно выросла на фоне тех значительных проблем, которые российская армия создаёт ВСУ во время их разрекламированного контрнаступления.

К теме гарантий безопасности подключился глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, «со следующей недели Украина начнёт переговоры с Соединёнными Штатами Америки по предоставлению гарантий безопасности».

Ермак:

Мы рассчитываем на то, что такие гарантии будут действовать до момента вступления в НАТО, которое само по себе является самым надёжной гарантией.

По утверждению Ермака, гарантии безопасности «будут прописаны в двустороннем документе». Интересно, когда глава офиса Зеленского об этом говорил, помнил ли он, что у США существовал двусторонний документ по вопросам безопасности с Афганистаном…

Андрей Ермак добавил, что «гарантии со стороны США должны быть такими, чтобы была обеспечена способность Украины побеждать и сдерживать в будущем российскую агрессию».

В США пока эти заявления главы офиса украинского президента никак не прокомментировали. Ранее, напомним, в Вашингтоне неоднократно заявляли, что поставили Украине достаточно оружия для успешного контрнаступления. На Украине так не считают.
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19 комментариев
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  1. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 21:40
    0
    Андрей Ермак добавил, что «гарантии со стороны США должны быть такими, чтобы была обеспечена способность Украины побеждать и сдерживать в будущем российскую агрессию»

    Что уж скромничать. Может сразу попросит записать Украину 51-м штатом?
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:41
    +1
    Какие такие ещё гарантии туземцам? Что то эти украинцы возомнили о себе,пупы Земли wassat Сюзерена подставляют,думают что он впишется за них когда им совсем поплохеет
    1. Юджин-Евгений
      Юджин-Евгений Сегодня, 22:30
      0
      Так и до убийства Нго Динь Зьема недалеко
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:42
    +1
    Житель Сумской обл, лучше Ермака знал ,какие нужны гарантии безопасности.Похоже на фантастику.
    Зачем хранить российский танк более года?
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 23:06
      0
      Мужик с запасом. Слышал историю от очевидца, как в Белорусси один мужик после отечественной войны запрятал немецкий танк в стоге сена. Когда сильно власть приперла выехал на нем попугать, но к счастю обошлось без жертв.
  4. ettore
    ettore Сегодня, 21:43
    +1
    Андрей Ермак добавил, что «гарантии со стороны США должны быть такими, чтобы была обеспечена способность Украины побеждать и сдерживать в будущем российскую агрессию».

    Крутой перец этот Ермак, США в долги загнал. Может ещё и счётчик включил? С ним надо быть повежливее.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:48
    +1
    Наглость- второе счастье. Уж, чего- чего, а наглости у сего персонажа , предостаточно .
    Как говорил Жан де Лабрюйер — наглость, это свойство характера, врождённый порок, заключающийся в непринуждённом и естественном бесстыдстве.

  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:58
    +2
    Помню в мирные времена Зеля строчил грозные законы, гарантировавшие перемогу. Типа разрешил НАТО летать над Крымом, что вызвало дикие перемоги ципсоты. Но оказалось, что натовские литаки там не летают не потому что кто-то там что-то подписал, а потому что сбить могут.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:01
    +1
    Есть старая американская идиома: " Проблемы негров шерифа не интересуют", так что гарантии безопасности Украины это только ее проблемы.
  8. Луенков
    Луенков Сегодня, 22:03
    0
    Безопасность тех, кто стрелял в детей и гражданских как на сафари? С 2014 года...
  9. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 22:04
    0
    О каких гарантиях идёт разговор ? В политике развешиванием спагетти занимаются всегда, главное тут самому не плошать ( верить или не верить ) ... Но как видим, поверив, zеленский оказался лОхом. Его США кинут, так же как они пару лет назад кинули и Афганистан. Только бабла сейчас нарубят - и кинут. А будет много возникать, так ещё и зароют ( сами ).
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 22:07
    0
    Как и в каком виде и в какой позе «территория украина», встанет перед США?
  11. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 22:09
    0
    Андрей Ермак добавил, что «гарантии со стороны США должны быть такими, чтобы была обеспечена способность Украины побеждать и сдерживать в будущем российскую агрессию».


    Он вообще думает что говорит? Хочет такие гарантии, чтобы он хоть и дрищ но победил Майка Тайсона сейчас и всегда в будущем. wassat
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 22:37
      0
      Хочет такие гарантии, чтобы он хоть и дрищ но победил Майка Тайсона сейчас и всегда в будущем. wassat
      Вы слишком переотцениваете ум наркош. Они просят гарантий что украина будет вечно сдерживать агрессию. Но тут есть один нюансик. Это как дать пожизненную гарантию дрыщу что он не проиграет Тайсону. И ведь почти то же самое, и даже ведь не проиграет. Его в процессе просто убьют. А нет дрыща, и проигрывать значит некому. Да и гарантия естественным образом изчезнет. laughing
  12. Napayz
    Napayz Сегодня, 22:17
    0
    К теме гарантий безопасности подключился глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
    : -
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 22:37
    0
    Ах вот оно в чем дело - не побеждали потому что гарантий не было. И бандерогеи это хавают? Бу-га-га!
  14. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 22:45
    -1
    Путин же ему гарантии безопасности дал
    ему ещё гарантии нужны от США?
    sad
  15. Тополь
    Тополь Сегодня, 23:04
    0
    Мне лично вообще не понятно, что сие означает: гарантии безопасности. Как матрасники могут гарантировать безопасность? Они что ли окраину должны защищать, войска ввести амерские? У меня как-то не складывается картинка: что конкретно должны сделать пиндocы, чтобы шумеры были в безопасности? Какие-то штампы не понятные.
  16. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 23:08
    0
    Цитата: Тополь
    Мне лично вообще не понятно, что сие означает: гарантии безопасности. Как матрасники могут гарантировать безопасность? Они что ли окраину должны защищать, войска ввести амерские? У меня как-то не складывается картинка: что конкретно должны сделать пиндocы, чтобы шумеры были в безопасности? Какие-то штампы не понятные.

    Тебе не понятно потому, что это не для тебя и сказано. Это для окраинного электората. Им всё ясно-понятно. Поговорку про "дурня" и "думку" - знаешь? Вот, это оно и есть.